Juana Repetto contó los motivos de su separación de Sebastián Graviotto: “No deja de ser doloroso”

A horas de viralizarse la noticia, Juana Repetto abrió su corazón y explicó cómo se siente tras terminar su relación con Sebastián Graviotto (Video: Instagram)

En las últimas horas, una noticia inesperada sacudió el mundo del espectáculo: Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron tras dos años de matrimonio. Juntos fueron padres de Belisario, su hijo en común, y habían conformado una familia que parecía sólida y serena con Toribio, el primogénito de la actriz. Sin embargo, ella decidió romper el silencio desde su cuenta de Instagram, con una serie de videos donde habló con honestidad y profundidad sobre el proceso que está atravesando.

“Me cuesta un poco hacer este comunicado”, comenzó diciendo. “Porque, si bien estoy acostumbrada a compartir un montón de cosas de mi vida, desde lo más profundo a cómo decidí traer a mi hijo al mundo, embarazo, maternidad, lactancia… Son cosas que elijo compartir desde un lugar súper genuino y que siento que le puedo aportar algo a las personas”, explicó. Y aclaró que su motivación siempre fue la de mostrar “una maternidad real y de mi intimidad, que no estamos acostumbrados a ver en redes, para que las mujeres no solo la vean romantizada, sino que se sientan acompañadas y no vean que todo es color de rosa”.

Pero esta vez, el tema era otro. Y mucho más íntimo. “Sentarme a hablar de esto, mi separación, que no le aporta nada a nadie, me cuesta un poco más. No es siquiera mi estilo”, admitió. “Pero siento que es parte de... No tengo obligación de contar nada, pero un poco me toca porque estamos acostumbradas a compartir el día a día. También contarlo para que dejen de hablar pavadas y poder decirlo desde mi lugar. Ayer me salió, apenas me mandaron los títulos de la televisión y las notas que me mandaban por inbox y algunos amigos por WhatsApp también”.

Juana explicó los pormenores del fin de su relación con Sebastián

Frontal, Repetto desmintió una versión que había comenzado a circular a partir del anuncio de su ruptura en LAM (América): “Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. No es real, así que lo primero que me salió fue decirles eso y, ahora, quiero decirles que estoy bien”.

Más allá de esa aclaración, se permitió abrir su corazón para explicar el trasfondo: “Esta decisión es la mejor y más adecuada, estoy segura de que es lo mejor para los chicos. Para que estén bien, nosotros necesitamos estar bien”. Habló de un proceso cargado de emociones complejas: “Es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia, frustración, se cae todo lo que uno deseó e idealizó durante toda una vida... Aunque uno esté firme, no deja de ser doloroso y es un proceso que hay que transitar”.

Con serenidad, pero sin esconder el dolor, compartió cómo viven esta etapa de transición: “Lo estamos haciendo lo mejor posible, poniendo el foco en estar entre nosotros bien y poder acompañar a los chicos de la mejor manera, tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia. No es fácil, por eso nos estamos separando, pero con mucho amor y firmeza en hacer lo mejor para los chicos, dejando de lado nuestras diferencias”.

Consciente de la reacción del público, dejó una reflexión que cerró cualquier especulación: “Lamento que esta noticia sea tan poco jugosa e interesante, y que esta separación ni tenga fuegos artificiales sin mucha más tela para cortar. Esta es la realidad. No hay mucho más que hablar porque lo que pasó fue esto: dos personas que se separaron, que no funcionaban bien como pareja. Nada más”.

"Es un proceso duro", aseguró Juana respecto a su ruptura con Graviotto (Instagram)

Y así, con la misma naturalidad con la que suele hablar de lactancia o de su rutina como madre, Juana decidió dar por terminado el tema: “Dicho esto, doy por cerrado el tema, voy a seguir con las mejores de las ondas. Me seguirán viendo en redes desde las huevadas a looks que les gustan a ustedes. Les agradezco mucho por estar del otro lado y mandarme buena onda”.

Antes de despedirse, aclaró por qué tardó en contarlo: “En ningún momento hubo una especulación, no es que yo esperaba no contarlo. Se habló mucho de por qué no lo blanqueaba… La verdad que mis hijos se enteraron el sábado pasado, ni hace una semana, estoy contándolo porque se filtró en todos lados de alguna manera y prefiero sentarme y contarles yo. Es algo reciente, obviamente no se los iba a decir a ustedes antes que a mis hijos”. Y concluyó con una frase que resume su postura: “No siento la obligación de contarlo, elijo contarlo, elijo compartirlo y cómo fue la interna. Ya está, tema cerrado”.