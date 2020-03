—Ahora me ofrecieron tele. El año pasado me habían ofrecido conducir Intratables, cuando se fue (Santiago) Del Moro, y después me ofrecieron dos o tres cosas más de tele. Pero prefiero esperar. Estoy con un proyecto que armamos con Diego Guebel, un piloto de un programa de entretenimientos; él tenía un formato y yo le agregué una idea de transformarlo en callejero. Me gusta mucho también la entrevista, esto que estamos haciendo con vos ahora; un espacio así a mí me gusta. No tengo una desesperación. Además he logrado en el último tiempo disfrutar sin culpa de mi tiempo libre.