Entre compras exclusivas, Wanda Nara avivó rumores de romance con una videollamada que se filtró

¿Wanda Nara y el futbolista Daniel Guzmán Junior, juntos?

Después de varios meses juntos, Wanda Nara y L-Gante tomaron la decisión de ponerle fin a su relación. Con una fría historia en sus redes sociales, el cantante de cumbia 420 anunció su soltería, luego de esto hicieron una entrevista en conjunto donde dieron un poco de claridad detrás de esta nueva ruptura. En medio de este nuevo estado civil, un nuevo pretendiente habría aparecido en la vida de Wanda.

El jueves por la noche, junto a Kennys Palacios, viajó a Brasil para grabar un nuevo video musical y aprovecharon sus días libres antes de comenzar a grabar, aprovecharon uno de los shopping de San Pablo para hacer algunas compras de lujo en las marcas favoritas de Nara. Mientras estaba decidiendo qué cartera de Louis Vuitton agregar a su extensa colección, se la vio en medio de una videollamada.

En el corto video que subió Kennys se puede ver a Wanda parada frente al espejo con una bolsa de la marca francesa, luego se la ve saliendo de la tienda y finalmente, momentos antes a todo lo anterior, sentada en una de las sillas hablando por teléfono. Sea por casualidad, coincidencia o simplemente parte del plan de la empresaria, el hombre sería el mismo con quien se la vinculó.

Éste luce una gorra de color negro de los New York Yankees, el equipo de béisbol en la ciudad con el mismo nombre, y una musculosa de ejercicio del mismo color. Un par de minutos antes de que el maquillador y amigo de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) quien subió una historia luciendo un conjunto similar, fue Daniel Guzmán Jr, un jugador de fútbol mexicano que en Instagram le declaró su amor a la empresaria.

Las dos imágenes: el hombre detrás de la videollamada parecería ser Daniel Guzmán Jr.: misma gorra, misma musculosa y dos historias publicadas casi a la misma hora

En la foto que compartió el mexicano se lo puede ver en el gimnasio con dos personas más, en las redes no tardaron en atar los cabos y lo señalaron como la persona del otro lado de la pantalla.

Fiel a su estilo, la conductora de MasterChef no se pronunció al respecto de esto, pero va en la misma línea de las confesiones que hizo en sus redes sociales. “Feliz. Soltera y sin apuros ni problemas”, escribió cuando le consultaron acerca de su estado sentimental. Debido a que Guzmán vive en Miami, podrían estar conociéndose de manera virtual y sin ningún tipo de presión por ser algo más. Luego de algunas horas publicado en el perfil del estilista, Palacios lo borró.

Este encuentro 2.0 no sería la primera interacción de la dupla, sino que fue por medio de redes sociales. Hace unos días, Wanda subió una jugada foto al borde de la censura. En esta postal sé la luciendo únicamente una prenda de ropa interior negra, mientras que uno de sus brazos tapa parte de su cuerpo, sin agregar nada más que los emojis de los tres monitos, dejó que los comentarios se enciendan.

La historia que subió Guzmán Jr antes del video de Kennys (Foto: Instagram)

Sin embargo, uno de ellos llamó la atención por sobre el resto, no solo por lo que escribió, sino porque generó la reacción por parte de la presentadora. Daniel le declaró su amor con un sencillo: “Te amo”. Este mensaje por sí solo no significa nada, pero Nara le dio like al comentario y reaccionó a este con un emoji con la boca abierta, denotando sorpresa.

Pero esto no fue todo. Desde hace una semana el futbolista de 32 años le da like a todas y cada una de las publicaciones que hace la expareja de Mauro Icardi. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, ella tuvo sus propios gestos de buena onda: en un posteo que tiene fijado en su perfil, de abril del año 2022, se puede encontrar el “me gusta” de la presentadora.

El segundo es sobre un video que subió de su rutina de entrenamiento el 28 de marzo. Esto lo hizo horas después de que él tuviera su primer guiño y el like no fue lo único, sino que también le comentó una mano aplaudiendo.