Michael Bublé participará de la nueva temporada de un clásico infantil: la emotiva conexión con su hijo Noah

El regreso de Phineas y Ferb a la pantalla trae una novedad inesperada: Michael Bublé, uno de los cantantes más reconocidos de la música internacional, se suma a la nueva temporada de la exitosa serie animada. Por estos días, el canadiense se encuentra en la Argentina acompañando a su esposa, Luisana Lopilato, quien filma una película. Y compartió el anuncio con sus fans a través de un video espontáneo y cercano, que subió a sus redes sociales.

El cantante compartió la profunda razón detrás de su participación, relatando cómo la serie ocupó un lugar fundamental para su familia cuando atravesaban la enfermedad de Noah, el hijo mayor de su relación con la actriz argentina. “Años atrás, cuando mi hijo enfrentaba una complicada situación de salud y nos encontrábamos en el hospital mañana y noche, nuestra rutina incluía ver Phineas y Ferb y armar pequeñas fiestas bailando ‘This hundred and four days of summer vacation’. Aquellos momentos, en medio de la adversidad, fueron los mejores y trajeron mucha luz a nuestras vidas”, contó Bublé, visiblemente conmovido.

La historia dio un giro inesperado. “Tiempo después, encontré a Dan Povenmire (creador de la serie) en TikTok. Le escribí para contarle cuánto significó su trabajo durante aquella etapa difícil. Nos reunimos, almorzamos y forjamos una amistad”. Y recordó que se mostró dispuesto a formar parte del dibujo animado: “Siempre le dije que haría cualquier cosa para agradecerle y, años más tarde, Dennis me contactó para invitarme a ser parte de un proyecto. No lo dudé”.

Hoy, Bublé celebra su participación en la quinta temporada de Phineas y Ferb desde el lugar más emotivo de su carrera: “Ahora soy quien canta ‘Trophy Metropolis’. Solo espero que disfruten esta nueva etapa tanto como yo. Gracias Dan y a todo el equipo por permitirme ser parte de este universo. Siento muchísima alegría de haberme sumado a Phineas y Ferb. ¡Es increíble!”.

Si bien en el video dejó en claro todo lo que significa este proyecto para él, en el pie decidió dar un poco más de detalles: “No voy a mentir, ser parte de Phineas y Ferb fue un verdadero “¿¡qué es mi vida!?“, momento, de la mejor manera posible!”. El origen de esta historia se remonta al año 2016 cuando el mayor de los hijos de la pareja, con tan solo tres años, fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer de hígado, esto lo llevó a estar varios meses internado, someterse a varias operaciones hasta que finalmente en noviembre de 2017 recibieron la noticia de que estaba libre de cáncer.

Luego de que Luisana, arribara al país para comenzar las grabaciones de su nuevo proyecto cinematográfico, el cantante canadiense llegó a Argentina para compartir días en familia. En ese contexto, el martes pasado, el cantante acompañó a sus hijos al partido de la selección contra Colombia por las eliminatorias para el Mundial 2026. Con el entusiasmo que lo caracteriza, el artista mostró cómo vivió su experiencia a través de un divertido video.

“Bien, estamos en el coche. Tengo a mis dos hijos y a su primo Benicio y vamos camino a ver...”, comenzó diciendo el cantante ante la cámara, al tiempo que sus pequeños completaron la frase: “Argentina contra Colombia”. Minutos antes de que comenzara el encuentro, el cantante reflexionó sobre el momento que estaban viviendo: “Es la primera vez que vemos a Messi y Dibu en la vida real, ¡genial!“.

Así las cosas, cuando los jugadores salieron a la cancha a realizar el calentamiento, Bublé y sus hijos gritaron: “Vamos Argentina”. En su resumen, el esposo de Lopilato se filmó alentando, saltando en la tribuna y hasta gritando el gol de Thiago Almada, el cual decretó el empate final entre ambas selecciones.