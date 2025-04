Así fue el show de Tini Stoessel en pleno Buenos Aires: miles de fans, un importante anuncio y mucha emoción

Tini Stoessel reunió más de 20 mil personas en Palermo con un recital gratuito (Video: La Casa Streaming)

Con un despliegue que combinó entusiasmo, producción y sensibilidad, Tini Stoessel regresó a los escenarios porteños con un recital gratuito en el corazón del barrio de Palermo que reunió a miles de personas. El show, anunciado apenas días antes, marcó un nuevo acercamiento de la artista con su público y sirvió como plataforma para confirmar un esperado proyecto: el festival Futttura, que se realizará el 24 de octubre en Buenos Aires.

La convocatoria, impulsada por su participación en La Casa Streaming, desbordó rápidamente las expectativas. Desde la tarde del miércoles, los fanáticos comenzaron a instalarse en carpas sobre la calle Nicaragua al 5000, con el objetivo de conseguir una ubicación privilegiada frente al escenario. A pesar del carácter gratuito del recital, el evento movilizó recursos comparables a los de un show masivo.

La cantante sorprendió al público al confirmar la realización del festival Futttura (RS Fotos)

A las 21:20, la cantante subió al escenario vestida con un pantalón cargo, top negro y abrigo de plumas. Abrió el show con “El cielo”, su sencillo lanzado en diciembre, y continuó con “Cupido”, uno de sus temas más reproducidos. “¡Hola, mis amores! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Realmente no tengo palabras para agradecerles que estén acá hace tantas horas esperando”, comenzó.

“No saben la felicidad que me da estar tan feliz arriba del escenario, compartiendo este momento con ustedes”, continuó. Además, le anticipó a sus fanáticos que “Futttura va a ser el mejor show de sus vidas”.

Luego interpretó “Carne y hueso”, que presentó con una reflexión: “Hay canciones que uno escribe cuando tiene el corazón partido, pero después te das cuenta de que lo mejor fue que esa persona se haya ido de su vida”.

Influencers y fans fueron parte del cierre emocionante del recital en Palermo (Video: La Casa Streaming)

El recital incluyó además “pa”, “Buenos Aires” y “Miénteme”, todos coreados por una multitud que aguardó durante horas. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Tini cantó a capella “En mi mundo”, la canción que la consagró como Violetta en su adolescencia y que despertó la ovación inmediata de sus seguidores más fieles.

Ya en la recta final, retomó “El cielo” como cierre del espectáculo. Antes de despedirse, se dirigió al público e interpretó la canción junto a varias de sus fans, entre ellas, las influencers Luli González y Domi Faena. Otra de las afortunadas fue Olivia Alfonso, la hija mayor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, que también se emocionó al tener la oportunidad de cantar junto a su ídola.

El mensaje de Alejandro Sanz para Tini Stoessel: "Mejoras cada día"

En un tierno momento que se dio durante el evento especial de La Casa Streaming, Alejandro Sanz sorprendió a Tini Stoessel con un sensible mensaje. El artista destacó su aprecio por una canción que ella le había enviado y reveló el respeto y la admiración que siente por la artista.

Tini contó que se animó a enviarle una canción a Sanz. El cantautor no tardó en responder. Según él dijo, el tema le gustó inmediatamente, describiéndola como una de esas piezas que “tienen tanto corazón que llegan inmediatamente”.

Además, el español aprovechó el mensaje para agradecerle la canción y para dedicarle palabras de admiración por su carrera y el esfuerzo constante que demuestra: “Sé que te va a salir increíble y que vas a disfrutar muchísimo. Eres una artista, una mujer que adora esta profesión, que la respeta mucho, con mucho talento, pero también con mucha capacidad de trabajo y de esfuerzo, y mejoras cada día”.

El mensaje concluyó con un gesto de afecto personal: “Te extraño. Te mando un beso enorme y mucha suerte con esta gira. Un besito, vida”. La reacción de Tini no se hizo esperar. Visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. “Él siempre me hace llorar. La p...madre. Lo amo mucho. Yo crecí con su música. Me puse re sensible, bol...”, confesó.