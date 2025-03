Lollapalooza Argentina 2025: Olivia Rodrigo, RÜFÜS DU SOL y Tan Biónica cierran la décima edición del festival

Oliva Rodrigo es una de las artistas más esperadas del décimo aniversario del festival

La edición 2025 de Lollapalooza Argentina celebrará su décimo aniversario con un cartel de lujo. Después de dos jornadas con espectáculos para todos los gustos y todas las edades, este domingo el Hipódromo de San Isidro alberga el cierre del festival con una oferta destacada de artistas nacionales e internacionales.

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo llega a la Argentina por primera vez tras el éxito de su segundo álbum, GUTS (2023), y el reciente lanzamiento de GUTS spilled (2024). Con más de 46 millones de oyentes mensuales y tres premios Grammy en su haber, la ex Chica Disney se convirtió en una de las voces más influyentes de su generación. Desde su debut con SOUR (2021), su ascenso fue imparable, consolidándose como una de las artistas más esperadas del festival de música más importante del país.

Olivia se volvió viral tras el lanzamiento de su primer sencillo, “Drivers License”. Esta balada, que explora el dolor de un desamor adolescente, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, alcanzando el primer lugar en el Billboard Hot 100 y rompiendo récords en plataformas como Spotify por su impresionante número de reproducciones en un solo día. La canción no solo la catapultó a la fama mundial, sino que también marcó el inicio de una carrera musical llena de éxitos que va a interpretar desde las 22.10 en el escenario Flow.

Rufus Du Sol volverá al país luego de tres años

El trío australiano de música electrónica, RÜFÜS DU SOL, será otro de los protagonistas de la jornada. Con más de 9 millones de oyentes mensuales, la banda formada por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist, logró reconocimiento mundial gracias a su fusión de producción dance y sensibilidad instrumental. Su más reciente álbum, Inhale/Exhale (2024), reafirma su posición como uno de los proyectos más innovadores del género.

La última vez que estuvo en el país en el año 2022, por lo que los fanáticos esperan con ansia lo que tiene preparado para su nueva visita al territorio nacional. El trío australiano aterriza en Lollapalooza 2025 con un antecedente reciente de presentaciones memorables en América Latina. Como parte de su gira mundial Inhale / Exhale World Tour 2025, la banda llevó su sonido etéreo y envolvente al festival Vive Latino en la Ciudad de México, donde ofreció un espectáculo de primer nivel con una puesta en escena impresionante. Los australianos cerrarán el Escenario Samsung a las 23.30 en lo que será la última actuación de la décima edición.

Tan Biónic volverá a hacer vibrar el escenario del Lollapalooza (Gentileza: DF Entertainment)

La banda argentina Tan Biónica, liderada por Chano Charpentier, volverá a los escenarios con su inconfundible energía y letras que marcaron a una generación. Con siete álbumes en su discografía, el grupo regresa en el marco de su gira La Última Noche Mágica, que incluyó cuatro estadios River Plate con entradas agotadas. Su más reciente lanzamiento, La Última Noche Mágica En Vivo - Estadio River Plate (2024), revive la pasión de su público y reafirma el impacto de la banda en la escena musical argentina.

Cabe recordar que en la edición Lollapalooza del 2023 se produjo el regreso espontáneo de la banda, durante el set en solitario de Chano. Fue el preludio para la resurrección del grupo que alcanzó la estatura de banda de estadios y que presentará todos sus clásicos desde las 20.45 en el Samsung.

Benson Boone vendrá al país por primera vez (Fotos: REUTERS/Phil Noble)

Otro de los atractivos es Benson Boone, una de las nuevas promesas del pop mundial. Comenzó su carrera en 2021 publicando su música en TikTok y ese mismo año se presentó en las audiciones para el famoso programa American Idol, pero decidió retirarse para seguir su propio camino, plan que salió a su favor, puesto que se convirtió en sensación en las redes sociales y casi se gana su primer Grammy en la ceremonia que se llevó a cabo meses atrás.

Su primer sencillo, Ghost Town, salió en octubre de 2021 y tuvo éxito en 13 países. En enero de 2024 lanzó Beautiful Things, la canción más vendida del año según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, lo que lo llevó a la fama mundial.

En junio de 2024 fue telonero de Taylor Swift en la Eras Tour, donde actuó en el estadio de Wembley en Londres. En febrero de 2025 lanzó el sencillo Sorry I’m Here For Someone Else, con un sonido más cercano al pop-rock, influenciado por The Killers y Harry Styles. Su show en San Isidro está pautado para las 19.45 en el escenario Flow, justo después de que lo haga Nathy Peluso en el Samsung: otra de las figuras locales que se suma a la grilla del festival creado por Perry Farrell que se convirtió en una experiencia que va mucho más allá de la música.

El line up completo del Día 3 de Lollapalooza Argentina 2025

Escenario Flow

Estratosfera | 12:45 - 13:30

Lara Project | 14:15 - 15:00

Chita | 15:45 - 16:45

Girl in red | 17:45 - 18:45

Benson Boone | 19:45 - 20:45

Olivia Rodrigo | 22:00 - 23:30

Escenario Samsung

Francisco Victoria | 13:30 - 14:15

Marina Reche | 15:00 - 15:45

Michael Kiwanuka | 16:45 - 17:45

Nathy Peluso | 18:45 - 19:45

Tan Biónica | 20:45 - 22:00

Rüfüs du sol | 23:30 - 00:45

Escenario Alternative

Lichi | 12:45 - 13:30

bb asul | 14:15 - 15:00

Little Jesus | 15:45 - 16:45

Fontaines d.c. | 17:45 - 18:45

Rawayana | 19:45 - 20:45

Caribou | 22:15 - 23:15

Escenario Perry’s

Deyco | 13:15 - 14:00

Lil pani | 14:15 - 15:00

Central norte crew | 15:15 - 16:45

Aron | 17:15 - 18:15

El malilla | 18:30 - 19:30

Disco lines | 19:45 - 20:45

Jpegmafia | 21:15 - 22:15

James Hype | 22:30 - 23:30

Kidzapalooza

Cuentos fobulantásticos | 14:00 - 14:45

Arjaus Crew - Angie Saiegh | 15:00 - 15:45

Había otra vez | 16:00 - 16:45

School of Rock | 17:00 - 17:45

Los mellis | 18:00 - 18:45

Nilocos | 19:00 - 19:45

Topa | 20:00 - 20:45