La triste noticia que golpeó a Lourdes Sánchez en medio de los rumores de separación: “Estoy destrozada”

La muerte que golpeó a Lourdes Sánchez en medio de los rumores de separación (Video: Instagram)

Lourdes Sánchez y el Pablo “Chato” Prado se convirtieron en los protagonistas de una tormenta mediática luego de que comenzara a circular el rumor de que la bailarina le habría sido infiel al productor en México. En medio de estas versiones, que fueron rápidamente desactivados por la pareja, sufrió el duro golpe de la muerte de su perra Bianquita.

Durante el transcurso del día jueves usó sus historias de Instagram para subir una serie de historias con respecto al tema. En la primera se la puede ver a Sánchez junto a su perrita en la veterinaria, dando a entender que tuvieron que pasar por allí por problemas de salud de la mascota. “Vamos Bianquita”, escribió, Lali Mancuello, amiga de la bailarina y quien la acompañó en este duro momento.

Después de la foto llegó un video con un pedido especial. Allí se puede ver a la perrita en su cucha: “Manden mucho amor y buenas energías para Biancuqui”. Las horas pasaron, la noche llegó a su fin y la correntina abrió su corazón al recibir la peor noticia: Bianquita había fallecido. Con un video cargado de momentos a lo largo de los años, mostró la relación que tenía con su mascota y cómo la acompañó en diferentes etapas de la vida.

Musicalizado con “Photograph”, la canción de Ed Sheeran, las postales fueron pasando y transmitiendo el dolor de la familia por esta pérdida. En una de las fotos se la puede ver a Lourdes sentada en una plaza, embarazada de su hijo Valentín y con Bianca a su lado, en la siguiente se puede ver a la perrita durmiendo entre sus piernas y con la cabeza apoyada en ella, una publicación compartida por su pareja.

Postales de un viaje en auto con el Chato, su presencia en sesiones de fotos, postales familiares, el día que la acompañó a la pista del Bailando fueron solo algunos de los recuerdos que eligió para despedir a su compañera durante más de una década. Las palabras fueron cortas, pero cargadas de sentimiento. “15 años de amor puro e incondicional. Te amo para siempre Bianquita, hoy estoy destrozada. Te voy a extrañar tanto”, fue todo lo que escribió.

El tierno video del hijo de Lourdes Sánchez jugando con Bianquita (Video: Instagram)

Una hora más tarde, un segundo video apareció, con Valentín como protagonista. Mientras los dos perritos corrían por el living del hogar, el pequeño caminaba detrás de ellos y se reía. “You’ll Be in My Heart“, la canción que compuso Phil Collins para la película de Tarzán, fue la elegida para musicalizar este tierno momento, en el pie del video agregó: “Uno de los miles de videos que tengo de Bianquita con Valen jugando y siendo su compañerita. Te vamos a extrañar”. Por su parte, el gerente de contenido de América, reposteó el primer video que compartió su mujer sin agregar nada.

Este golpe sentimental llega el mismo día que tuvieron que hacer frente a rumores de infidelidad, separación y crisis. “Estoy en shock, la verdad, no sé mucho qué decir más que es todo una gran locura, no sé qué hacer, estoy hablando para ver qué medidas tomar”, dijo la artista al aire de Bondi Live, el streaming a cargo de Ángel de Brito.

La dureza de los rumores se mostró en preguntas sobre la celebración de un ritual maya, a lo que Lourdes respondió riéndose, sin poder contenerse: “Es todo un montón, no sé si reírme o llorar. Nosotros no nos vamos a separar, si buscan eso no es por acá, no van a ver una separación, nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego”.

Lourdes reafirmó su compromiso con el padre de su hijo, mencionando que mantienen una relación sólida y feliz, lejos de la narrativa de conflicto que circula en los medios: “Nos llevamos bien, estamos juntos hace un millón de años, tenemos una familia hermosa y no te puedo decir más que eso”.