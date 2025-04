Tini Stoessel se quebró en llanto al recibir un mensaje de Alejandro Sanz: “Mejoras cada día”

El mensaje de Alejandro Sanz para Tini Stoessel: "Mejoras cada día"

En un tierno momento que se dio durante el evento especial de La Casa Streaming, Alejandro Sanz sorprendió a Tini Stoessel con un sensible mensaje. El artista destacó su aprecio por una canción que ella le había enviado y reveló el respeto y la admiración que siente por la artista.

Tini contó que se animó a enviarle una canción a Sanz. El cantautor español no tardó en responder. Según él dijo, el tema le gustó inmediatamente, describiéndola como una de esas piezas que “tienen tanto corazón que llegan inmediatamente”.

Además, el español aprovechó el mensaje para agradecerle la canción y para dedicarle palabras de admiración por su carrera y el esfuerzo constante que demuestra: “Sé que te va a salir increíble y que vas a disfrutar muchísimo. Eres una artista, una mujer que adora esta profesión, que la respeta mucho, con mucho talento, pero también con mucha capacidad de trabajo y de esfuerzo, y mejoras cada día”.

Durante un evento, Alejandro Sanz expresó admiración por la carrera y el esfuerzo profesional de Tini Stoessel (Captura)

El mensaje concluyó con un gesto de afecto personal: “Te extraño. Te mando un beso enorme y mucha suerte con esta gira. Un besito, vida”. La reacción de Tini no se hizo esperar. Visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. “Él siempre me hace llorar. La p...madre. Lo amo mucho. Yo crecí con su música. Me puse re sensible, bol...”, confesó.

Además de colegas y amigos, Tini y Sanz trabajaron juntos en varias temporadas de la versión española del reality La Voz y hasta lanzaron una colaboración juntos. En octubre de 2020 editaron la canción “Un beso en Madrid”, en la que comparten versos como “Y una noche rota / Fue la última vez que te perdí / Una vida loca / Cuando sin querer me despedí / Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás / Tú ya no estás aquí / Se quedó en mi boca / una historia, una canción y un beso en Madrid”.

Tini Stoessel contó de qué se trata su próximo proyecto “Futttura”

La entrega emocional y artística de Tini promete hacer de “Futura” una experiencia inolvidable para los asistentes (Video: La Casa Streaming)

Entre gritos, emoción desbordada y una multitud reunida frente al estudio de La Casa Streaming en Palermo, Tini Stoessel reapareció con una declaración que hasta entonces había mantenido bajo absoluto hermetismo. Rodeada por sus fanáticos y en un clima de expectativa total, la artista presentó —en una entrevista íntima con Lizardo Ponce— un anticipo de lo que describió como “el proyecto más increíble que alguna vez soñé”. Durante la transmisión en vivo, Tini se mostró visiblemente emocionada al hablar del contenido autobiográfico que marcará esta nueva etapa de su carrera.

“Pasaron muchas cosas. Muchos años, muchas emociones, muchas canciones, muchos momentos. Por supuesto que estoy lista para compartir con ustedes Futura, mi festival”, reveló, tras la entrevista.

La dimensión del trabajo realizado incluye la producción musical y también una propuesta escénica pensada en detalle: “Soy tan fanática de ver shows que pienso cómo se va a sentir el público con el arreglo vocal, visuales, coreografía. Para que la gente se lleve la mejor experiencia”, explicó, dejando en claro su involucramiento total en la dirección artística.

Tini Stoessel emocionó al público anunciando “Futura”, un festival autobiográfico cargado de significado personal (Crédito: RS Fotos)

Al hablar de su transición desde el fenómeno “Violetta” hasta su carrera actual, Tini reflexionó sobre las diferencias de escala y responsabilidad. “Cuando empecé a hacer mi show sola entendí lo difícil que es llenar un estadio. En Disney hacíamos dos por día. Todo era una locura”, recordó. Este contraste, según la artista, le permitió valorar aún más lo construido en su etapa solista y el vínculo genuino que desarrolló con su público.

“Yo siento que tengo una conexión muy especial con mis fans, como muy real. Y yo sentía que tenía que contarles lo que me estaba pasando”, afirmó.