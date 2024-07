Sofi “Jujuy” Jiménez: “Fui demasiado ingenua trabajando en el medio, pero fue un aprendizaje”

María Sofía Jiménez, conocida artísticamente como Jujuy, es una modelo, actriz y presentadora de televisión argentina. Recibió ese apodo en los medios en referencia a la provincia de la que es oriunda y rápidamente se transformó en su sello personal.

Comenzó su carrera como una de las secretarias del recordado programa Sábado Bus, luego se transformó en notera de Lo sabe, no lo sabe, conducido por Guillermo El Pelado López, quien además de compañero de trabajo fue su pareja.

Con el paso de los años, su popularidad fue en ascenso y participó en El Debate de Gran hermano, en 2016; en la edición 2018 de Bailando por un sueño; y luego en La Academia, en 2021.

En paralelo a los medios tradicionales, Jujuy también se abrió al mundo de las redes sociales como influencer. En su cuenta de Instagram comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores; y realiza contenidos sobre moda, viajes y su estilo de vida.

Pero con el éxito y la fama también llegó la exposición. Su vida sentimental ha sido de interés para los medios, debido a sus noviazgos con reconocidas figuras del entretenimiento y del deporte; y en varias ocasiones debió salir a explicar qué pasó con estos vínculos y se mostró con el corazón roto en las redes o incluso en entrevistas. Pero ¿cómo está Sofi hoy?

“Mis ex fueron grandes maestros de mi vida, pero no volvería con ninguno”, admitió Jujuy. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Estas soltera?

Sofi: — Sí, estoy soltera.

Rulo: — Para vos ¿estar soltera es no tener novio o tengo un chongo?. Porque te escuché en algún momento decir: “No se chonguear”.

Sofi: — En el verano me animé a la idea de chonguear, de decir que sí a citas. No sé si es una cosa que me pasaba a mí o a muchas mujeres esto de ver a uno y no ver a otros, como que es un montón y dije: “¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que no puedo tener varias citas, juntarme y conocer?” Descubrí un montón de cosas al animarme sobre todo cómo funcionaba yo con otras personas. Son citas. Charlas, te juntas y si te gusta podés pasar a otra escala, otra instancia (risas). Lo probé un tiempito en el verano que estaba haciendo la obra de teatro y estaba a full ahí. Venían a verme al show, yo salía, cenábamos (risas).

Rulo: — Se puede decir que en el verano estuviste relacionándote con varios, pero sin decir nada.

Sofi: — Sí, sin compromiso que eso es precisamente lo divertido de chonguear.

Rulo: — ¿Cómo te sentiste al estar con uno y con otro?

Sofi: — Es que ese es el tema. No es que con todos pasa algo. A veces son simplemente citas.

Rulo: — ¿Qué es lo que te incomoda de esas situaciones?

Sofi: — Siento que es muy valioso el cuerpo y la entrega de conectar, ese acto sexual no me parece hacerlo con cualquier persona. Tal vez es una cabeza más retrógrada o más tradicional, pero es lo que me pasa a mí.

Rulo: — ¿Y cómo estás ahora?

Sofi: — No, ahora estoy tranqui. Fue un momento de mi vida.

Rulo: — ¿Nunca te acostaste con alguien la primera noche solo porque te gustó?

Sofi: — Sí, alguna vez sí. Pero no me siento del todo feliz ni cómoda con eso. Soy más noviera, el cuentito, la historia, por lo menos que sea una fantasía, que me seduzca. No está mal que suceda, pero no es mi cosa favorita chonguear. No me sale tan así naturalmente. Me gusta que me conquisten y se vaya formando una historia, por más que muchas veces quede en nada y fue simplemente un tiempo. Pero poner la energía en uno. Me sale así.

Sofi: "Con Juan (Del Potro) fuimos una re linda pareja, pero en momentos diferentes" (Candela Teicheira)

Los vínculos

Entre sus relaciones más conocidas, estuvo el noviazgo con el tenista Martín Del Potro, el polista Jerónimo del Carril y su última pareja el empresario Bautista Bello con quien la relación terminó de manera abrupta, luego de que se conocieran imágenes de él junto a otra mujer en Brasil, mientras ella vacacionaba en Europa.

Rulo: — ¿Cuál fue la relación que más te dolió perder?

Sofi: — Yo creo que todo cierre de ciclo, vínculo y relación cuando son reales y profundas, duelen. Es parte del proceso y del ciclo a la hora de vincularse. Quizás mi primer vínculo que yo era chica. Mi novio de la secundaria que era un amor super fuerte. El primer amor siempre es fuerte, pero la vida nos fue llevando para distintos lugares y la distancia fue como más paulatina. Lo mismo con el Pelado, que el último año fue como que nos fuimos como despidiendo y te das cuenta que uno le pone amor, intensión, pero uno se da cuenta que va llegando el final.

Rulo: — Después vino Delpo.

Sofi: — Sí, con Juan fue la pandemia. Entonces, yo tampoco encontraba un sentido muy lógico de por qué nos estábamos separando, pero estábamos en una. Yo quería irme a mi casa porque no quería seguir ahí. Nos tomamos una pausa, que al final se extendió y quedó ahí. Lo adoro y está todo bien, pero estaba pasando algo mundialmente que nadie entendía bien. Y la última fue super brusca porque no me la esperaba…

Rulo: — Aparte estabas entusiasmada, hasta con la idea de tener una familia.

Sofi: — Sí, era un tema que se hablaba porque él ya era papá. Entonces, yo lo veía con un futuro padre. A mí me gusta la idea de tener mi propia familia. Es un sueño a cumplir. No tengo apuro ni estoy desesperada. Se que va a llegar cuando tenga que ser. Agradezco igualmente a todas estas personas que pasaron en mi vida porque de verdad me enseñaron un montón y hoy puedo ser la Sofi que soy porque me curtí, la viví porque dejo mi corazón en cada historia y lo seguiré haciendo por más que me duela y me cueste.

Rulo: — Es tu esencia.

Sofi: — Exacto. Es parte de mí.

Rulo: — ¿Tenés contacto con tus ex?

Sofi: — Con todos tengo buena onda. No es algo que me vincule, no soy amiga, pero sí me gusta tener buena onda. Ellos saben que si me necesitan, estoy. A mí me gusta irme de cualquier lugar siempre en las mejores condiciones o eso intento. A veces me sale, a veces no.

Sofía: "Agradezco a todas estas personas que pasaron en mi vida porque me enseñaron un montón". (Maximiliano Luna)

Por sí o por no

Rulo invitó a Sofi a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. En esta oportunidad las temáticas fueron: pareja abierta, el contacto con los ex y las decisiones en la carrera profesional. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Volver con alguno de tus ex?

Sofi: — No. Los adoro, son grandes maestros de mi vida, pero no. Con ninguno. Por algo son ex.

Rulo: — ¿Ninguno?

Sofi: — Juan tal vez si tengo que decir uno porque fue muy bueno conmigo. Fuimos una re linda pareja, pero en momentos diferentes.

Rulo: — Es un soltero eterno, así que nunca sabés…

Sofi: — Yo creo que los dos vamos a ser solteros eternos (risas).

Rulo: — Me parecía una pareja re linda con Delpo.

Sofi: — Sí, me lo dicen mucho. Es que somos los dos como pueblerinos, tranquilos.

Rulo: — Tiene buenas amistades

Sofi: — Sí, Juan me recordó el valor de la amistad. Él es muy fan de sus amigos y nos juntábamos, hacíamos planes y eso era hermoso. La ver que estuvo muy bueno. Pero por algo son ex.

Rulo: — Si te tira un mensaje, ¿saldrías a tomar algo con él?

Sofi: — No, no sé (risas). Pasemos a otra pregunta (risas).

Rulo: — ¿Relación abierta? ¿Sí o no?

Sofi: — Es un ni. Yo preferiría que no, pero si estoy enamorada y a la otra persona le interesa, me gustaría charlarlo. Prefiero abrir el juego a la charla, antes de que me metan los cuernos (risas).

Rulo: — Pero en el caso de decir que no, ¿te da celos que él esté con otra mina? ¿O no te molesta tanto eso?

Sofi: — No es tanto por una cuestión de celos sino que me gusta que sea algo más que nada un vínculo de los dos.

Rulo: — ¿Y si es abierta preferís no enterarte de lo que pasó?

Sofi: — Claro. No nos contemos. No me hotea que me cuente que estuvo con otra. Se que existe personas que les parece copado eso, pero no es mi estilo. No soy tan cerrada si es que del otro lado necesitan eso, después dame la opción de elegir si quiero o no quiero, si puedo o no puedo. También creo que tiene que ver con los momentos de la vida de uno. Me preguntabas esto hace 5 años y yo decía: “Ni loca”. Hoy lo pienso y digo: “Puede ser una opción”. Tal vez soy más grande y más realista.

Rulo: — ¿La cagaste en algo en tu carrera?

Sofi: — Sí. Haber sido tal vez demasiado ingenua, pero bueno creo que también es parte de la edad, la experiencia, la trayectoria va haciendo que vayas creciendo y que te vayas ubicando en el lugar en el que querés estar. Yo soy de por sí muy confiada y crédula, entonces, me he llevado grandes decepciones.

Rulo: — ¿Como cuáles?

Sofi: — No quiero hacer foco ahí, pero hubo una situación puntual que me marcó.

Rulo: — ¿Lo de (Horacio) Cabak?

Sofi: — Sí, fue como un aprendizaje.

Rulo: — ¿Él no te dio el lugar como co-conductora y querías ser más protagonista? ¿Sentiste que te ninguneaba? ¿Qué fue lo que pasó?

Sofi: — Es un tema en el que la pasé mal. Mató a mi conductora, a mi artista, a la que venía feliz de la vida. Fue como un cachetazo y decidí alejarme un tiempo de la tele. Me fui a viajar, me alejé porque no quería saber nada.

Rulo: — ¿Con sus críticas te generó inseguridad? ¿Te tiraba abajo?

Sofi: — Sí. Pero no es él. Es la experiencia en sí. Justo me pasó con él, que tampoco creo que haya sido con mala intención, fue mi experiencia laboral, un momento en mi carrera que por suerte sigo acá, con ganas de ir por más porque es lo que a mí me apasiona. Se prende una cámara y me siento feliz, me gusta.

Rulo: — Una mala experiencia no tiene por qué bloquear el futuro.

Sofi: — Claro, esas herramientas a los 30 no las tenía. Yo tenía full respeto porque él era más grande, hombre y yo me veía como acorralada. Pero la falta de respecto no la tolero. Ese fue mi límite. Salió en todos lados. Pero fue un momento en mi carrera en el que aprendí un montón sobre todo esta mirada de ¿para qué haces lo que hacés? ¿Te gusta? Bueno, hace cargo de que sos conductora, de que te gusta estar acá y plantate con respecto, con altura y buena onda.

Rulo: — Pasa en muchos trabajos, pero sobre todo en el medio.

Sofi: — Sí, hay un preconcepto y una mirada superpuesta en la mujer. Hay como un extra zoom buscando el detalle y dónde la cagaste. “Sos boluda”, te dicen. El otro día hice una nota conMike (Chouhy) por la Copa América para una marca y era gracioso porque dice: “Porque vos parecésboluda”. Lo tiró así y me dice: “No, no quise decirlo”. Y le digo: “No, está bien…”

Rulo: — ¿Sentis que te tratan de boluda por tu forma de hablar, por tu tono?

Sofi: — Porque me río todo el tiempo, porque le pongo mucha onda y positividad a la vida en general, entonces parezco una boluda. Me río y es mi estilo; y lo que quería decir Mike es: “De boluda no tenés un pelo, amiga”. Me decía: “Yo te veo cómo laburas, cómo generas contenido, cómo manejas tu economía”. Pero es verdad que la gente ya te subestima.

"La edad, experiencia y trayectoria en los medios hace que crezcas y te vayas ubicando en el lugar en el que querés estar", reflexionó Jujuy. (Maximiliano Luna).

Dinero

El avance en la carrera profesional suele estar unido alcrecimiento económico que, en algunas ocasiones, no es sencillo de manejar. ¿Qué piensa Jujuy sobre el manejo de las finanzas?

Rulo: — ¿Cómo manejas tu economía?

Sofi: — Yo tengo luna en tauro y yo uso la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Tauro es tierra, es materialista, me gusta vivir bien, comer rico, darle la buena vida, entonces yo me ocupo de laburar y de cuidar mi plata. De toda la vida siempre fui así. Mi papá nos daba plata a las tres, mis hermanas y yo, y me acuerdo mi primer año en Buenos Aires, me daba 800 pesos en ese momento para vivir en el mes, yo tenía que ir a la facultad y ahí estaba un peso el boleto de colectivo de ida y uno el de vuelta.

Rulo: — Eran dos pesos por día.

Sofi: — Sí y yo, viva, no pagaba. Me iba caminando 30 cuadras de ida y de vuelta y me ahorraba dos pesos. En el mes, me podía comprar mi gustito. Y así fui siempre. Llegaban las cuenta para pagar y teníamos una columna de mamá, papá y Sofí porque yo también aportada. Era la que empezó a trabajar de más pendeja de las tres de mis hermanas y pagaba el cable, internet, sabía los números de lo que teníamos que pagar. Me gusta mucho eso.

Rulo: — ¿Invertís?

Sofi: — Sí, cobro una plata y pienso en dónde invertir. Compro dólar mep, junto, me compro un departamento. Lo chalo mucho con mi cuñado, con mi papá.

Rulo: — ¿De criptomonedas sabés algo? ¿Concés sobre Bitcoin, Ethereum?

Sofi: — Sí, pero soy más un perfil conservadora dentro de los perfiles de inversores. Se que es lo que se viene y que ya está sucediendo, pero en ese tema puntual de cripto no tengo tanto conocimiento, prefiero ir a lo seguro. Pero, por supuesto, siempre estoy abierta a seguir escuchando y ver cómo es. Se que tampoco podría todo, se pone una parte para invertir y que eso se mueva, es como algo a largo plazo que si lo pierdo no pasa nada, pero si me va bien puedo ganar un montón.

Rulo: — Es como que te la jugarías, como una fichita.

Sofi: — Claro, no me la jugaría toda. Ni ahí.