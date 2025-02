Cómo será el cumpleaños de Mirtha Legrand: la fiesta, los invitados y sus looks

Mirtha Legrand cumplirá 98 años el domingo (Prensa Eltrece)

Este domingo 23 de febrero Mirtha Legrand cumplirá 98 años y los festejará de manera muy especial. En esta ocasión, la diva de la televisión optará por una celebración íntima que se llevará a cabo en la casa de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque. Según pudo saber Teleshow, la hija de Mirtha llegó este jueves desde Miami y estará presente toda la familia para agasajar a Mirtha.

La celebración contará con la presencia de 60 invitados muy cercanos a la conductora y además estarán presentes Elvira Guaraz, su asistente personal y Héctor Vidal Rivas, amigo y asesor de imagen. Otros amigos, familiares y algunas figuras del espectáculo también se reunirán para rendir homenaje a la diva que marcó la historia de la televisión argentina con su elegancia y estilo. El festejo comenzará a las 20:30 horas del domingo.

Fiel a su estilo elegante, Legrand contará con dos cambios de look durante la velada, manteniendo su estilo clásico y sofisticado. Como primera prenda, llevará un vestido de cristales en color plata, a cargo del diseñador Claudio Cosano. Luego de la cena y para el momento de soplar las velas de la torta, lucirá un vestido bordado en mini pailletes multicolor de la firma Iara. Su maquillaje correrá por cuenta de Gladys Andrade y será peinada por Leo Cosenza.

Mirtha Legrand regresó a Mar del Plata con su programa (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Después de seis años, Mirtha volvió a conducir sus programas en Mar del Plata y cumplió uno de sus deseos. Tal como viene sucediendo en el último tiempo, la Chiqui está a cargo de la noche de los sábados. El regreso a la ciudad costera se produjo el fin de semana pasado y ahora prepara la despedida, con una mesaza vinculada al mundo del espectáculo.

Siempre en la pantalla de El Trece, La noche de Mirtha comenzará el sábado a las 21.30 y junto a la Chiqui estarán Miguel Ángel Rodríguez, Luisa Kuliok, Mauricio Dayub, Silvia Kutica y Alejandro Paker. Como es tradición en los programas veraniegos, los invitados reflejan la siempre atractiva cartelera marplatense, con la idea de analizar lo que ocurre durante la temporada, además de ahondar en diferentes cuestiones personales.

La primera mesaza del año

Wanda Nara y L-Gante tuvieron un encuentro con Mirtha Legrand en Mar del Plata. El cumbiero fue uno de los invitados al estreno del histórico ciclo en la temporada 2025 el sábado pasado.

El envío se grabó el día anterior, en el tradicional hotel Costa Galana, en el que la Chiqui pasa sus días en La Feliz. El cantante compartió mesa con los actores Gabriel Puma Goity, Nicolás Scarpino y Florencia Peña. Y como al parecer no se despegan ni un segundo, Wanda decidió acompañar a su novio y siguió la grabación del programa detrás de escena, en compañía de Nacho Viale, productor de ambos programas, y su hermana Juana. Según revelaron los testigos del encuentro a Teleshow, Mirtha conversó un rato largo con la pareja después de la grabación y hasta le dio algunos consejos debido a la alta exposición que están teniendo por esta temporada.

Mirtha Legrand Se Conmovió En Vivo Por Una Fecha Muy Especial

“Estoy muy, muy feliz de empezar la temporada 57 desde Mar del Plata en el Costa Galana. Muchas gracias chicos por los aplausos. Estoy feliz de estar acá. Espero que nos vaya muy bien. Hacemos este programa de hoy, hacemos el próximo y después ya nos vamos a Buenos Aires”, comenzó diciendo en el comienzo de La Noche de Mirtha. “Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es una blusa blanca y negra con polleras de shantung. Y miren qué cinturita. ¡Qué cintura! Yo me lo digo todo”, comentó, con gracia. “Es de Iara este equipo tan bonito. Es precioso”, destacó, mientras lucía sus anillos y aros.

“Estoy muy contenta de estar en este hotel que es una maravilla. El público me ha recibido maravillosamente bien. Cuando salgo por la calle, los homenajes que me hacen en los teatros”, contó la diva. “El otro día me pusieron un sillón en la calle, cortaron la calle con unas bailarinas y bailarines que bailaban y me tiraban pétalos mientras bailaban tango. Una maravilla. Lo organizó el señor Aldo Funes, el empresario”, destacó.