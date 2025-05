La Asociación Argentina de Actores respaldó a Darín tras el cruce con Caputo por el precio de las empanadas

El cruce entre Ricardo Darín y Luis Caputo tras la polémica por el precio de las empanadas (Video: La Nación)

La Asociación Argentina de Actores y Actrices publicó un emotivo y contundente comunicado en defensa de Ricardo Darín, luego del fuerte revuelo generado por sus recientes declaraciones sobre el precio de las empanadas en Buenos Aires. Las palabras del actor, pronunciadas durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, derivaron en una ola de reacciones en redes sociales, cruces mediáticos e incluso respuestas oficiales por parte de figuras del Gobierno.

Frente a esa reacción oficial, el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un comunicado titulado “Solidaridad con nuestro compañero Ricardo Darín”, en el que denuncian no solo el agravio al actor sino también el clima de hostigamiento que, según aseguran, atraviesa a gran parte de la sociedad.

“En lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad, por el solo hecho de expresarse libremente”, sostiene el texto.

La Asociación señala que “este tipo de respuestas públicas no son hechos aislados ni meros exabruptos personales, sino expresiones de un modelo de poder que busca disciplinar y acallar. Además del repudio al ataque a nuestro compañero Ricardo Darín, queremos expresar que no debemos tomar esto como un hecho aislado, producto de la ira particular de un funcionario”.

El comunicado de la Asociación de Actores por las declaraciones de Ricardo Darín (Instagram)

“La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio”, advierte el comunicado. Y más adelante enfatiza: “El peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad, y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática, cuestión que no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía”.

El texto finaliza con una definición que va más allá de la figura del reconocido actor: “La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder”, firmado por todo el Consejo Integral.

Cabe recordar que en la mesa de Mirtha, Darían había expresado en relación a la situación económica del país: “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48.000 la docena”. Y con visible preocupación agregó: “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.

Lejos de ser un comentario liviano, sus dichos se volvieron virales y desataron una serie de críticas, siendo una de las más resonantes la del ministro de Economía, Luis Caputo.

RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS" DE LA POLÉMICA EN LA MESA DE MIRTHA: "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO" (Video: Intrusos, América)

El titular del Palacio de Hacienda se expresó en una entrevista con LN+sobre las palabras del protagonista de éxitos cinematográficos como El Secreto de Sus Ojos y El Hijo de la Novia. "Todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos“, respondió.

Sobre esto último, al aire de Intrusos, el actor contestó: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito, lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y sobre que dije ‘una estupidez’, me estaría tratando de estúpido".

Y añadió: “Si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo. Somos ciudadanos”.