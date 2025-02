Pampita habló de los desafíos de su amor a distancia con Martín Pepa: “No sé si me la voy a bancar”

Pampita habló de su vínculo con Martín Pepa

El sol de Miami bañaba las costas mientras Pampita disfrutaba de unas vacaciones extendidas junto a sus hijos. Un mes de descanso, arena y mar, marcado por un episodio que, para muchos, resultó sorpresivo: la presencia de Roberto García Moritán, su expareja y padre de su hija Ana. Pero la modelo y conductora desestimó cualquier suspicacia. “Soy así con todos mis ex, siempre con la mejor predisposición para que los chicos compartan en familia”, dijo en una entrevista con LAM.

Lejos de los rumores de reconciliación, la vida amorosa de la modelo transita un nuevo capítulo. Su vínculo con el polista Martín Pepa avanza con cautela y, según sus propias palabras, con un ritmo pausado y prudente. “Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos”, confesó.

Sin embargo, una sombra de misterio es la que se posa sobre su intimidad: alguien, desde su círculo más cercano, filtra las imágenes privadas de la pareja. “Tenemos un problema: nuestro Instagram es privado, pero hay algún amigo que nos está robando las fotos y publicándolas”, reveló, al señalar que, dentro de su restringido grupo de no más de 300 seguidores, la mayoría familiares directos, hay un infiltrado.

Pero más allá del acecho digital, la mayor prueba de fuego para la relación entre Pampita y Pepa es la distancia. El polista reside en Los Hamptons, en la exclusiva franja costera de Long Island, Nueva York, y su regreso a la Argentina no está previsto hasta finales de año. La modelo, entonces, no oculta sus dudas: “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, admitió.

Pampita y Martín Pepa, besos en la previa de San Valentín

Es que Pampita, siempre de espíritu familiar, reconoce que este romance es un desafío para su naturaleza afectuosa. “Soy más de la familia, el asado, me gusta estar pegote con el otro”, destacó al dejar entrever que este amor de largas distancias pone a prueba su paciencia y deseos.

Así las cosas, a pesar de las especulaciones, la posibilidad de un regreso con García Moritán quedó descartada de manera tajante. “Eso se cerró para siempre”, sentenció. Su presente está en otro lugar, en otra historia que aún se escribe entre viajes, llamadas y esperas.

Cabe recordar que es un verano muy especial para la modelo, quien disfrutó los últimos días de sus primeras vacaciones junto al empresario, a quien conoció después de su mediática separación del exlegislador.

Pampita y Martín Pepa, y los desafíos del amor a la distancia

Incluso hace menos de una semana se filtraron las imágenes de Pampita y Pepa a los besos en la previa de San Valentín. En las fotos compartidas en el perfil del polista, la pareja se mostró completamente entregada al amor, fundidos en un beso que destila pasión y complicidad. El telón de fondo parecía de película: un extenso campo verde, una mesa elegantemente dispuesta para un picnic al aire libre y una tarde soleada que acompañaba la escena con un aura mágica.

Como si de una producción de moda se tratara, Pampita lució impecable con un vestido largo de estilo boho chic, en tonos tierra, y un sombrero nude que resalta su elegancia natural. A su lado, él conservaba su impronta de polista con un look relajado pero sofisticado, demostrando que la pareja no solo comparte el amor, sino también un estilo que los distingue.

Las redes estallaron ante la muestra pública de amor entre Pampita y Martín Pepa, y los comentarios no tardaron en llenarse de corazones y buenos deseos para la pareja. Así, con besos robados en un paisaje de ensueño y sonrisas cómplices, los novios demuestran que el amor, cuando es genuino, brilla por sí solo. Y esta vez, se pone a prueba a kilómetros de distancia.