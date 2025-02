Pampita sorprendió al recordar uno de sus trabajos: “No lo haría nunca más en mi vida”

Pampita habló de la posibilidad de volver al Bailando por el 20 aniversario (Video: América)

El Bailando cumple 20 años en la pantalla chica y Marcelo Tinelli aseguró que están haciendo todo lo posible para hacer un programa espectacular y como todos los años, la elección del jurado no es tarea sencilla. Desde hace varios años Ángel de Brito, Marcelo Polino, Moria Casán y Carolina Pampita Ardohain son los elegidos para llevar a cabo la tarea de puntuar las performances y la modelo habló de la posibilidad de volver a ocupar la silla.

En un móvil con LAM (América TV) Pampita contó los planes laborales que tiene para este año y no descartó la idea de volver al programa. “Voy a seguir en Los 8 Escalones, que es un formato que me permite viajar y hay propuestas de otras cosas, pero nada cerrado“, comenzó diciendo acerca su presente laboral y aseguró que todos los meses viajará, seguramente para encontrarse con su pareja Martín Pepa, quien vive en Estados Unidos.

“Caro, si se concreta el Bailando ¿Ya te llamaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Hablaste algo con alguno?“, quiso saber Ángel, a lo que Ardohain contestó: ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Viste que al principio uno dice ‘No sé si lo voy a hacer’ y ahí te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron. No sé si se hará o no, es como un rumor“.

Cabe recordar que Carolina no solo se convirtió como una emblemática jurado del programa, sino que también fue participante y logró hacerse con la copa, por lo que no tuvo reparos en hacerle una recomendación a la producción. “Yo haría temporadas más cortas, de dos o tres meses, entonces le pones todo a eso y es más estelar y tenés famosos, tal vez de más visibilidad, alguno que sea una ficha difícil de conseguir”, explicó sobre lo que ella haría y agregó: “Al ser algo más cortito capaz te animas, pero si pensás que estar bailando seis meses, no todo el mundo se quiere enganchar”.

Pampita es parte del jurado del Bailando desde el año 2015 (Foto: RS Fotos)

Esto dio pie a que le pregunten si volvería como participante: “No, nunca más en la vida”, fue la tajante respuesta. “Bailan chicas de 20 años, que pueden ensayar 8 horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, yo ya estoy medio oxidada. A menos que sean todas de mi edad, hay que hacer categoría por edad. Ya no puedo competir contra una chica de 20, ya no tengo la energía para algo así. No me gusta estar en competencia porque quiero ganar”, fueron las razones que dio.

Pampita viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños con sus cuatro hijos y regresó al país hace tan solo unos días, con la intención de retomar la rutina de trabajo y para que los niños comiencen las clases. La primera en dar este paso fue Anita García Moritán, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, la pequeña comenzó sala de tres y ahora se sumó Benicio, el menor de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, quien fue parte del primer día de clases

Los cuatro hijos de la modelo van al mismo colegio, pero comienzan en distintas fechas. En el posteo que le dedicó Carolina a su hijo menor escribió en el pie de las fotos: "¡Que sea un año espectacular Beni!“. En la primera de las imágenes que subió se la puede ver abrazada a su hijo, en el patio del colegio y con una sonrisa que ilumina su rostro.

Ardohain se quedó todo el tiempo que le permitieron: fue parte de la formación de la mañana, lo acompañó al interior de la institución y luego lo dejó para que se reencuentre con sus compañeros. Ella no fue la única que estuvo presente en este hito, sino que Benjamín también fue parte de esto, demostrando una vez más que dejaron el pasado atrás y que, cuando tiene que ver con los niños, su relación es la mejor de todas.