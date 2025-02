Eliana Guercio sorprendió al contar que volverá a las aulas: “Arranco a cursar en marzo”

Eliana Guercio se anoto en una carrera terciaria

Eliana Guercio contó este lunes que se anotó en una carrera terciaria y que el próximo mes arrancará a cursar. Actualmente, la mujer de Sergio Chiquito Romero trabaja como panelista en el debate de Gran Hermano (Telefe) y también en A la Barbarossa, por la misma señal. Fue allí que, en el pase entre el ciclo que conduce Georgina Barbarossa y el siguiente, Ariel en su salsa, fue que Guercio contó este paso en su vida.

Mientras los conductores, Barbarossa y Ariel Rodríguez Palacios, hacían su rutina de transición, Eliana tomó la palabra para hablar de lo que tiene pensado afrontar en su futuro inmediato. Y contó que se anotó para estudiar cocina en la escuela de cocina que dirige Rodríguez Palacios, lo que dejó a todos sorprendidos por el cambio que le dará a su vida.

“El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar”, sostuvo la mujer del arquero de Boca Juniors, quien ya tiene cierta experiencia en la gastronomía tras su paso por Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y ahora busca perfeccionarse en comidas tanto dulces como saladas. “Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, redondeó, mientras Nancy Pazos comentó con ironía: “Una nueva salida laboral para Eliana”.

Cuando Georgina quiso saber cómo iba a hacer con su rutina, el trabajo y su familia, Guercio reveló cómo acomodará su agenda de ahora en más. “Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14 y me encanta. Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros”, respondió la exvedette.

Eliana Guercio

A finales de noviembre, Guercio finalizó su participación en Bake Off Famosos Argentina tras sufrir un traspié en una de las pruebas. Los pasteleros tuvieron dos horas para crear una torta que reflejara un significado especial en sus vidas. Con este reto, llegaron momentos cargados de emoción, pues muchos aprovecharon para compartir historias personales. No obstante, la tarea también trajo dificultades. Un choque generacional entre los participantes más jóvenes y los mayores por la selección musical interrumpió la concentración en la carpa. La más afectada fue Eliana Guercio, quien sufrió un accidente al final de la preparación: su torta cayó al suelo antes de estar terminada. Frustrada, expresó su descontento: “Ya no me dan ganas, no me parece correcto entregar esto”.

Así, quedó fuera de la competencia, dejando un vacío en la carpa y entre sus compañeros. Tras su eliminación, la esposa del exarquero de la Selección Argentina se despidió en sus redes de la audiencia y sus colegas. “Así disfrute este programa, que me dio un montón”, escribió en un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes del programa.

El incidente de Eliana Guercio que la dejó afuera Bake Off

En su publicación, reflexionó sobre lo que significó su paso por Bake Off Famosos: “Me despido de este programa mágico que nos enamoró a todos, a nosotros y ustedes. Que se hizo adictivo (vivo exactamente en la otra punta del mapa de donde se graba el programa) Que nos hizo conocer gente nueva y al mismo tiempo valiosa. Que nos dio la libertad de ser nosotros. Que nos sorprendió cada día, sin dejar que entremos en la rutina. Que nos enseñó un montón. Que le debo todo por conocer a la gente hermosa que conocí. Así me despido. Con mucho amor”, agregó, antes de dedicarle saludos personalizados a Cande Molfese y Cami Homs. “Ellas siempre apoyándome. Gracias miles por ser tan geniales. Las amo”, concluyó.