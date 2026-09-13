Teleshow

Tini Stoessel comunicó que tuvo que suspender su show en El Salvador: “Intentamos hacer todo lo posible”

En medio de su gira FUTTTURA, la artista argentina se sinceró con su público salvadoreño respecto al encuentro previsto para este fin de semana

La artista utilizó sus redes sociales para referirse a su show en El Salvador y compartir una noticia que modificó su agenda (VisualesIA ScribNews)
La artista utilizó sus redes sociales para referirse a su show en El Salvador y compartir una noticia que modificó su agenda (VisualesIA ScribNews)
Guardar

En medio de un presente personal atravesado por dificultades familiares, conflictos legales y un distanciamiento, Tini Stoessel retomó su agenda internacional con la gira FUTTTURA. La cantante llegó a El Salvador después de presentarse por primera vez en Costa Rica. Antes de su esperado encuentro con los fanáticos salvadoreños, la artista recurrió a sus redes sociales para comunicar una decisión relacionada con la fecha prevista para el sábado por la noche.

“Mi gente de El Salvador: Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, comenzó escribiendo Tini en una historia de Instagram. La artista explicó que el equipo trabajó hasta el final para encontrar una alternativa a los factores climáticos, aunque la situación no permitía garantizar el desarrollo del espectáculo. “Después de la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento, las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, indicó en el mensaje que compartió con sus seguidores.

PUBLICIDAD

Tini también detalló que varios elementos centrales de la presentación no estaban operativos. “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”, explicó. “Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, expresó. En esa línea, consideró que continuar con la presentación en esas condiciones “significaba correr demasiado riesgo”.

La inesperada decisión de Tini Stoessel previo a su show en El Salvador: "Intentamos hacer todo lo posible"
El comunicado de la artista sobre la reprogramación de su show en El Salvador (Instagram)

“Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, escribió. “Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”, anunció la cantante. De ese modo, el show quedó previsto para este domingo por la noche, con la posibilidad de que el público salvadoreño pueda disfrutar de la presentación en las condiciones que requiere la puesta.

PUBLICIDAD

La artista cerró su mensaje con una invitación al nuevo encuentro y con palabras de afecto para sus seguidores. “Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho, nos vemos mañana”, escribió.

Antes de llegar a ese país, Stoessel había pisado por primera vez Costa Rica. Allí presentó su espectáculo ante miles de personas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira. Durante una pausa sobre el escenario, la cantante se dirigió a sus fanáticos y habló sobre el valor personal que tiene para ella poder llevar adelante sus shows en medio del presente que atraviesa su entorno familiar.

A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, comenzó. Después se refirió al vínculo que mantiene con su trabajo y con la posibilidad de reencontrarse con el público: “Y yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de las personas que se encontraban en el lugar.

La cantante se presentó por primera vez en el país y, en el bloque de Un Mechón de pelo, abrió su corazón (Video: X/TiniData)

Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, expresó con la voz temblorosa. La frase quedó vinculada con el contexto complejo que atraviesa su familia y con las dificultades que rodearon su presente personal durante los últimos meses.

Con el público atento a sus palabras, la cantante continuó: “Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”.

Gracias a todos por acompañarme”, dijo finalmente. La frase provocó una nueva ovación en el estadio de Costa Rica y cerró un momento en el que la cantante compartió con sus seguidores una parte de lo que atraviesa lejos de los escenarios.

Temas Relacionados

Tini StoesselFUTTTURAEl SalvadorShowCondiciones climáticasSuspensión del show

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

El actor y cantante habló con Teleshow sobre la relación artística que mantiene desde hace 25 años con su compañera, explicó cómo construyen entre ambos la química de Boite y anticipó que el espectáculo podría llegar a Uruguay y Chile

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

Del glam-punk al mito argentino: cómo reinventó Julio Panno a la emoción sobre el escenario

En una charla exclusiva con Teleshow, el director cuenta cómo conecta su mirada sobre “Hedwig y la Pulgada Furiosa”, “Sandro, el gran show” y “La máquina de mirar”, y por qué el teatro sigue siendo su mayor motor creativo

Del glam-punk al mito argentino: cómo reinventó Julio Panno a la emoción sobre el escenario

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

La ex participante de Gran Hermano relató que al principio rechazó la propuesta, pero terminó por descubrir que la experiencia le resultó placentera

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

Desde Canadá, la actriz se mostró feliz por el desarrollo de la película que protagonizó y produjo acerca de la vida de una de las mujeres más famosas del hampa de Mar del Plata

Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

La modelo relató una experiencia que vivió en México y explicó cómo Pilar comenzó a aceptar los mensajes que, según contó, recibe desde chica

Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

AMÉRICA

Polonia acusó a Rusia de intensificar la guerra tras los ataques con dron cerca de la frontera con Ucrania: “Putin está escalando”

Polonia acusó a Rusia de intensificar la guerra tras los ataques con dron cerca de la frontera con Ucrania: “Putin está escalando”

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

Estudiantes San Carlistas emiten pronunciamiento público en rechazo a la gestión de Arévalo y Herrera ante la crisis de combustibles

Costa Rica tarda más de siete años en dar acceso a medicamentos innovadores y supera el promedio latinoamericano

Onda tropical mantendrá calor y activará lluvias por la tarde en El Salvador

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

Radiografía de la gran carrera de Colapinto en el GP de España de F1: largada top, sobrepasos, defensa y seis puntos

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

Franco Colapinto volvió a brillar y quedó séptimo en el GP de España de F1, que ganó Antonelli