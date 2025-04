Tini Stoessel habló sobre su salud mental: “Yo no estaba loca, estaba pasando por algo que le puede pasar a cualquiera”

Tini Stoessel contó sobre sus momentos difíciles (Telenoche. El Trece)

En medio de la presentación de su ambicioso proyecto Futtura, Tini Stoessel abordó por primera vez de forma abierta y directa los episodios más difíciles relacionados con su salud mental. Durante una entrevista con Dominique Metzger, la cantante expresó que experimenta una mejoría significativa, aunque continúa bajo la mirada de su psiquiatra y su psicóloga: “Obviamente que sigo en tratamiento, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado a día de hoy. Mejorando en todos los aspectos y eso me tiene supercontenta”, aseguró.

En su testimonio, la artista subrayó la importancia de haber podido hablar de lo que sentía y buscar ayuda, una decisión que marcó un punto de inflexión en su proceso de recuperación. Según sus palabras, “lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, saber que había personas ahí que estaban para escucharme y para acompañarme”.

Así fue el show que dio Tini Stoessel en Palermo: miles de fans, un anuncio y emoción

Tini también compartió una reflexión sobre el estigma que suele rodear a las enfermedades mentales y puso en evidencia cómo estos trastornos pueden afectar a cualquier persona, más allá de su contexto: “Yo no estaba loca, estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquiera. Entendí que me podía pasar a mí teniendo éxito, teniendo dinero, una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre y le puede pasar a otro”.

El rol de Alejandro Stoessel en la vida y carrera de Tini

Durante la entrevista difundida por Telenoche (El Trece), Tini reveló que el momento más angustiante que vivió en el último tiempo estuvo vinculado con la salud de su padre, Alejandro. En sus palabras: “Estaba extremadamente mal por él, pero obviamente también por todo lo que habíamos construido juntos, que forma parte de nuestro día a día, de nuestras vidas”. La artista remarcó que no se trató solo de una preocupación filial, sino también profesional, dado que ambos comparten desde los inicios un vínculo estrechamente ligado a su carrera artística. El proyecto musical de Tini estuvo desde siempre diseñado junto a su padre.

Tini Stoessel y su papá Alejandro

Ella misma señaló que el ida y vuelta entre ambos continúa vigente: “No dejo de escucharlo y él no deja de escucharme, somos las dos personas que armamos el proyecto desde que arranqué”. Esta reciprocidad no solo refuerza el plano profesional, sino que también acentúa el nivel de confianza y admiración mutua que comparten. En este sentido, la cantante se mostró agradecida por la contención familiar, que consideró fundamental en su recorrido mediático desde la infancia: “Es una persona que amo, que admiro, y me siento muy afortunada de tener un padre y una familia así en mi vida. Es lo más importante y lo más lindo que me pasó a la hora de estar expuesta desde tan chiquita”.

Durante la entrevista, Tini Stoessel hizo referencia a la complejidad de haber crecido bajo la mirada constante del público y los medios. Si bien no profundizó en detalles sobre momentos específicos de esa exposición, sí destacó la importancia de haber contado con un entorno familiar sólido que le permitió sobrellevar ese proceso desde temprana edad.

La mención a su familia como un elemento central no se limitó a un agradecimiento emocional, sino que la vinculó directamente con su capacidad de resistir los efectos de la fama precoz. Esta declaración adquiere un peso especial dentro del relato general que ofreció Tini, en tanto conecta sus experiencias actuales—tanto las relacionadas con la salud mental como con los logros profesionales—con un origen marcado por la exposición mediática sostenida y el acompañamiento íntimo que recibió para poder transitarla.

Tini presentó su nuevo proyecto ante una multitud en Palermo (RS Fotos)

<i>Futttura</i>: el nuevo proyecto de Tini Stoessel

La cantante eligió presentar Futttura con una entrevista para el canal de streaming La Casa y un show gratuito en el barrio porteño de Palermo. Como ella contó, se trata de un concepto vinculado a su propio trayecto vital. “Hasta a mí me parecía muy loco pasar por todas las etapas y todas las cosas que pasé”, admitió. En este sentido, admitió que al escuchar ciertas canciones le invade una fuerte carga emocional. Este enfoque sugiere que el espectáculo no será solo una presentación musical, sino una puesta en escena retrospectiva de su historia personal.

Tini expresó que se siente en condiciones de afrontar este desafío profesional con plenitud: “Estoy muy emocionada, me siento preparada después de tantas cosas que fui viviendo en mi vida, y siento que por ahora es el mejor año de mi vida, literal”.