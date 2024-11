Bake Off Famosos: un participante sufrió un accidente en la cocina y fue eliminado del certamen

El incidente de Eliana Guercio que la dejó afuera Bake Off

En un episodio que combinó emociones, tensiones y talento pastelero, Bake Off Famosos reafirmó por qué sigue siendo uno de los programas más populares de Telefe. Aunque la llegada de Gran Hermano 2024/2025 promete captar la atención de los espectadores en los próximos meses, la competencia de pastelería sigue siendo el programa más visto de la televisión, gracias al compañerismo de los participantes, la creatividad que despliegan en cada desafío y la dosis justa de espíritu competitivo que necesita cada reality.

El capítulo comenzó con la llegada de los ocho pasteleros en carrera, quienes se enfrentaron una noche cargada de pruebas técnicas y creativas. Sin embargo, la jornada estuvo lejos de ser tranquila, porque un comentario de Damián Betular generó un inesperado debate en la carpa. Al expresar su molestia por la ayuda mutua entre los concursantes, provocó una reacción inmediata de Gastón Edul. “Bueno, no seas tan vigilante Betular, ayudarnos vamos a ayudar siempre ¿Qué tiene que ver?”, respondió el periodista deportivo, dejando claro su desacuerdo.

El primer reto de la noche, conocido como “la cuerda floja”, puso a prueba la rapidez y precisión de los participantes. Cande Molfese, Nacho Elizalde y Verónica Lozano, quienes habían quedado comprometidos tras su desempeño anterior, debieron enfrentarse a la tarea de separar claras y yemas bajo presión. Finalmente, Cande y Nacho lograron avanzar a la siguiente etapa, donde tuvieron que batir las claras hasta obtener la consistencia perfecta, un esfuerzo que dejó a los participantes agotados, pero con un valioso aprendizaje.

La segunda prueba fue aún más desafiante: los pasteleros tuvieron dos horas para crear una torta que reflejara un significado especial en sus vidas. Con este reto, llegaron momentos cargados de emoción, pues muchos aprovecharon para compartir historias personales. “Me gusta compartir las historias que tengo”, confesó Gastón Edul, visiblemente conmovido mientras hablaba sobre sus experiencias familiares.

El mensaje de Wanda Nara para Eliana

No obstante, la tarea también trajo dificultades. Un choque generacional entre los participantes más jóvenes y los mayores por la selección musical interrumpió la concentración en la carpa. La más afectada fue Eliana Guercio, quien sufrió un accidente al final de la preparación: su torta cayó al suelo antes de estar terminada. Frustrada, expresó su descontento: “Ya no me dan ganas, no me parece correcto entregar esto”.

A pesar de los contratiempos, todos los pasteleros lograron presentar sus tortas para la evaluación final. Los jueces elogiaron la creatividad y el esfuerzo, lo que dificultó tomar una decisión. Finalmente, Damián De Santo fue coronado como el ganador del delantal celeste, tras una reñida competencia con Gastón Edul.

Eliana Guercio se despidió de Bake Off (Instagram)

Eliana Guercio, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Por segunda vez, quedó fuera de la competencia, dejando un vacío en la carpa y entre sus compañeros. Tras su eliminación, la esposa de Chiquito Romero se despidió en sus redes de la audiencia y sus colegas. “Así disfrute este programa, que me dio un montón”, escribió en un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes del programa.

En su publicación, reflexionó sobre lo que significó su paso por Bake Off Famosos: “Me despido de este programa mágico que nos enamoró a todos, a nosotros y ustedes. Que se hizo adictivo (vivo exactamente en la otra punta del mapa de donde se graba el programa) Que nos hizo conocer gente nueva y al mismo tiempo valiosa. Que nos dio la libertad de ser nosotros. Que nos sorprendió cada día, sin dejar que entremos en la rutina. Que nos enseñó un montón. Que le debo todo por conocer a la gente hermosa que conocí. Así me despido. Con mucho amor”, agregó, antes de dedicarle saludos personalizados a Cande Molfese y Cami Homs. “Ellas siempre apoyándome. Gracias miles por ser tan geniales. Las amo”, concluyó.

Eliana Guercio le agradeció a Cande Molfese y Cami Homs por su compañerismo dentro de Bake Off (Instagram)