Cómo reaccionó la China Suárez a las fuertes declaraciones de Wanda Nara: el video que hizo estallar las redes

La China Suárez realizó una recopilación de sus mejores momentos con Mauro Icardi y sus hijos durante su último viaje (Video: Instagram)

Mientras los cruces entre Wanda Nara y Mauro Icardi ocupaban todos los espacios de la agenda mediática, una nueva publicación de la China Suárez volvió a agitar las aguas. La actriz sorprendió desde su cuenta de Instagram, @sangrejaponesa, con la difusión de un video que recopilaba imágenes de sus vacaciones, compartidas tanto con sus hijos como con el futbolista del Galatasaray.

En el posteo, la China acompañó el clip con una breve y contundente frase: “Amor y verano”. Mientras la música de fondo elegida fue el tema “Soleao” de Myke Towers y Quevedo, que envolvía las imágenes, el video alternaba entre escenas familiares, postales de destinos idílicos y momentos de intimidad. La secuencia planteó un interrogante sobre su intencionalidad: para algunos fue un registro personal sin mayor pretensión; para otros, dadas las circunstancias, una provocación directa hacia los protagonistas del escándalo mediático vigente.

La publicación inicia con una imagen de la exCasi Ángeles recostada bajo el sol, en aparente relax absoluto. Siguen imágenes de sus hijos corriendo por un sendero flanqueado de árboles, envueltos en una luz cálida, típica de las postales veraniegas. El itinerario visual salta entonces hacia la casa que Mauro posee en Estambul: allí, el futbolista aparece sin remera, luciendo sus tatuajes y el cabello teñido de rubio platinado. Se lo observa besando las piernas de la actriz, mientras ella filma la escena, optando por el silencio y permitiendo que hablen los gestos.

Algunos de los momentos veraniegos de la actriz con su pareja e hijos (Instagram)

El recorrido por los recuerdos compartidos continúa en aguas internacionales. La pareja se muestra en un yate navegando las costas de Ibiza. Esta jornada, que ya había sido tema de polémica semanas atrás por una imagen publicada por la propia Suárez, retoma protagonismo en este video. Se los ve nadando juntos en alta mar, dándose baños, abrazándose y compartiendo risas, mientras los niños disfrutan en la cubierta con evidente complicidad.

Ya en espacios interiores, la actriz aparece en un baño, envuelta en bata blanca y con una mascarilla facial. Mira al espejo, en una especie de mini ritual de belleza cotidiana. La sucesión de tomas culmina con un primer plano de la China en bikini, el viento desordenando su pelo y el sol marcando su rostro.

Desde momentos en la naturaleza, ratos de skincare y paseos en yate por Ibiza fueron algunas de las actividades compartidas (Insgram)

La difusión del video causó revuelo entre los usuarios. El posteo superó los 120 mil likes y acumuló más de 10 mil comentarios de todo tipo. Si bien un segmento de seguidores celebró la publicación como un acto de amor, muchísimos otros expresaron su rechazo tajante. Se multiplicaron los mensajes con tono crítico y acusaciones directas. Entre los comentarios destacados se lee: “Disfrutando de lo ajeno”, “Jamás me harán quererte por más que publiques una película en tu cuenta”, o “La detesto. Es siniestra”. Otros fueron más allá: “No me da ternura, es una cag... serial” y “Hace de todo para lastimar a las hijas de su pareja”, sumando al clima de hostilidad.

La polémica se reavivó no solo por la exposición de la intimidad, sino también por el contexto de alta conflictividad mediática entre los protagonistas. La grieta entre quienes la defienden y quienes la acusan se hizo evidente. Si bien algunos usuarios optaron por respaldar a Suárez y apreciar sus momentos en familia, otros la señalaron como partícipe de un escándalo continuado.

Wanda Nara fue contundente contra China Suárez y Mauro Icardi a raíz de los tensos momentos con sus hijas (Video: Infama - América)

Además, el posteo llegó horas después de que Wanda brindó declaraciones apenas aterrizó en la Argentina y fue abordada por el móvil de Infama (América). Fiel a su estilo, Wanda respondió con firmeza a las preguntas sobre el reciente conflicto que envuelve a su familia. “Es eso que yo dije, nada más. Cualquier mamá si estás lejos y te llama tu hija llorando, que no estaba durmiendo como dijeron, te vas a poner mal. Reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal”, explicó, recalcando que su reacción estaba motivada por el sufrimiento de su hija y que no se trataba de un capricho mediático.

Consultada de manera directa sobre su opinión respecto de la relación de su expareja con la China, y los tiempos familiares implicados, Wanda fue categórica: “Ella que haga su vida. Yo no me voy a meter. Acá el responsable es él. Simplemente reaccioné así por lo que me dijo mi hija y porque fue quien hizo llorar a mi hija, nada más”. Con estas palabras, dejó en claro su molestia y su posición firme respecto a los nuevos vínculos de Icardi, evadiendo entrar en una confrontación directa con la pareja.