La emotiva reacción de Juana Repetto luego de que su exmarido dio detalles de su separación

Juana Repetto compartió un posteo motivacional a poco tiempo de conocerse su separación (Video: Instagram)

Luego de confirmar la separación tras siete años en pareja y dos de matrimonio, Juana Repetto y Sebastián Graviotto buscaron compartir sus versiones de lo ocurrido. La primera en hacerlo fue la actriz y, tan solo unos días más tarde, el instructor de esquí hizo lo mismo. Ahora, ella compartió una profunda reflexión acerca del momento que se encuentra atravesando y capturó la atención de sus seguidores.

Desde su cuenta secundaria, Data by Jua Repetto, donde comparte diferentes consejos de la maternidad, crianza, e incluso salud, la actriz subió un posteo que incluía un video con una serie de momentos con sus hijos, Toribio y Belisario, con estas palabras: “A veces te olvidás, pero lo estás haciendo bien. Sos una buena mamá. Sos una buena mujer. Tus hijos están bien. Vos estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque a veces duela, te dé miedo o te sientas perdida... estás en camino. Confiá. Todo está en su lugar. Vos también.”

El mensaje, que se volvió viral en las últimas horas, funcionó como un espejo emocional para muchas mujeres que, como ella, enfrentan cambios profundos mientras intentan sostenerse de pie. Como si se tratara de un mantra que necesitara repetirse en voz baja, Juana agregó en el posteo: “A veces necesitás que te lo recuerden. Estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque no lo veas todo el tiempo… eso ya es muchísimo. Guardalo, compartilo, repetilo cuando lo necesites".

Juana y Sebastián terminaron su relación luego de dos años de casados

Ante la reflexión de Repetto, sus seguidores reaccionaron. En la sección de comentarios, sus seguidores se volcaron con mensajes de apoyo y admiración: “Lo estás haciendo fantástico”; “Sos una genia y lo vas a lograr”; “Adelante, sin miedo al éxito”; “Sos una excelente mujer, nada más que decir”.

La hija de Reina Reech dejó claro que, aunque se sienta en paz con su decisión de separarse, también transita momentos de culpa, de dudas, de miedo. Y eligió compartirlos no como debilidad, sino como fortaleza.

Horas antes, quien había hablado públicamente fue su expareja, Sebastián. En un video subido a sus redes, el sobrino de Silvia Süller se mostró conmovido pero respetuoso, decidido a aclarar algunos comentarios que venía recibiendo. “Gente, ¿cómo andan? Bueno, no acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí… mensajes lindos y mensajes como: ‘Pobre Juani’, ‘la mujer que te perdiste’”, comenzó diciendo.

En un intento de evitar causar revuelo entre sus seguidores, elogió a Juana: “Estoy de acuerdo, es una gran mujer. Gran, gran mujer. La admiro un montón”. Luego explicó cómo se dieron las cosas. “No venimos de un buen año. Estuvimos trabajándolo en terapia de pareja, haciéndolo los dos. Es verdad que ella tomó la iniciativa. Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para seguir con la familia, con los proyectos”. Aun con tristeza por la situación, sumó: “Ella considera que ya está, y está bien. Le agradezco, porque si ella lo siente así, está bueno tener el valor y el amor de comunicarlo, porque no es fácil”.

A días de conocerse la noticia, Sebastián Graviotto se sinceró en las redes sociales (Video: Instagram)

En uno de los momentos más emotivos del video, Graviotto reveló qué es lo que más le duele de la separación: “Obviamente que estoy con dolor interno, por lo que implica la separación. No despertarme todas las mañanas con ella, con Toribio, con Belisario, que tanto disfrutaba… porque no te separás de lo que te molestaba del otro, sino también de lo lindo. Y teníamos un montón de cosas lindas”.

También aprovechó para responder a quienes lo critican por mostrarse activo en redes sociales mientras atraviesa este duelo emocional. “Subo una historia jugando al golf, que es lo que hago todos los viernes de mi vida, o haciendo un asado con amigos… y sí, estoy triste. Pero siempre trato de tomarme la vida de manera positiva, con una sonrisa, por más que por dentro capaz esté un poco roto y triste. Porque si no tendría dos problemas: lo que está pasando, que es real, y encima estar tirado en mi casa”.

Graviotto, que afirma estar trabajando en terapia, aclaró: “No creo que me vean tirado llorando en ningún lado. Esa es mi energía, es mi forma de ser. Y me parece que ese es el camino. Lo que no significa que no esté triste”.

Cada uno por su lado, la expareja decidió contar su versión de los motivos detrás de su separación (Instagram)

Y cerró con una reflexión sobre cómo está enfrentando este momento de su vida: “No pienso tanto en el futuro, porque creo que no existe. Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos, y no pensar en lo que puede llegar a pasar. Acá estamos, viviendo el presente y disfrutando como se puede”.

Con sensibilidad y madurez, Juana y Sebastián dejaron en claro que no toda separación es sinónimo de conflicto. Desde sus puntos de vista, cada uno buscó comenzar a transitar la ruptura de la manera en que pueden y, además, se sinceraron con sus seguidores.