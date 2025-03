Fátima Flórez habló sobre los rumores de romance con Fede Bal: “Me gusta divertirme”

La palabra de Fátima Flórez luego de los rumores de romance con Fede Bal (Video: TN)

Los rumores sobre una posible relación entre Fátima Flórez y Federico Bal surgieron en el programa Puro Show (eltrece). Según el periodista Matías Vázquez, el conductor del programa de espectáculos, la relación habría comenzado en noviembre de 2023, durante el Martín Fierro Latino en Miami, y tuvo una segunda etapa en Buenos Aires, que generó el malestar de los vecinos.

Vázquez afirmó que “se juntaron a cenar y después a bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Ya hubo reencuentros acá, en el departamento de ella. Los vecinos se quejaron por los ruidos”. También agregó que “se dieron revancha acá y de vuelta se escucharon gemidos. Pasó la noche y se lo vio salir de la casa de Coronel Díaz”.

Fátima y Federico se habrían encontrado por primera vez en noviembre de 2023, en Miami, durante el Martín Fierro Latino. Allí, compartieron una cena en un reconocido restaurante de pastas, en la que también estuvieron presentes Carmen Barbieri, la madre de Bal y Marcelo Polino, íntimo amigo de Flórez. Luego, fueron a bailar y pasaron la noche juntos.

Ante la repercusión de los rumores, Fátima habló por primera vez en TN Central. Con un tono relajado, aseguró: “La estoy pasando bien. Me gusta divertirme”. Además, minimizó las especulaciones y dejó en claro que no le afectan: “Que digan lo que quieran”.

El dato no pasó desapercibido, especialmente porque ambos están solteros. Cabe recordar que la cómica terminó su matrimonio con Norberto Marcos a comienzos de 2023 y en abril del 2024 finalizó su noviazgo con el presidente de a Nación, Javier Milei, mientras que Bal estuvo disfrutando a pleno de la soltería tras su ruptura con Flor Díaz en noviembre pasado.

A menos de un día de comenzar a circular el rumor, Carmen fue una de las primeras en reaccionar a las versiones de romance, puesto que su hijo es el involucrado y ella se encontraba en la reunión en la que habría comenzado este romace. Durante la emisión de Mañanísima (El Trece), la madre del actor se mostró sorprendida, aunque no desaprobó el romance. “Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, aseguró con total naturalidad.

En plena emisión, Carmen Barbieri se refirió a las versiones que sugieren que el actor comenzó a salir con la humorista (Video: Mañanísima – El Trece)

Recordó, además, que en el Martín Fierro Latino, Fátima le pidió permiso para ir a la post fiesta con su hijo. “Yo le dije que sí, que vaya con Fede, que tenía auto. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 años y ella anda por ahí. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas”, lanzó con su característico humor. Sin embargo, Barbieri quiso aclarar que su hijo no le contó nada y que se enteró junto con el resto del público. “Fede está en Londres, y me contó que fue a ver Cabaret, que es maravillosa… ¡Pero de esto no me dijo nada! Qué linda pareja hacen”, expresó.

Lejos de enojarse, la conductora dejó en claro que no tiene problemas con el supuesto romance. “Ella me cae re bien. Están solos. Le pregunté y me dijo ‘nada, mamá, no hablen de mí’”, relató entre risas.

Pero eso no fue todo. Para despejar dudas, este jueves Carmen decidió escribirle a su hijo en vivo y, al no recibir respuesta, le mandó un audio en pleno programa: “En este momento estoy en el programa en vivo y me dicen que estás saliendo con Fátima. Yo no sabía nada, aunque no me creen. Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo está diciendo, ¿es verdad?”, le preguntó de manera directa. Y, fiel a su estilo, remató con un comentario que desató carcajadas en el estudio: “Por favor, Fede, mándame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia”.