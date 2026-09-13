Tini Stoessel comunicó que tuvo que suspender su show en El Salvador: “Intentamos hacer todo lo posible”

La artista utilizó sus redes sociales para referirse a su show en El Salvador y compartir una noticia que modificó su agenda (VisualesIA ScribNews)

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En medio de un presente personal atravesado por dificultades familiares, conflictos legales y un distanciamiento, Tini Stoessel retomó su agenda internacional con la gira FUTTTURA. La cantante llegó a El Salvador después de presentarse por primera vez en Costa Rica. Antes de su esperado encuentro con los fanáticos salvadoreños, la artista recurrió a sus redes sociales para comunicar una decisión relacionada con la fecha prevista para el sábado por la noche.

“Mi gente de El Salvador: Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, comenzó escribiendo Tini en una historia de Instagram. La artista explicó que el equipo trabajó hasta el final para encontrar una alternativa a los factores climáticos, aunque la situación no permitía garantizar el desarrollo del espectáculo. “Después de la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento, las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, indicó en el mensaje que compartió con sus seguidores.

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Tini también detalló que varios elementos centrales de la presentación no estaban operativos. “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”, explicó. “Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, expresó. En esa línea, consideró que continuar con la presentación en esas condiciones “significaba correr demasiado riesgo”.

El comunicado de la artista sobre la reprogramación de su show en El Salvador (Instagram)

“Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, escribió. “Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”, anunció la cantante. De ese modo, el show quedó previsto para este domingo por la noche, con la posibilidad de que el público salvadoreño pueda disfrutar de la presentación en las condiciones que requiere la puesta.

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La artista cerró su mensaje con una invitación al nuevo encuentro y con palabras de afecto para sus seguidores. “Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho, nos vemos mañana”, escribió.

Antes de llegar a ese país, Stoessel había pisado por primera vez Costa Rica. Allí presentó su espectáculo ante miles de personas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira. Durante una pausa sobre el escenario, la cantante se dirigió a sus fanáticos y habló sobre el valor personal que tiene para ella poder llevar adelante sus shows en medio del presente que atraviesa su entorno familiar.

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“A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, comenzó. Después se refirió al vínculo que mantiene con su trabajo y con la posibilidad de reencontrarse con el público: “Y yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de las personas que se encontraban en el lugar.

La cantante se presentó por primera vez en el país y, en el bloque de Un Mechón de pelo, abrió su corazón (Video: X/TiniData)

“Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, expresó con la voz temblorosa. La frase quedó vinculada con el contexto complejo que atraviesa su familia y con las dificultades que rodearon su presente personal durante los últimos meses.

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Con el público atento a sus palabras, la cantante continuó: “Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”.

“Gracias a todos por acompañarme”, dijo finalmente. La frase provocó una nueva ovación en el estadio de Costa Rica y cerró un momento en el que la cantante compartió con sus seguidores una parte de lo que atraviesa lejos de los escenarios.

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