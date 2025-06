Eva Bargiela compartió la primera ecografía de su hijo con Gianluca Simeone: “Hola, mundo” (Instagram)

Mientras transita el quinto mes de su embarazo, Eva Bargiela disfruta de una etapa de muchísima felicidad junto a Gianluca Simeone, en la dulce espera de su primer hijo. La modelo visitó a su obstetra y desde sus redes sociales compartió una ecografía de su bebé.

La exazafata de Guido Kaczka y exparticipante del Bailando subió una story en la que se ve una de las manitos de su hijo, una tierna imagen que replicó junto a un dulce mensaje. “Hola, mundo”, escribió, junto a un emoji de un corazón.

Por su parte el futbolista, delantero del Club de Fútbol Rayo Majadahonda en Madrid, replicó el posteo de su pareja, quien daría a luz en septiembre, mientras espera con ansiedad la llegada de su hijo, el primer nieto del Cholo Simeone y Carolina Baldini.

Eva Bargiela les mostró a sus seguidores una ecografía de su hijo con Gianluca Simeone (Instagram)

Hace pocos días en una conversación con Teleshow, la modelo compartió detalles sobre la vida que construye junto a Gianluca Simeone en Argentina, donde la pareja ha decidido instalarse en busca de estabilidad durante un momento crucial en sus vidas. En su quinto mes de gestación, la modelo habló sobre su experiencia y el significativo apoyo que recibe de su familia y pareja, mientras aún contemplan opciones para el nombre de su futuro bebé.

Destacó el entorno de amor y respaldo que la rodea. “Me siento bárbara, con mucha energía, feliz”, dijo, para después manifestar que sus familiares y su pareja han sido un sostén esencial. Un acompañamiento que le proporciona la serenidad necesaria para disfrutar plenamente de su embarazo.

Eva también aseguró que la maternidad y su carrera profesional pueden convivir sin problemas. Aunque reconoció la demanda de tiempo que implica la llegada de un bebé, se mantiene optimista respecto a continuar sus compromisos laborales mientras la situación lo permita. “Por ahora yo tengo la suerte de poder llevarlo superbién”, compartió, subrayando su intención de permanecer activa en el ámbito profesional, que incluye el modelaje y otros proyectos en el mundo del espectáculo.

Eva Bargiela transita el quinto mes del embarazo de su primer hijo (Instagram)

Sobre su vida en pareja, describió a Gianluca con admiración y destacó su compromiso y atención a los detalles. Ambos han decidido permanecer en Argentina en esta etapa, consolidando sus lazos familiares allí. “Por ahora nos quedamos acá. La idea es, obviamente, seguir juntos donde sea, pero en un principio en la Argentina”, sostuvo.

En cuanto al nombre del bebé, la decisión sigue pendiente. Aunque existen algunas opciones, la pareja aún no ha llegado a una resolución final. “No lo sé ni yo, me encantaría saberlo así se los cuento. Hay un par, pero todavía no está decidido”, expresó Eva.

En octubre del año pasado murió la madre de la modelo, un hecho que todavía la sigue afectando y que hoy lo vive sentimientos agridulces. “La verdad es que para mí al principio fue un poco fuerte, es algo que siempre te imaginás compartiendo con tu mamá y pensás cómo hubiera reaccionado, qué hubiese hecho. Entonces para mí es un poco sensible”, señaló, con la voz entrecortada en Bondi Live en el ciclo de Ángel de Brito.

“Me pasaba que al principio, el duelo dura un tiempo, entonces no puedo terminar de estar triste por lo de mi mamá, porque tengo algo que me da alegría, pero tampoco puedo terminar de estar feliz porque tengo algo que me da tristeza. Entonces era como que estaba en modo avión, no estaba ni feliz ni triste: estaba paralizada”, detalló sobre sus sensaciones durante las primeras semanas de su embarazo.

“Aprendí a convivir con eso, tengo momentos en dónde si estoy triste y acepto que estoy triste, lloro y tengo momento donde estoy contenta“, se sinceró.