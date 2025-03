Detuvieron por violencia de género a Santiago, el participante del reality Love is Blind denunciado por su ex pareja Emily

Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

Santiago Martínez, el participante de Love is Blind denunciado por su ex pareja y compañera de reality, Emily Ceco, fue detenido en las últimas horas en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El imputado, de 30 años, está acusado de tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad.

La víctima, representada por el abogado Roberto Castillo, lo había denunciado a principios de febrero, cuando se acercó a la comisaría de la mujer del partido de General Rodríguez y relató que Martínez intentó agredirla verbal y físicamente durante un episodio ocurrido en su casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Según señaló Emily, todo sucedió el 8 de febrero a las 4 de la madrugada, cuando ella volvió a su casa tras una noche con amigas. En base a la denuncia, cuando ella se acercó a abrazarlo en la habitación, Santiago comenzó a “referirle insultos y a denigrarla como mujer”.

“Tras esta situación, ella comenzó a juntar su ropa y él seguía denigrándola. Luego Santiago comenzó a agredirla con puños en la cabeza”, figura en el reporte policial.

La denuncia de Emily (Crédito: Fefe Bongiorno)

Frente a esta secuencia, ella intentó salir del cuarto, pero su esposo se lo habría impedido: la empujó sobre la cama, luego él se tiró encima y le puso el brazo sobre su cuello haciendo fuerza, reza el texto que ya está en manos de la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la causa fue directamente derivada a UFI 10 de General Rodríguez, especializada en Violencia Familiar y de Género y a cargo de la fiscal Florencia Toscano. No obstante, como el hecho fue en Ituzaingó, se tomaron las primeras medidas y luego el caso se remitió a la jurisdicción de Morón.

De acuerdo a la denuncia, mientras Emily intentaba sacar a Santiago de encima, él le decía: “Hace 2 horas no pensabas en el pelotudo (por él), no llorabas. No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”.

La víctima, según su relato, logró correrlo dándole un golpe en su entrepierna. “Ella intentó irse nuevamente de la habitación, pero el denunciado la sujetó con su mano sobre su boca. Refiere que ella lo mordió en la mano, pero que Santiago la seguía sujetando y la arrojó nuevamente a la cama. Este se le avanzó encima suyo y comenzó a propinar golpe de puño en el rostro, dejándole lesiones en el rostro a la altura de ambos ojos”.

Santiago Martínez, acusado por violencia de género por su pareja, Emily Ceco

Tras la escena de la golpiza, el reporte policial dice que Emily se defendió escupiendo al denunciado y que logró alejarse de él para pedir ayuda. Mientras tanto, él seguía manifestándole insultos y denigrándola como mujer.

“¿No ves que sos una villera?“, fue una de las frases que recordó la participante del reality en su denuncia. También dijo que esa misma noche Santiago le trabó la puerta de la casa para que no pudiera salir y le dijo que no se viera en el espejo por el hematoma que tenía. “En dos días se te va”, le habría dicho. Luego le habría pedido perdón por lo que pasó y que se acostaran juntos en la cama.

“Ella accedió a recostarse con el denunciado, pero que por temor no durmió”, continúa. Durante algunos días, fingió haberlo perdonado y siguió en su casa. “Ella seguía temiendo por su vida y le hizo creer que lo perdonaba”, dice la denuncia.

Días después, convenció a Martínez de que ordenara la habitación y “ella aprovechó que el denunciado estaba en el cuarto y escapó de la vivienda”. De acuerdo a su relato, Emily huyó con ayuda de su hermana, a quien había pedido auxilio anteriormente. Tras el episodio, dijo a la Policía que su esposo no la amenazó, aunque sí admitió tener miedo de que se acercara a ella.

En consecuencia, pidió una restricción perimetral, que Santiago Martínez le devuelva sus pertenencias y que cese su hostigamiento. La causa seguirá en la Justicia.