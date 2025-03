Santiago Martínez, el agresor de Emily Ceco, seguirá detenido: la Justicia rechazó su excarcelación

Santiago Martínez, exconcursante de Love Is Blind Argentina, continuará en prisión preventiva acusado de intento de femicidio y otros delitos

La Justicia bonaerense resolvió que Santiago Martínez, exparticipante del reality Love Is Blind Argentina (Netflix), continúe detenido bajo prisión preventiva mientras espera el juicio oral por los delitos de intento de femicidio, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja, Emily Ceco, a quien conoció durante la grabación del programa. La decisión judicial fue adoptada por la jueza Karina Andrea De Luca, titular del Juzgado de Garantías N°6, quien dio lugar al pedido de la fiscalía tras analizar los elementos probatorios y el nivel de riesgo procesal.

Roberto Castillo compartió el fallo de la Justicia que determinó que Santiago Martínez siga preso (Foto: Instagram)

La resolución fue confirmada en las últimas horas por el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, quien compartió el documento oficial en sus redes sociales. “El día de hoy, la jueza decretó la prisión preventiva para Santiago Martínez. Deberá esperar el juicio privado de su libertad”, afirmó el letrado, acompañado por una imagen del fallo.

Según consta en el escrito judicial, los hechos imputados a Martínez se encuadran bajo los delitos de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género”, “lesiones leves reiteradas”, y “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge”. Las circunstancias de los ataques, la intensidad del sometimiento y el contexto relacional fueron claves para que el tribunal evaluara la existencia de un riesgo alto para la víctima, en caso de que el imputado recobrara la libertad antes del juicio.

La jueza Karina De Luca fundamentó su fallo en el riesgo procesal y la gravedad de los hechos denunciados por Emily Ceco

El documento subraya que el relato de Emily Ceco fue “claro, ordenado e impresionó verosímil”, destacando su colaboración durante las entrevistas. La víctima se presentó con hematomas visibles y describió una dinámica marcada por el control emocional, psicológico y físico por parte de su pareja, lo que coincidió con indicadores registrados por los peritos. La jueza De Luca explicó que, dadas las circunstancias, “resulta inconveniente aplicar por ahora una medida alternativa a la prisión preventiva”.

El caso comenzó a investigarse en la UFI 10 de General Rodríguez, pero fue trasladado a la jurisdicción de Morón, donde se acumuló suficiente prueba como para avanzar con la medida cautelar. La decisión también cerró la posibilidad de una excarcelación, al menos en esta etapa del proceso.

La causa tomó estado público en febrero, cuando Emily Ceco, influencer y estudiante de periodismo, se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar a Santiago Martínez, con quien había convivido hasta pocos días antes. La joven rompió el silencio y compartió en entrevistas televisivas detalles estremecedores del calvario que vivió durante la relación. “Mientras me estaba ahorcando sentí que me moría... él no iba a parar”, dijo entre lágrimas en el programa Mediodía Noticias por Eltrece.

Emily Ceco detalló episodios de violencia física y psicológica por parte de su expareja, generando impacto en medios nacionales

La víctima contó que su pareja trató de minimizar los episodios de violencia física y ocultarlos del entorno: “Me pedía que no saliera de casa porque me iban a ver cómo tenía la cara. Mientras me ponía hielo, él me decía ‘Mi amor, en dos días esto se te va’”. Aseguró que sintió miedo real por su vida, y que en más de una ocasión creyó que no iba a poder salir de la situación: “Yo pensé que no podía volver a ver. Todavía me duele el ojo”.

En el programa A la Barbarossa, transmitido por Telefe, Ceco expresó el impacto emocional que le dejó la relación: “Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano. Duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo. La persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola”.

También en su aparición en el canal de streaming Bondi, Ceco mostró marcas visibles en su rostro y relató cómo logró escapar de la casa donde vivían. “Cuando me empezó a insultar, le dije ‘me voy, no tengo por qué quedarme acá‘, me pedí un Uber para irme y llamé a mi mamá. Pero él me sacó el teléfono antes de que ella atendiera y me puso una mirada amenazante”, declaró.

La víctima mostró marcas visibles de las agresiones y relató momentos críticos durante entrevistas en televisión y plataformas digitales (Video: Bondi)

La víctima manifestó su deseo de obtener justicia y poder reconstruir su vida: “Yo quiero rehacer mi vida. Sentí que él me estaba matando y, si no me iba de ahí, me iba a matar. Obviamente que tengo miedo, no sé si va a aparecer en la casa de mis papás o me va a encontrar en la calle”.

Ceco también enfrentó cuestionamientos en redes sociales por su participación en el reality, a los que respondió: “Mucha gente dice que fui al reality para volverme famosa. Yo realmente quería enamorarme. Él se aprovechó de eso. El que fue a hacerse famoso fue él”.

Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron durante la primera edición argentina del reality show Love Is Blind, un formato de citas que promueve relaciones a ciegas sin contacto visual previo. La pareja continuó su vínculo fuera del programa y, según consta en la denuncia, convivían y tenían previsto casarse por Iglesia el 22 de febrero. Sin embargo, el 8 de febrero, tras regresar de su despedida de soltera, Ceco fue agredida físicamente por Martínez en su domicilio en Ituzaingó.

La resolución judicial descartó medidas alternativas a la prisión preventiva para evitar riesgos hacia la denunciante

El abogado Roberto Castillo compartió la resolución judicial en sus redes y fue reposteada por Ceco, quien agradeció públicamente el acompañamiento legal recibido. “Que él esté entre las rejas me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo”, expresó la denunciante.

Cómo y dónde pedir ayuda en casos de violencia de género

Frente a situaciones de violencia por motivos de género, las autoridades recuerdan que está disponible la línea 144, gratuita y nacional, que ofrece contención, asesoramiento e información durante las 24 horas. También se puede escribir por WhatsApp al 1127716463 o al correo línea144@mingeneros.gob.ar. En situaciones de peligro inmediato, se recomienda llamar al 911.