Emily Ceco de Love is Blind amplió la denuncia de violencia contra Santiago Martínez: “Todavía tengo mucho miedo”

Emily de Love is Blind amplió la denuncia de violencia contra Santiago (Video: América TV/Intrusos)

Días atrás, Emily Ceco, una de las protagonistas de Love is Blind Argentina (Netflix), denunció por violencia de género a Santiago Martínez, la persona con la que se casó en el reality show. Luego de su relato en Bondi Live, su denuncia ante la Justicia, de recibir el apoyo de sus compañeros del programa y también el de Wanda Nara, la conductora, Emily se presentó junto a su abogado, Roberto Castillo, para ampliar la denuncia en contra de su expareja.

Ceco habló al aire de Intrusos (América TV) con algunas intervenciones por parte de su abogado, quien tomó el caso a pedido de su pareja, Cinthia Fernández. “Fue bastante largo. Me hizo muy mal emocionalmente”, comenzó diciendo ante las cámaras del programa de espectáculos y reveló por qué tardó tanto en salir: “Me costó mucho declarar por todo lo que estaba viviendo”.

Ante esto Castillo tomó la palabra: “Quiero que ustedes entiendan que esto no fue un hecho aislado, acá hay una historia de violencia, entonces ella tuvo que repasar un montón de situaciones que vivió hasta la situación que nosotros consideramos que es una tentativa de homicidio que fue el último hecho. Ahora el fiscal tiene que analizar la declaración de Emily, analizar la prueba que nosotros aportamos, después hacerla encuadrar y luego imputar a esta persona, a mi criterio fue tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas”.

Luego de esta intervención, la exparticipante de Love is Blind retomó la palabra y charló unos minutos con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores del histórico ciclo de América. “Pude hablar hoy porque tomé valor, antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Tuve mucho miedo de Santiago durante mucho tiempo y lo sigo teniendo, yo llegué a pensar que me iba a matar”, fue la dura respuesta que dio a la pregunta de Pallares acerca de por qué decidió denunciarlo cuando lo hizo.

Emily y Santiago estaban casados por civil y estaban a días de hacer la unión por Iglesia

“¿Quién te ayudó, quién te dio esa fortaleza?“, fue la consulta de Pallares y a la que Emily contestó al borde del llanto: ”Yo misma me di la fortaleza porque sabía que si yo no pedí ayuda no iba a contarlo, me iba a morir. Yo tenía miedo de que me mate, pensé que me iba a matar“. Cuando comenzaron los hechos de violencia, la joven tomó la decisión de no hablar por miedo y vergüenza y contó como hacía para disimular los golpes: ”Me los tapaba con ropa o con maquillaje".

Nuevamente, el letrado intervino y dio detalles de la declaración: “Cuando a ella la destruyen, la desfiguran, Emily al día siguiente le manda una foto de su rostro y la contestación de esta persona que está siendo denunciada fue ‘Vos querés correr el foco de la discusión, me querés generar culpa para no seguir discutiendo que te fuiste a una despedida de soltera’. Lo cuanto para que grafiquen lo que estuvo viviendo por más de un año”.

Minutos antes de que Ceco saliera de declarar, el programa logró acceder a la declaración y leyeron algunos fragmentos del relato. “Ves que sos una mogó…, cómo le vas a contar cosas nuestras a las chicas del programa ¿No te das cuenta de que nos quieren separar? Tarada, cómo no vas a confiar en mí, yo jamás estaría con esa put… El teléfono lo rompí por tu culpa, sos una tarada que desconfía del hombre con el que está, porque sos una put… de mier…“, leyó Karina Iavícoli de la declaración.

Y continuó leyendo: “Decía que mi cuerpo no sería para trabajar en los medios de comunicación porque estaba gorda y eso lo ofuscaba. Se ponía celoso porque saludaba a cualquier hombre, incluso conocidos de él, se enojaba porque no limpiaba el excremento del gato, se enojaba porque me encontraba mirado videos de psicología en el teléfono, se enojaba si se enteraba de que había hablado con alguna compañera o algún familiar sobre nuestra relación”.

Emily cuando habló públicamente mostró el golpe que le dejó su marido

“En octubre 2024 por la tarde-noche en lo que era nuestro departamento matrimonial, Santiago enojado conmigo y mediante reclamos infundados, escena de celos, en esa oportunidad hasta me reclamaba que no haya limpiado el departamento. El denunciado en esa ocasión, en la cual yo quería irme del departamento y llevarme mis cosas, me comienza a ahorcar contra el placar, con una mano me apretaba el cuello y con la otra se agarraba del placar para apalancarse y hacer más presión“, relató Emily en la ampliación de su denuncia ante la Justicia.

“Martínez en esa oportunidad me dejó marcas en el cuello en ese intento de asfixia y también dejó hematomas en los brazos de cuando me agarraba ante mi desesperado intento de escapar; cuando logro escabullirme y sacar mi cuello de sus manos, Martínez me agarra de las piernas, me levanta y me tira contra el respaldo de la cama. Lo cierto es que yo me sacaba fotos de todas las marcas que la violencia de Santiago dejaba en mi cuerpo. Este hecho duraba entre 20-25 minutos, durante los cuales el denunciado ejercía intensa violencia contra mí”, cierra el fragmento que mostraron en Intrusos.