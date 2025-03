Alejandra Maglietti mostró cómo lleva su embarazo mientras disfruta de sus vacaciones en Miami

Alejandra Maglietti atraviesa el momento más felices de su vida luego de anunciar la llegada de su primer hijo. Con casi 19 semanas de embarazo, la periodista decidió disfrutar de esta etapa y viajar a Estados Unidos para relajarse. Así fue como, este martes, la influencer compartió en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones en Miami.

Bajo un cielo celeste, la modelo se mostraba sonriente mientras disfrutaba del caluroso día en una pileta. Con una bikini negra, combinada con gorra y lentes del mismo color, Maglietti se tomaba la panza al tiempo que veía al horizonte. “Modo avión desactivado”, escribió la abogada junto a un emoji de corazón y de un pollito saliendo de un huevo.

Alejandra Maglietti mostró cómo vive su embarazo en Miami (Foto: Instagram)

En el resto del carrusel, Alejandra compartió con sus casi dos millones de seguidores cómo era el lugar en el que se estaba alojando. En la imagen destacaba un camino con arena, rodeado por pequeños árboles, mientras de fondo aparecían imponentes edificios. Luego, la comunicadora agregó selfies en las que se la veía disfrutando de la playa. Por último, agregó uno de los platos que degustó en su viaje: pasta italiana con salsa.

Alejandra Maglietti compartió con sus seguidores cómo es el lugar que eligió para vacacionar (Foto: Instagram)

En el estudio de Bendita (Canal 9), Alejandra Maglietti eligió hacer pública una de las noticias más significativas de su vida: está embarazada de su primer hijo. La confirmación llegó después de trece semanas de gestación, en un clima distendido y de celebración dentro del ciclo televisivo que integra desde hace años. El anuncio no solo fue bien recibido por sus compañeros de panel, sino que se convirtió rápidamente en tema de interés para distintos programas de espectáculos.

Según relató, el momento fue elegido cuidadosamente, dado que prefería comunicar la noticia una vez confirmados ciertos estudios médicos. Esa necesidad de esperar, motivada por temores personales, fue entendida y respetada por sus compañeros, algo que ella misma destacó al contar su historia. “Muchos colegas me mandaron mensajes, sabían que estaba embarazada y les había pedido que no lo contaran”, expresó Maglietti, visiblemente conmovida por el acompañamiento recibido.

El look de Maglietti estaba compuesto por bikini y gorra negra (Foto: Instagram)

En sus primeras semanas de gestación, Maglietti contó que viene sintiendo algunos malestares típicos de esta etapa. En su relato, reconoció que el embarazo le provocó una serie de malestares físicos que impactaron de forma directa en su rutina diaria. “Estoy con náuseas. Ando toda hinchada”, admitió, justificando así la demora en conceder entrevistas o apariciones públicas.

Uno de los aspectos que más destacó fue el agotamiento extremo: “Hace tres meses que estoy tirada en la cama. Literal. Agotada”, confesó, describiendo una sensación de fatiga que la mantuvo mayormente en reposo. Aunque dijo haber sido advertida sobre estos posibles síntomas, no imaginaba que la intensidad sería tan marcada.

Alejandra Maglietti mostró una de las cenas que disfrutó en Estados Unidos (Foto: Instagram)

También mencionó los mareos como uno de los efectos que más la afectaron. Ante la preocupación de quienes la rodean, recibió palabras de aliento para no exigirse en exceso. Frente a eso, respondió con una aceptación prudente: “Por eso me lo tomo con calma”.

En su paso por el programa Puro show, que conducen Pampito y Matías Vázquez en la pantalla de Eltrece, Alejandra Maglietti compartió uno de los detalles más anecdóticos de su embarazo: su primer antojo. Los conductores le dieron un regalo envuelto con papel, adelantando que contenía algo vinculado a los deseos que venía experimentando en estas semanas.

En sus primeras semanas de gestación, Maglietti contó que viene sintiendo algunos malestares típicos de esta etapa (Foto: Instagram)

Al desenvolverlo, la modelo no pudo evitar la risa al ver que el contenido eran tomates, alimento que confesó la tiene obsesionada últimamente. “¡Me muero! ¡Tomates!”, exclamó, entre risas. Luego agregó con ironía: “La verdad que con lo caros que están, me encanta”. Reconoció que, si bien el antojo no es precisamente de lo más tentador, le resulta funcional durante los días de calor. “Podría haber sido de torta, dulce de leche. ¡Es horrible!”, bromeó, marcando el contraste entre lo que se espera de un antojo típico y lo que finalmente le tocó.