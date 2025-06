Eva Bargiela y Gianluca Simeone alentaron a Giuliano en el Monumental: “Siempre con vos”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone apoyando a Giuliano (Instagram)

El Estadio Monumental se llenó de emociones este martes 10 de junio durante el empate 1 a 1 entre la Selección Argentina y Colombia, encuentro que marcó el cierre de la fecha FIFA en el camino hacia el Mundial 2026. Sobre las gradas de uno de los estadios más emblemáticos del país, la familia de Giuliano Simeone vivió la jornada con el corazón a flor de piel, acompañando al joven futbolista en otra experiencia crucial junto al combinado nacional.

Entre los asistentes más entusiastas destacaron la modelo Eva Bargiela y su pareja, Gianluca Simeone -hermano de Giuliano- quienes esperan su primer hijo juntos y compartieron su presencia y apoyo incondicional a través de las redes sociales. Una fotografía especial, publicada en la cuenta de Instagram de Gianluca y replicada por Eva, los muestra rodeados de amigos y familiares, todos abrazados por la bandera celeste y blanca que sostenían con orgullo. La tela llevaba la frase: “Giuliano siempre con vos”, junto a un dibujo del jugador, símbolo del afecto y la admiración que la familia le profesa.

Giuliano Simeone recibió el afecto de familiares y amigos en un nuevo partido de la Selección (Instagram)

Eva, que asistió junto a su hermana Mavi, acompañó la imagen con la frase “Con bandera y todo”, al transmitir en palabras la efervescencia de un momento que superó la simple asistencia a un partido de fútbol. Para ellos, cada minuto en la tribuna fue, también, una manifestación pública de amor y aliento, una forma de estar cerca del futbolista, que poco a poco se va abriendo camino entre las nuevas promesas del seleccionado argentino.

Cabe resaltar que su carrera sigue en ascenso desde que anotó su primer gol con la camiseta nacional, precisamente en la histórica goleada frente a Brasil al sellar el 4-1, instancia que dejó imágenes imborrables, como el abrazo y el festejo junto a su madre, Carolina Baldini, ante las cámaras.

La bandera en apoyo a Giuliano que llevaron familiares y amigos

En esta última convocatoria, Carolina no pudo estar físicamente junto a su hijo en la cancha, pero no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje cargado de ternura y aliento. “Hoy no puedo estar ahí, pero acá estaré sentada frente a la tele mirándote. ¡Vamos Argentina!”, escribió la madre en sus redes sociales, acompañando sus palabras con una foto del futbolista luciendo la camiseta albiceleste. Este gesto consiguió reafirmar el lazo familiar que rodea al joven talento, incluso a la distancia.

La participación de Giuliano Simeone en estas eliminatorias de la Conmebol no solo representa una nueva página en su carrera profesional, sino también la consolidación de un entorno afectivo que lo acompaña en cada paso, ya sea desde las gradas o a través de una pantalla. En el Monumental, la familia mostró una vez más el rostro más emotivo del fútbol: ese que une, emociona y trasciende los límites del campo de juego.

Los últimos días, en tanto, Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, fue consultado por la experiencia de dirigir a su hijo, que tuvo una buena temporada con el ‘Colchonero’.

La imagen compartida por Carolina Baldini, quien no pudo asistir al estadio a ver a su hijo (Instagram)

“Yo le veía cosas en el Alavés, nos podía ayudar. No hasta el punto en que está, porque superó mi expectativa. Pensé que nos podía ayudar de vez en cuando, entrando 20, 30 minutos como un buen revulsivo porque es rápido. Pero no la estabilidad y la regularidad que fue teniendo y creciendo durante la Liga”, comentó al momento de dejar en claro su continuidad en el club en el que cosechó tantas alegrías.

Además, destacó que su hijo “tiene alma y corazón” y enfatizó que “se ganó solo el lugar”.

“El proceso es difícil. Siempre pensé que no es bueno tener a tu hijo en el vestuario. Pero viéndolo cómo estaba, pensé que si es jugador para el Atlético, ¿por qué me voy a perder la oportunidad de tenerlo?”, añadió.