Sofía Jujuy habló de su noviazgo con el Pelado López y la diferencia de edad que tenían: “Yo era muy chica”

Sofia Jujuy recordó su noviazgo de cinco anos con el Pelado López (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

La diferencia de edad en las parejas fue tema de conversación en Almorzando con Juana. Coco Sily se refirió a su noviazgo con Chimi Meza, con quien tienen una diferencia de 15 años, él con 65 y ella, 46. Sofía Jujuy Jiménez fue otra de las invitadas y ella profundizó en el mediático noviazgo que tuvo con el Pelado López, de quien se separó a fines de 2017.

Fue cuando Adriana Salgueiro aseguró que no podría estar con un hombre menor, cuando la modelo recordó la pareja que formó con el conductor. “Yo creo que depende la diferencia, depende el momento también. O sea, yo en su momento estuve de novia con el Pelado, que me llevaba 22 años. Yo tenía 22 y él 44″, contó Jujuy.

Sin embargo, la influencer no se arrepintió. “Estuvimos como seis años juntos, o sea, fue una rehistoria de amor. La verdad que duramos un montón. Yo era muy chica, si hoy lo miro para atrás, en retrospectiva, digo ¿qué?”, expresó la también animadora.

El Pelado López y Jujuy estuvieron juntos casi 6 años y terminaron su relación en 2017

“Lo qué pasaba es que en ese momento trabajábamos juntos, compartíamos muchas horas de laburo y no me daba cuenta. Llega un momento que se nota la diferencia de edad. En algún momento se rompe”, afirmó, mientras que Coco opinaba que “el problema no es la edad”. “Los proyectos de vida quizás”, completó ella.

A la hora del amor, Jujuy y Guillermo siguieron su propio camino. En marzo de 2020 el Pelado López se casó con la modelo y productora Nella Ghorghor tras dos años de relación y una propuesta de matrimonio pública. Mientras que Sofía vivió mediáticos romances con Juan Martín del Potro y el polista Bautista Bello, a quien descubrió siéndole infiel gracias a las redes sociales.

En una entrevista para Desencriptados, el ciclo de Rulo en Infobae, Sofía Jujuy contó en julio del año pasado por qué le cuesta “chonquear”. “En el verano me animé a la idea de chonguear, de decir que sí a citas. No sé si es una cosa que me pasaba a mí o a muchas mujeres esto de ver a uno y no ver a otros, como que es un montón y dije: ‘¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que no puedo tener varias citas, juntarme y conocer?‘“, aseguró, en aquel momento.

“Descubrí un montón de cosas al animarme sobre todo cómo funcionaba yo con otras personas. Son citas. Charlas, te juntas y si te gusta podés pasar a otra escala, otra instancia (risas). Lo probé un tiempito en el verano que estaba haciendo la obra de teatro y estaba a full ahí. Venían a verme al show, yo salía, cenábamos”, recordó, entre risas.

“No es que con todos pasa algo. A veces son simplemente citas”, comentó, aunque reconoció que no era lo que más le importaba. “Siento que es muy valioso el cuerpo y la entrega de conectar, ese acto sexual no me parece hacerlo con cualquier persona. Tal vez es una cabeza más retrógrada o más tradicional, pero es lo que me pasa a mí”, reflexionó.

“Alguna vez tuvo sexo en la primera cita, pero no me siento del todo feliz ni cómoda con eso. Soy más noviera, el cuentito, la historia, por lo menos que sea una fantasía, que me seduzca. No está mal que suceda, pero no es mi cosa favorita chonguear”, continuó, sobre cómo se enfrenta a la hora de la intimidad. “No me sale tan así naturalmente. Me gusta que me conquisten y se vaya formando una historia, por más que muchas veces quede en nada y fue simplemente un tiempo. Pero poner la energía en uno. Me sale así”, concluyó.