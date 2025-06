El sentido homenaje de Carmen Barbieri a su abuelo Guillermo, quien murió junto a Carlos Gardel: “Estás vivo en mi recuerdo”

Guillermo Barbieri y Carlos Gardel en el año 1930

Carmen Barbieri, una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, mantiene vivo el legado de su familia, marcada por la historia y la tragedia que rodearon a su abuelo y que enlutó a un país. Es que el guitarrista y compositor Guillermo Barbieri, acompañó a Carlos Gardel durante 14 años y falleció en el accidente aéreo de Medellín en 1935, que convirtió al Zorzal en leyenda.

La trayectoria de Carmen se encuentra profundamente ligada a la historia del arte y la música en la Argentina. Nacida en el seno de una familia que dejó huella en el espectáculo nacional, es hija del actor y humorista Alfredo Barbieri y nieta de Guillermo, un nombre fundamental en la historia del tango, cuya vida, marcada por su talento y su cercanía con Carlos Gardel, se convirtió en un relato de pasión, música y tragedia que aún resuena en la memoria de su nieta.

Carlos Gardel, en el centro, junto a José Ricardo a la izquierda y Guillermo Barbieri a la derecha

Nacido el 25 de septiembre de 1894, desde muy joven mostró una inclinación por la guitarra, una vocación que heredó de su padre, Tristán Barbieri, quien era un aficionado al instrumento. A los diecisiete años, contrajo matrimonio con Rosario Acosta, con quien tuvo cinco hijos: María Esther, Carmen Luz, Marta Adela, Guillermo Oscar y Alfredo Barbieri. Este último, además de ser el padre de Carmen, tuvo como padrino al propio Gardel, lo que evidencia la cercanía entre ambas familias.

En la segunda década del siglo XX, Guillermo comenzó a forjar su carrera musical en pequeños escenarios, formando un trío junto a Félix Rodríguez en el bandoneón y Pedro Vallarino en el violín. El grupo se presentaba en serenatas y bautizos en los barrios de la ciudad, lo que les permitió ganar experiencia y reconocimiento. Desde 1916, Guillermo compartió escenario con Luciano Gardelli, apodado “El Tanito”, y el 1 de enero de 1921 debutó con el dúo Gardelli-Barbieri en el Teatro Español.

En Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri recordó a su abuelo que falleció en el mismo accidente que Carlos Gardel

El encuentro que cambiaría la vida de Guillermo ocurrió en una fiesta en Bajo Belgrano, donde conoció a Carlos Gardel y a José Razzano. “Cuando la fiesta terminó, dijimos adiós cada uno y me dijeron que tenían que hablar conmigo después", contó el músico en una entrevista para la revista Cancionera dos años antes de su muerte. “Al día siguiente, Razzano se presentó en el Teatro Esmeralda (hoy Teatro Maipo) donde yo trabajaba, me habló, llegamos a un acuerdo y desde entonces tengo mi asiento. Fue en el año 1919. El próximo 8 de febrero voy a cumplir 14 años como guitarrista para el Mago (Gardel)”. Esta declaración no solo revela el inicio de una relación profesional, sino también la admiración y el respeto que Guillermo sentía por Gardel.

Durante los años que compartió con Carlitos, Guillermo no solo se consolidó como guitarrista, sino que también dejó su huella como compositor. Entre sus obras más destacadas se encuentra la música de “Anclao en París”, una pieza que se convirtió en un clásico del repertorio tanguero. La relación entre Barbieri y Gardel trascendió lo profesional, forjando una amistad que se reflejaba en los gestos y rituales compartidos durante las giras.

Una de las imágenes compartidas por Carmen Barbieri en el aniversario de la muerte de su abuelo Guillermo

Uno de los objetos más emblemáticos de esta relación es un anillo que Gardel compró para cada uno de sus músicos en Champs Elysees durante su estadía en París.

Carmen relató en varias ocasiones la historia de este anillo, al que considera uno de sus tesoros más preciados. “Gardel quería que todos sus músicos tuvieran algo en común. Entonces, lo que hizo fue comprarles un anillo para cada uno y cada uno le puso su nombre atrás; con este anillo que siempre usó reconocieron a mi abuelo en el accidente”.

La joya representa un símbolo tangible de la herencia familiar y artística. “Fue de mano en mano. Murió mi abuelo y lo tuvo mi papá. Lo uso yo y cuando yo me muera, lo usará mi hijo Federico”, afirmó Carmen al subrayar la continuidad de la tradición.

El 24 de junio de 1935, el avión en el que viajaban Gardel, Barbieri y su equipo se estrelló en el aeropuerto de Medellín en plena gira latinoamericana. La mayoría de los tripulantes fallecieron en el accidente, truncando una carrera que aún tenía mucho por ofrecer y convirtiendo definitivamente al Zorzal Criollo en la primera gran estrella de la música del siglo XX.

Otra de las imágenes de Guillermo Barbieri compartidas por Carmen

Este episodio dejó una huella imborrable en la memoria familiar y en la historia del tango argentino. Cada año, en el aniversario de la muerte de su abuelo, Carmen Barbieri rinde homenaje a su memoria a través de las redes sociales. En las últimas horas, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que evocan el pasado familiar. En una de las imágenes aparece el guitarrista acompañado de un texto emotivo: “¡Abuelo querido! Seguro estás junto a Gardel riendo por tus ocurrencias. Estás vivo en mi recuerdo”. Otra fotografía muestra a Gardel junto a sus músicos, acompañada por el mensaje: “Mi recuerdo más querido a este grupo de tango”. Así, reflejó una vez más el afecto y la admiración que la conductora siente por su abuelo y por la generación de artistas que marcaron una época.