Regresa “Phineas y Ferb” luego de 10 años: ¿dónde están hoy los actores que hicieron sus voces?

La serie animada Phineas and Ferb volvió oficialmente este jueves 5 de junio de 2025 con el estreno de sus dos primeros capítulos en Disney Channel y Disney XD en Estados Unidos. La temporada completa estará disponible desde el viernes 6 de junio en la plataforma de Disney+.

La producción, creada por Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, se emitió originalmente entre 2007 y 2015, con un total de 137 episodios a lo largo de cuatro temporadas. En enero de 2023, Disney confirmó que la serie tendría 40 nuevos capítulos, reactivando una franquicia con una base de seguidores sólida durante más de una década.

La historia sigue las vacaciones de verano de dos hermanastros, Phineas Flynn y Ferb Fletcher, quienes construyen inventos en su jardín mientras su hermana Candace intenta alertar a su madre. Su mascota, Perry el Ornitorrinco, lleva una vida secreta como agente encubierto enfrentando al villano Dr. Doofenshmirtz. El nuevo ciclo incluye el regreso de todos los actores de voz principales.

¿Cuándo se estrenan los episodios y dónde verlos?

El 5 de junio de 2025 se emitieron los primeros dos episodios en Disney Channel y Disney XD. A partir del 6 de junio, toda la temporada estará disponible en Disney+, de acuerdo con People. El nuevo ciclo incluye 40 capítulos encargados por la compañía en 2023.

¿Qué actores regresan a sus papeles y qué han hecho desde 2015?

Vincent Martella como Phineas Flynn

Vincent Martella retoma su papel como la voz del personaje principal. Según People, en los últimos años participó en películas animadas de DC como Batman: Under the Red Hood (2010) y Batman: Death in the Family (2020), y actuó en The Walking Dead. También fue parte de la versión animada Everybody Still Hates Chris, y prestó su voz en la trilogía de videojuegos Final Fantasy XIII. En la Comic Con de Nueva York 2024, dijo que aunque siempre hubo rumores del regreso, no creyó que se concretaría.

Thomas Brodie-Sangster como Ferb Fletcher

Thomas Brodie-Sangster, quien interpreta a Ferb, participó en Star Wars: Episode VII – The Force Awakens y en la saga The Maze Runner. En televisión, fue parte de The Queen’s Gambit, Godless y Wolf Hall, de acuerdo con People. En junio de 2024, contrajo matrimonio con la actriz Talulah Riley, a quien conoció en el set de Pistols.

Ashley Tisdale como Candace Flynn

Ashley Tisdale, voz de Candace, trabajó en la serie Carol’s Second Act (CBS, 2019) y fundó su marca Being Frenshe en 2022, que amplió con productos capilares en enero de 2025. Tiene dos hijas: Jupiter (2021) y Emerson (2024). En entrevista con People, señaló que su hija mayor sabe que participa en la serie, pero aún no ha visto los episodios por estar dirigidos a un público mayor.

Dee Bradley Baker como Perry el Ornitorrinco

Dee Bradley Baker es la voz de Perry el Ornitorrinco, el agente encubierto de la serie. Desde 2015 ha trabajado en franquicias como Star Wars, Gremlins, SpongeBob SquarePants y Scooby-Doo, según People. En 2021, volvió a interpretar a Olmec en el reboot de Legends of the Hidden Temple por The CW.

Dan Povenmire como Dr. Heinz Doofenshmirtz

Dan Povenmire no solo da voz al villano Doofenshmirtz, también es cocreador de la serie. Según declaraciones recogidas por Variety y citadas por People, dijo que “ver cómo generaciones completas conectan con estos personajes” ha sido el mayor logro de su carrera. También interpretó a Doofenshmirtz en Milo Murphy’s Law y Hamster and Gretel.

Alyson Stoner como Isabella Garcia-Shapiro

Alyson Stoner, voz de Isabella, condujo el pódcast Dear Hollywood en 2023 y participó en el documental Child Star (2024), dirigido por Demi Lovato. Es cofundadora de la plataforma de bienestar Movement Genius, y en agosto de 2025 publicará sus memorias, tituladas Semi-Well-Adjusted Despite Literally Everything, según People.

Bobby Gaylor como Buford van Stomm

Bobby Gaylor, quien da voz a Buford, también fue guionista de la serie. Según People, escribió para programas como The Nightly Show with Larry Wilmore, The Snoopy Show y SpongeBob SquarePants. Participó en el largometraje animado Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe (2020).

Maulik Pancholy como Baljeet Tjinder

Maulik Pancholy, voz de Baljeet, actuó en series como The Good Fight, Elementary y Only Murders in the Building. También trabajó en animación para Q-Force y Mira, Royal Detective. En junio de 2025, lanzó su serie original en Audible, Murder at the Patel Motel, que coescribió y protagoniza, informó People.

Caroline Rhea como Linda Flynn-Fletcher

Caroline Rhea, madre de Phineas y Candace en la serie, ha trabajado en películas como A Christmas in Tennessee y Holiday Mismatch. Según People, también fue concursante habitual en 25 Words or Less y Celebrity Wheel of Fortune. En otoño de 2025, se sumará al elenco de Sheriff Country, spin-off de Fire Country, en CBS.

Richard O’Brien como Lawrence Fletcher

Richard O’Brien, voz del padre de Ferb, conmemora en 2025 los 50 años de The Rocky Horror Show, musical que escribió y protagonizó. Según People, participó en el documental Strange Journey: The Story of Rocky Horror, estrenado en el festival SXSW 2025. Su obra tendrá una nueva versión en Broadway en la primavera de 2026.