La divertida reacción de Alejandra Maglietti tras ser viral por sus filtros: “Parezco hecha con inteligencia artificial”

Alejandra Maglietti enfrenta críticas por un video donde abusó de filtros digitales (Video: TikTok)

En medio de una de las etapas más felices de su vida, Alejandra Maglietti se convirtió en viral por un motivo inesperado: los filtros que utilizó en un video donde mostraba con orgullo su embarazo.

Lo que comenzó como un gesto íntimo para compartir su alegría terminó derivando en una avalancha de críticas, pero también de comentarios humorísticos y memes que rápidamente se viralizaron. Lejos de molestarse, la panelista de Bendita (El Nueve) optó por tomarse la situación con humor y dejó en claro que las burlas no lograron empañar su entusiasmo.

Desde el balcón de su casa y bajo un sol resplandeciente, la abogada compartió un breve clip en el que exhibía su incipiente “pancita” de casi 6 meses. Con una sonrisa radiante, buscó transmitir la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa junto a su pareja. Sin embargo, el foco de la atención no se dirigió a su emotivo mensaje, sino al excesivo uso de filtros de embellecimiento aplicados al video​.

La abogada defendió su derecho a utilizar filtros en sus contenidos digitales

Los seguidores notaron que las modificaciones digitales no solo alisaban su piel de manera exagerada, sino que también provocaban distorsiones visibles en los movimientos de su rostro y cuerpo. “Parece que la cabeza se mueve con un par de segundos de retraso con respecto al cuerpo”, señaló un usuario​.

La polémica estalló en cuestión de horas. Si bien muchos admiradores celebraron su alegría, no tardaron en multiplicarse los comentarios irónicos. “Uno más y purifica el agua del Ganges”, fue una de las frases más replicadas en referencia a la cantidad de filtros aplicados​. Otros usuarios, entre la burla y el asombro, escribieron: “Hay un poco de video en tu filtro”, ironizando sobre la falta de naturalidad en las imágenes.

La situación llegó a tal punto que las redes sociales no tardaron en trazar comparaciones inevitables con Wanda Nara, una de las figuras más conocidas por su predilección por los retoques digitales. Frases como “ni el feed de Wanda Nara se animó a tanto” o “pasó Wanda Nara y dijo que es una vergüenza que use tantos filtros” ilustraron el tono dominante en las redes​.

Alejandra Maglietti afirmó que en su vida profesional se muestra con naturalidad (Video: Instagram)

A pesar del revuelo, la modelo eligió tomarse la situación de manera despreocupada. En sus intervenciones públicas, lejos de mostrarse molesta, optó por la ironía: “Si me odiaban, me lo hubieran dicho hace un año y medio y me quedaba hasta más tarde durmiendo”, comentó por las risas de sus compañeros del ciclo radial Arriba Bebé que conduce Lizy Tagliani y en el que participa.

“Hace un año y medio estoy toda destrozada. Después me pongo filtro y me critican”, se quejó a modo de broma. Luego, explicó el trasfondo del chiste para quienes no estaban enterados. “Porque subí un video a TikTok que parezco hecha con inteligencia artificial y se hizo viral. Me criticaban todos, pero che, todos se ponen filtros, ¿yo no me puedo poner un filtro?“, preguntó en la mesa.

Quien será su reemplazante cuando se tome licencia por embarazo, Marixa Balli, la defendió de quienes se burlaban. “¿Para qué existen los filtros?“, quiso saber, pero rápidamente se respondió la consulta a sí misma: ”¡Para jugar con ellos!“. De todas formas, se abrió un debate sobre si es válido o no el uso de filtros en las redes sociales.

Maglietti explicó que si bien ella suele utilizarlos para no tener que maquillarse cada vez que quiere hacer contenido, suele mostrarse al natural tanto en la cámara de la radio como en muchas de sus apariciones televisivas. “Estoy ahora a carita lavada, ¡vengan a verme acá!“, manifestó, filosa. Además, defendió su postura: ”Los filtros existen por algo, ¡podés jugar!“, señaló. ”Me chupa un huevo", concluyó, tentada, sobre las críticas.