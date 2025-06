El contundente mensaje de Alex Caniggia sobre los rumores de noviazgo con Ivana Capialbi: “La mujer de mi vida”

En medio de rumores de romance, Alex Caniggia salió a desmentirlo ante sus seguidores (Video: Instagram)

Entre rumores, posteos y una separación que todavía hace ruido, Alex Caniggia volvió a acaparar la atención en el mundo del espectáculo con un capítulo que nadie esperaba. Sus seguidores y el público acostumbrado a las excentricidades de El Emperador, vieron como, de un día para otro, el nombre de Ivana Capialbi irrumpió en las redes, despertando especulaciones y teorías sobre su situación sentimental tras el final de su relación con Melody Luz. Mientras las versiones y las capturas circulaban con velocidad, Alex decidió tomar la palabra, y aclaró el panorama de manera directa ante sus millones de seguidores.

“Buenas, buenas, gente. Recién me entero de que tengo nueva novia. Ya me inventan una nueva”, protestó fiel a su estilo, y añadió: “Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente”, aclaró, buscando poner fin a cualquier especulación. Para reforzar su mensaje, remató: “No estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”. Y lo reforzó escrito en la base del video: “No tengo novia, no tengo pareja, que quede claro”.

Para que no quedara ningún tipo de dudas, Alex sumó algunas postales de un día junto a Venezia. Allí la mostró paseando en cochecito, compartiendo una cena con un amigo y acompañándola mientras se dormía. En cada imagen, y en el tierno video en el que los muestra en la misma cama, el mediático repitió como mantra la frase que lo define por estos días: “La mujer de mi vida. El amor de mi vida. Hija hermosa, papá te ama para siempre”.

El tierno video de Alex Caniggia y su hija Venezia

Alex Caniggia y su hija Venezia,más unidos que nunca

La respuesta de Alex no tardó en replicarse en redes y medios, pero las miradas también se centraron en Ivana Magalí Capialbi, la empresaria de 29 años que muchos ya apodaban “la nueva pareja del Emperador”. Ella misma optó por despejar dudas con una serie de historias en Instagram donde enfrentó las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Caniggia. “Quiero aclarar esto porque tengo el teléfono reventado de mensajes”, comienza su descargo en redes, dejando en claro su cansancio ante las preguntas y rumores.

Lejos de cualquier polémica con la expareja del mediático, la joven fue enfática: “No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada que decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”. De esta manera, buscó desarmar cualquier expectativa de enfrentamiento personal y aclaró que su acercamiento a Alex no tuvo ninguna relación con conflictos sentimentales previos.

El comunicado que realizó Ivana en medio de las versiones de romance con el mediático

También dedicó parte de su descargo a aclarar cómo y cuándo conoció a Alexander. “Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Sólo conté cuándo y cómo nos conocimos”, indicó, señalando además que todo lo que se dijo sobre su relación con Caniggia había sido producto de interpretaciones erróneas: “Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo”, escribió con ironía.

Ivana fue aún más concreta frente a los rumores de haber tenido algún tipo de vínculo mientras Alex estaba en pareja, o de ser “plato de segunda”. “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo, y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mí no me dan el lugar que me merezco (que es el primero) no me interesa”, expuso, dejando en claro sus límites personales respecto a las relaciones y la exposición pública.

La joven empresaria finalizó el descargo con una frase tajante: “No soy ningún gato, y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas mi amor, si no, son putitas de café con leche”. La contundencia y el humor de su respuesta terminaron por viralizar aún más el tema y dejaron clara su postura ante el escarnio virtual.

La joven que apareció junto a Alex y su hija Venezia en los últimos días (Instagram)

La relación entre Alex e Ivana, signada por rumores y miradas, cobró vuelo en redes a partir de las apariciones compartidas y el vínculo con Venezia, la hija que él tuvo junto a Melody y a quien supieron resguardar de la exposición digital en sus primeros meses. Para muchos, la figura de Ivana encajaba en el perfil de vida de lujo, marcas exclusivas y ostentación que caracteriza al mediático, aunque ahora ambos protagonistas insisten en desmentir cualquier romance.