La tristeza del exmarido de Juana Repetto tras la separación: “Yo quería seguir intentándolo”

A días de conocerse la noticia, Sebastián Graviotto se sinceró en las redes sociales (Video: Instagram)

El miércoles pasado se dio a conocer que Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaban luego de dos años de matrimonio y un hijo en común. En medio de rumores y especulaciones, fue ella quien primero tomó la palabra para dar su versión ante sus seguidores. Y ahora, su expareja decidió contar la suya luego de verse envuelto en acusaciones y comentarios negativos en las redes sociales.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Sebastián se sinceró con sus seguidores y habló desde el corazón. “Gente, ¿cómo andan? Bueno, no acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí… mensajes lindos y mensajes como: ‘Pobre Juani’, ‘la mujer que te perdiste’”, comenzó diciendo, visiblemente conmovido.

Lejos de querer polemizar, elogió a la madre de su hijo con respeto y afecto. “Estoy de acuerdo, es una gran mujer. Gran, gran mujer. La admiro un montón”, aseguró, dejando en claro que no hay resentimientos entre ellos. También explicó que la decisión fue tomada en conjunto, aunque fue Juana quien dio el primer paso: “Es verdad que ella tomó la iniciativa. No venimos de un buen año. Estuvimos trabajándolo en terapia de pareja, haciéndolo los dos”.

Juana y Repetto compartieron dos años de matrimonio previo a conocerse su ruptura

En su mensaje, dejó en claro que él tenía ganas de seguir apostando a la relación. “Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para seguir con la familia, con los proyectos. Ese era el objetivo principal”, reveló. Sin embargo, aceptó la postura de la actriz con madurez: “Ella considera que ya está, y está bien. Le agradezco, porque si ella lo siente así, está bueno tener el valor y el amor de comunicarlo, porque no es fácil”.

Con tono reflexivo, Sebastián habló del dolor que atraviesa y del aprendizaje que le deja esta nueva separación. “Es difícil. Uno tiene que elegir el difícil que quiere. No es fácil estar en pareja, no es fácil estar separado”, reconoció, y agregó: “Yo estaba dispuesto a seguir haciendo el trabajo necesario para modificar o adaptar esas cosas que al otro le molestan, que me parece que ahí está el kit”.

En uno de los pasajes más íntimos del video, el instructor de esquí expresó el duelo que implica soltar también lo bueno del vínculo con la hija de Reina Reech. “Obviamente que estoy con dolor interno, por lo que implica la separación. No despertarme todas las mañanas con ella, con Toribio, con Belisario, que tanto disfrutaba… porque no te separás de lo que te molestaba del otro, sino también de lo lindo. Y teníamos un montón de cosas lindas”, destacó Graviotto respecto a los miembros de su familia, a quienes acostumbraba ver a diario.

Si bien Juana ya era madre de Toribio, ella y Sebastián trajeron al mundo a Belisario (Instagram)

Ante los cuestionamientos por mostrarse activo en redes sociales, respondió sin rodeos: “Subo una historia jugando al golf, que es lo que hago todos los viernes de mi vida, o haciendo un asado con amigos… y sí, estoy triste”. Acto seguido, sumó: “Pero siempre trato de tomarme la vida de manera positiva, con una sonrisa, por más que por dentro capaz esté un poco roto y triste. Porque si no tendría dos problemas: lo que está pasando, que es real, y encima estar tirado en mi casa”.

En ese sentido, aclaró que su forma de procesar el dolor no implica negarlo, sino enfrentarlo. “Estoy trabajándolo en terapia un montón. No creo que me vean tirado llorando en ningún lado. Esa es mi energía, es mi forma de ser. Y me parece que ese es el camino. Lo que no significa que no esté triste”, comentó ante la cámara.

Por último, cerró con un mensaje esperanzador, enfocado en el presente. “No pienso tanto en el futuro, porque creo que no existe. Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos, y no pensar en lo que puede llegar a pasar. Acá estamos, viviendo el presente y disfrutando como se puede”, sentenció.