El consejo íntimo que le dio L-Gante a Wanda Nara sobre el conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

L-Gante revela que mantiene contacto frecuente con Wanda Nara y le brinda apoyo en medio de conflictos

L-Gante mantiene un diálogo frecuente con Wanda Nara y que suele brindarle apoyo en momentos de conflicto. “Hablamos casi siempre”, afirmó el cantante, quien además compartió el consejo que le dio a la empresaria en medio de los escándalos mediáticos: “Le deseo que lo puedan resolver de la mejor manera. Yo le dije que contenga la calma siempre, que no le afecte lo que le digan las personas que la quieren ver mal o esas cosas. Siempre le digo que piense bien”. Esta recomendación surgió en el contexto de la disputa pública que involucra a la China Suárez y Mauro Icardi, expareja de Wanda.

El cantante aconseja a Wanda Nara mantener la calma ante los escándalos con la China Suárez y Mauro Icardi

¿Wanda y Elián se reconciliaron?

La posibilidad de una reconciliación entre L-Gante y Wanda Nara cobró fuerza tras una serie de interacciones en redes sociales y declaraciones públicas, lo que reavivó el interés sobre su vínculo. En medio de este contexto, el cantante sorprendió al revelar que aconsejó a Wanda durante su enfrentamiento con la China Suárez y Mauro Icardi. Durante una entrevista con el móvil de Intrusos (América), Elián Valenzuela —nombre real del cantante— admitió que extraña a la empresaria y no descartó un reencuentro. “Seguro la veo más tarde, porque hace rato que no la veo”, expresó el artista, y ante la consulta sobre una posible reconciliación, respondió: “Todo puede ser. Never say never” (nunca digas nunca).

L-Gante responde a publicaciones de Wanda y Zaira en redes, sugiriendo que su vínculo sigue vigente

La relación entre el músico y la conductora volvió a estar en el centro de la escena luego de que Zaira Nara, hermana de la empresaria, insinuara en redes sociales que ambos siguen en contacto. Zaira compartió en sus historias de Instagram un video donde se la ve junto a Wanda bailando canciones de L-Gante durante su presentación en La peña de morfi (Telefe), al que asistió como invitado.

Wanda y Zaira se filmaron bailando y cantando al ritmo de L-Gante: la reacción del cantante

Aunque Wanda no subió el video a su propio perfil, fue quien grabó la pantalla del televisor y cantó con entusiasmo, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible reconciliación.

L-Gante no tardó en reaccionar a la publicación de Zaira y reposteó la historia en su cuenta, acompañándola con el mensaje: “Fan Nº 1 mi cuña”. De esta manera, el artista dejó entrever que su vínculo con Wanda no pertenece al pasado, sino que se mantiene vigente.

L-Gante y Wanda Nara reavivan rumores de reconciliación

El viernes anterior, Elián aprovechó a enviarle un mensaje a su exnovia a través de una pregunta que le hizo un seguidor en redes sociales. Cuando le consultaron: “¿Qué opinás de la publi de Wanda con tu música?”, el cantante respondió de manera directa: “Que me extraña”.

El enfrentamiento entre Wanda, la China Suárez y Mauro Icardi ha sido motivo de atención mediática en los últimos meses. La empresaria se encuentra en el centro de una disputa que involucra a su pareja y a la actriz, lo que ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos. En este contexto, el apoyo de L-Gante y su consejo de mantener la calma adquieren relevancia para la empresaria.

El artista reveló la recomendación que le dio a la empresaria durante su enfrentamiento mediático, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de su relación y el apoyo que se brindan mutuamente

Las publicaciones en Instagram, los mensajes cruzados y las declaraciones en televisión han mantenido la atención sobre la pareja, mientras los rumores de reconciliación continúan creciendo. En paralelo, la situación de la China y Mauro sigue generando repercusiones.

El enfrentamiento entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi ha sido motivo de atención mediática en los últimos meses

Las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde se desarrollan estos intercambios, y cada gesto o comentario es analizado por los seguidores y los medios especializados.

La figura de L-Gante y su vínculo con el mundo del espectáculo han contribuido a que su relación con Wanda trascienda el ámbito personal y se convierta en un tema de interés público. Las declaraciones del cantante, sus mensajes en redes y su presencia en programas de televisión refuerzan la atención sobre su vida privada.

La posibilidad de una reconciliación sigue abierta, mientras las señales en redes sociales y las declaraciones públicas alimentan las expectativas de sus seguidores.