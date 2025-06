Wanda y Zaira Nara se filmaron bailando la música de L-Gante: el pícaro guiño del músico

Wanda y Zaira se filmaron bailando y cantando al ritmo de L-Gante: la reacción del cantante (Video: Instagram)

Unas horas después de aterrizar en la Argentina, donde fue abordada por los medios sobre sus últimas polémicas con Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara se reencontró con sus hijos y con Zaira Nara. A través de unos videos en sus redes, volvió a mostrar su cercanía con L-Gante, una prueba más de sus idas y vueltas amorosas.

La conductora de Love is blind y Bake Off Famosos se mostró muy divertida, bailando y cantando, en dos stories que subió su hermana en las que aparecían moviéndose al ritmo del cumbiero en la presentación que tuvo este domingo en La peña de morfi.

“Un domingo en Argentina”, escribió Zaira, mientras se veía en un enorme televisor al cantante interpretando algunos de sus hits. Lo más llamativo es la efusividad con la menor de las hermanas Nara disfrutaba de la música del intérprete de cumbia 420. “¡Amo este tema!“, gritó. ”Sos refan", reaccionó Wanda tentada de risa.

"Fan número 1 mi 'cuña'", manifestó L-Gante por el video de Zaira Nara y Wanda bailando con su música (Instagram)

También las hermanas enloquecieron con “Romántiko”, canción de Emanero con L-Gante. “Sé que te parezco interesante, yeah/ Y que te gustan mis tatuajes, yeah/ Voy a hacerte gritar como loca/ Cuando tus labios toquen mi boca”, cantaron, provocando un cruce de miradas sugerentes entre Wanda y Zaira por el contenido de la letra.

Al ver el video de su ¿expareja?, Elián Valenzuela no anduvo con vueltas. “Fan número 1 mi ‘cuña’”, se despachó, marcando cuál es su vínculo con la ex conductora de Morfi y sobre todo, con la conductora de MasterChef.

Fue en el mismo ciclo de Telefe en el que músico se refirió al regreso de Wanda al país. “Creo que acaba de llegar a Argentina hace un rato...”, afirmó, para después abrirse sobre el especial vínculo que tienen, más allá de los rótulos. “Nosotros nos hablamos. Nos llevamos bien. Como pareja nos distanciamos, pero siempre vuelve a estar todo bien porque no hay problemas importantes”, manifestó, al ser consultado por Lizy Tagliani y Diego Leuco.

El guiño de L-Gante a Wanda y Zaira Nara por su video bailando sus hits (Instagram)

Wanda Nara y L-Gante no han parado en su constante intercambio de indirectas y gestos de apoyo en las redes sociales. Recientemente, él celebró el lanzamiento de su nuevo sencillo en colaboración con Fran C y Julianno Sosa titulado “Ahí noma”. En este contexto, Julianno Sosa agradeció públicamente a sus colegas en Instagram y L-Gante respondió animadamente, mostrando su entusiasmo por la colaboración.

Esta interacción digital no pasó desapercibida para Wanda, quien se sumó a la conversación con un comentario de apoyo y aprecio hacia L-Gante. Anteriormente, Wanda había compartido un video en su viaje a Ibiza musicalizado con “Romantiko”, otra canción del cantante, lo que reforzó las especulaciones en torno a la inspiración detrás del tema. “Quizás parte de la letra esté dedicada a ella... Vamos a ver si lo escuchó”, comentó él en El ejército de la mañana (Bondi Live).

Wanda Nara y L-Gante (Instagram)

La conversación se volvió más picante cuando Pepe Ochoa, el conductor del ciclo, fue al hueso: “¿Se lo mandaste?”. El cantante no dudó en responder: “No, porque estamos medio ‘bloqueaditos’. Un poquito de parte de los dos. Cero contacto. Pero yo creo que igual lo debe haber escuchado”. Sin embargo, reconoció que su vínculo era tibio.

“En Niceto ya estábamos medio peleados lo que es la relación. No mala onda, pero ya estaba terminada. Igual me hizo el aguante, por vínculo, porque nos llevamos bien”, recordó, sobre el último show en el que se los vio juntos. “Obvio que me gustaría tener una buena relación con ella. Es el mejor ejemplo que se puede dar como persona. Pero como pareja no lo tenemos en mente. Nos dejamos ir los dos. De mis separaciones aprendo. Me gustaría encontrar una persona con la cual establecerme firme”, sostuvo.