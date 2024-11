Federico Bal y Flor Díaz se habrían separado: los motivos

Fede Bal se separó de Flor Díaz

La relación entre Fede Bal y Flor Díaz, que parecía haber encontrado en el bajo perfil de ambos un respiro en el agitado mundo de la farándula, habría llegado a su fin. Este martes, durante el programa Intrusos (América TV), Guido Zaffora fue el encargado de dar los detalles de la noticia que muchos habían sospechado y señaló que, aunque Bal había intentado llevar adelante el vínculo, las cosas no funcionaron y la pareja habría decidido separarse. El actor y la bailarina habrían comenzado su relación en noviembre de 2023.

La noticia de la separación no solo sorprendió al público, sino que también afectó profundamente a Bal, quien a principios de este año había hablado del vínculo que lo unía a la joven. Durante la emisión de Intrusos, Záffora compartió que Bal había apostado intensamente por este vínculo, buscando una relación alejada del escándalo y la exposición mediática, especialmente luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey.

La intensidad con la que Bal vivió este vínculo parece haber profundizado su tristeza. “Está muy triste por la separación”, detalló Guido, reflejando la percepción de allegados a la pareja. La separación habría sido un golpe emocional para el actor, quien había encontrado en la personalidad discreta de Díaz una razón para apostar por un romance más estable y duradero.

Según explicó el panelista de Intrusos, la relación “iba bien porque ella no era mediática, con bajo perfil”, lo que para Bal significaba una oportunidad de estabilidad emocional. En este caso, debido a que cada uno tomó diferentes caminos, la relación no funcionó y habría llegado a su fin.

La pareja oficializó su relación con un beso en público en enero del 2024

Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para evitar el desgaste. “Están separados. Me dicen que no los veían del todo bien”, señaló Záffora, añadiendo que ambos hicieron esfuerzos para que la relación continuara. A pesar de intentar superar las dificultades, la conexión terminó debilitándose. “Decidieron tomar caminos separados”, concluyó Záffora, refiriéndose a una decisión tomada en mutuo acuerdo.

Cabe destacar que el actor se encuentra viajando por todo el mundo a causa del programa que tiene en El Trece, donde muestra cómo es la vida en diferentes ciudades. En el caso de la bailarina está viviendo en México, ya que es parte de Quién es la máscara, programa que es un éxito en ese país.

La madre de Bal, la reconocida actriz y conductora Carmen Barbieri, se enteró de la ruptura de su hijo con Flor Díaz a través de un mensaje del periodista Pampito, quien le notificó sobre lo informado en Intrusos. En respuesta, Barbieri reconoció que sospechaba que algo podía estar ocurriendo entre ellos, pero aseguró no conocer detalles de la situación. “Me lo imaginaba”, afirmó, revelando cierta intuición materna sobre la relación.

Carmen también compartió un detalle que llamó la atención. “Él se quedó con la perrita de ella… y no sé nada más. Él no me cuenta y yo no pregunto”, expresó la conductora en el mensaje que le envió a su panelista y amigo, dando a entender que prefería no involucrarse demasiado en la vida personal de su hijo, aunque intuía que algo estaba pasando.

Cuando fue la entrega de los premios Martín Fierro, la pareja asistió a la gala y se mostraron enamorados ante las cámaras. También en sus redes sociales mostraban los viajes que hacían en conjunto, aprovechando para conocer diferentes puntos del mundo y vacacionar en tranquilidad. De hecho, la última publicación que hizo Federico junto a la bailarina es del 9 de agosto de este año y, sin embargo, ella subió fotografías de la gala de los Martín Fierro, que se llevó a cabo en el mes de septiembre de este año.