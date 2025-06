Tan Biónica obtuvo 2 Premios Gardel y celebró a la distancia: la reacción de Chano y la emoción de su mamá Marina

Pese a su ausencia en los Premios Gardel, el líder de la banda celebró su triunfo junto a su hermano y su madre (DF Entertainment)

El miércoles por la noche, la música argentina volvió a vestirse de gala con una nueva entrega de los Premios Gardel, y el corazón de muchos volvió a latir más fuerte con el reconocimiento a una banda que regresó del silencio con más fuerza que nunca: Tan Biónica. Aunque Chano Moreno Charpentier y los suyos no estuvieron presentes en la ceremonia, su nombre resonó alto y claro al ganar dos estatuillas por La Última Noche Mágica En Vivo – Estadio River Plate y la canción “Arruinarse”, junto a Airbag, en la categoría mejor álbum en vivo y mejor canción pop rock respectivamente.

El logro no fue menor. Para los fanáticos, fue una confirmación del regreso triunfal de un grupo que marcó a una generación. Para los músicos, un gesto de reconocimiento a una etapa nueva, luminosa, nacida después de los años más difíciles. Y, en el caso de Chano, especialmente, significó mucho más que dos premios: fue una validación emocional, espiritual, familiar. Y eso se sintió en cada palabra que publicó.

“Gracias @PremiosGardel de corazón por esos dos galardones que valoramos muchísimo”, escribió el líder de la banda en su cuenta de X. “Lamentamos no haber podido ir por estar lejos de Buenos Aires. Y fundamentalmente gracias a ustedes que nunca nos dejan solos y que conectan con nuestra música y le dan sentido a nuestras canciones”, cerró.

Tas ganar dos estatuillas, Chano se manifestó en las redes (X)

El mismo sentimiento fue compartido por su hermano, Bambi, quien desde sus historias de Instagram celebró eufórico el triunfo: “¡Nos ganamos 2 Gardel!”, comenzó diciendo. “Gracias por este reconocimiento tan importante”, continuó. Y luego dedicó palabras a quienes formaron parte de la experiencia colectiva de esa noche en River. “Ojalá hubiéramos podido acompañarlos esta noche y celebrar junto a colegas la música argentina”, escribió. “A quienes participaron en el álbum, a los artistas invitados, a nuestros equipos de trabajo, a nuestras familias”.

Y allí, como siempre, también estuvo Marina Charpentier, la madre de Chano, la que sostuvo, acompañó, luchó. “Orgullosa de ellos. Lo mejor ya está viniendo y falta un montón más”, escribió en su cuenta de Instagram. Esa frase, escueta y potente, fue celebrada por los seguidores de la banda como un mantra lleno de esperanza.

Bambi agradeció a sus fanáticos por el logro de aquella noche (Instagram)

El premio llega tras un año intenso para Tan Biónica. Con un regreso consagratorio que incluyó presentaciones en todo el país, su paso por festivales como la última edición de Lollapalooza, y el regreso internacional con shows en Europa, la banda volvió a conectar con una audiencia que no solo los extrañaba, sino que los necesitaba. En especial a él, a Chano, a su lírica honesta, a su vulnerabilidad hecha canción.

El reconocimiento también llegó en un momento clave de su vida personal. Basta con recordar el mensaje que compartió en septiembre pasado, en su cumpleaños, donde dio cuenta de su proceso de sanación: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca”, había escrito entonces. “Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”.

No fueron palabras al pasar. En el caso de Chano, cada agradecimiento tiene el peso de una historia. Cada canción, cada escenario, cada paso, está atravesado por su lucha con las adicciones, por los vaivenes de su salud, por las internaciones, por el dolor, pero también por la resistencia. Por la voluntad de volver a empezar.

La emoción de Marina ante el logro de sus hijos (Instagram)

En esa batalla, su madre fue una figura fundamental. Marina no solo lo acompañó en privado: también se convirtió en una referente pública en la lucha por la salud mental. Y cada vez que su hijo logró dar un paso más, ella estuvo ahí. Lo dejó claro hace unos meses, también en redes, cuando subió un video de Chano tocando la guitarra y escribió: “Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien. Sabio desde siempre, generoso como nadie. Celebro este presente en que vos me cuidás a mí junto a mis otros hijos”.

“Me sostenés, me decís la palabra que me saca del dolor”, siguió con emoción. Y cerró en ese entonces: “Oscar estaba tan orgulloso de vos como yo. Te amamos hijo del alma. Feliz cumple, Chanito”.