La Justicia dictaminó que Santiago Martínez esperará su juicio en prisión: la reacción de Emily Ceco

Emily Ceco habló luego de que la Justicia dictaminara la prisión de Santiago Martínez hasta el juicio (Video: Bondi Live)

Un mes atrás, la participante de Love is Blind Emily Ceco denunció a su marido y compañero de reality Santiago Martínez por violencia de género. Luego de que hiciera la denuncia correspondiente y la ampliara, Martínez fue detenido y llevado a la comisaría para declarar, la Justicia rechazó la excarcelación. En El ejército de la Mañana (Bondi Live), el mismo programa en el que hizo público su caso, habló luego de que se conociera la decisión de la justicia.

“Fue muy duro porque más allá de lo que conté, una vez que hice la denuncia, vino lo posterior: el estar fuerte para declarar, el decir ´Yo pasé por esto y no quiero volver a pasarlo´“, comenzó diciendo en el programa de streaming, sin embargo, por más fuerza que pudiera reunir fue un proceso duro en el que los recuerdos afloraron: ”Día a día vas recordando situaciones que por ahí en el momento no le dabas importancia o por ahí que te habías olvidado y decís ´Che, ¿cómo no me di cuenta antes?´“.

A la hora de denunciar se presentó con su familia en la comisaría, luego el caso lo tomó el abogado Fernando Castillo, la pareja de Cintia Fernández y en el legajo presentó una serie de pruebas: “Si hubo hechos anteriores que a mí me habían dejado marcas en el cuerpo, que son capturas de pantalla y fotos que son parte de la justicia”.

Como le suele suceder a varias mujeres que son víctimas de violencia, en un principio no dimensionaba lo que le estaba sucediendo y sobre esto dijo: “En ese momento no tomaba dimensión, pero por las dudas de cada moretón, de cada marca que me quedaba en el brazo, en el cuello sacaba fotos. Internamente, algo me llevaba a hacer eso, algo me decía que lo haga, también hay chats donde él me culpabilizaba a mí por esas reacciones".

La pareja se conoció en un reality y estaban por reafirmar su compromiso en la ceremonia por Iglesia

La denuncia la realizó luego de lo que sucedió tras su despedida de soltera. La familia la sorprendió yendo a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari y en un primer momento Martínez se mostró feliz con este plan e incluso halagó el conjunto que eligió Emily para esa noche. Luego de que la golpeara y le prohibiera salir del departamento por más de un día, Emily, con la excusa de hacer un poco de limpieza, agarró algunas de sus pertenencias y se fue a la casa de su hermana y nunca más regresó al departamento que compartía con Martínez.

Hace una semana, luego del arresto de su marido, volvió a la propiedad para buscar sus pertenencias y se encontró con unos mensajes de Santiago. “Fui a buscar mis cosas al departamento porque yo seguía sin ropa y yo tenía un cuaderno donde escribo, porque a mí me encanta escribir, expresarme a través de las letras y él había agarrado ese cuaderno y me había escrito dos cartas”, contó acerca de lo que encontró en el domicilio.

“Eso es algo que emocionalmente me hizo mucho daño”, aclaró y cuando le consultaron acerca del contenido de estas cartas contó: “Me pedía perdón y era muy raro porque él contaba como si ese sábado, al otro día, estaba muy enamorado, que iba a hacer terapia, que me quedara tranquila”.

Sobre lo que sintió al encontrar esos mensajes de su expareja no pudo ocultar su malestar: “Yo estaba volviendo a mi casa después de haberme escapado como una rata y volver, encontrarme con todas esas cosas, que él se había tomado el atrevimiento de mi cuaderno, en el que es escribía y es algo tan personal, dejármelo en un lugar que sabía que lo iba a encontrar me generó mucho dolor, porque no solo se había burlado de mí, de todas mis emociones, sino que me seguía vulnerando y estaba buscando con esas cartas seguir vulnerando mis emociones”.