El regreso de Camila Bordonaba, la más rebelde de Erreway: de estrella juvenil a vivir en El Bolsón

Marizza Pía Spirito, interpretado por Camila Bordonaba

El 27 de mayo del año 2002 Cris Morena volvió a revolucionar la pantalla chica con Rebelde Way una nueva novela que seguía la vida de cuatro adolescentes que estaban en un internado de lujo. Marizza Pía Spirito, interpretada por Camila Bordonaba; Mía Colucci, Luisana Lopilato estuvo encargada de traerla a la vida; Manuel Aguirre, Felipe Colombo y Pablo Bustamante, interpretado por Benjamín Rojas. Sin saber que los personajes se iban a convertir en tema de conversación hasta el día de hoy. Con el regreso de la banda a los escenarios, Camila se volvió el tema de conversación en las redes sociales.

Desde que en 2009 decidió dar un paso al costado del mundo del espectáculo, Bordonaba eligió una vida completamente distinta a la que había conocido durante años como estrella televisiva. Su retiro de las cámaras y los escenarios marcó un giro hacia la introspección, la conexión con la naturaleza y un enfoque en el arte comunitario. Esta transición fue tan significativa que su paradero y actividades generaron curiosidad constante entre sus seguidores, quienes apenas han tenido destellos de su vida actual a través de iniciativas culturales y testimonios de sus antiguos compañeros de elenco.

El punto de inflexión para Camila fue alcanzar una conciencia crítica sobre el impacto de su trabajo en los medios. “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando”, confesó en entrevistas pasadas. Este descontento la llevó a tomar una decisión radical: alejarse de la fama, la exposición. A través de una carta enviada a su amigo y excompañero Felipe Colombo en 2021, Camila explicó su perspectiva: “Elijo alejarme de la exposición que generan los medios porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón”. En el mismo texto, también reflexionó sobre su paso por la música y la televisión, reconociendo que su trabajo en Rebelde Way y Erreway dejó una marca profunda: “Sé que lo que se hace de corazón deja huellas”.

Tras dejar Buenos Aires, Camila encontró su refugio en el sur argentino. Actualmente reside entre El Bolsón y Bariloche. Desde este rincón del país, la actriz vive alejada del bullicio de la industria del entretenimiento y sin perfiles oficiales en redes sociales. Aunque lejos de los reflectores, no se desvinculó del arte. Desde su llegada al sur, participó en múltiples iniciativas culturales enfocadas en la comunidad y la naturaleza.

Cómo Era La Vida De Camila Bordonaba En La Patagonia

Uno de los espacios clave en los que volcó su creatividad es Mamanitas Acampe Cultural, un proyecto que combina arte, educación y ecología. Este espacio, ubicado en un bosque patagónico, tiene como misión la protección de los recursos naturales y la promoción de actividades artísticas locales. Además, colaboró con el Teatro Mandril, donde sigue ligada a propuestas artísticas de perfil independiente. También fundó junto a otros artistas la cooperativa Hacedora de Arte, una productora audiovisual con la que ha dirigido videoclips como Ser siendo del dúo Las Martas.

Camila no solo apoya iniciativas culturales; también participa activamente en ellas. Imágenes que se filtraron a lo largo de los años muestran a la actriz en actividades como murgas y charlas, manteniendo el bajo perfil que siempre la ha caracterizado desde su retiro. Su trabajo en estas iniciativas refleja su compromiso con un estilo de vida ético, enfocado en el bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental.

Camila Bordonaba en su rol de productora

Su figura marcó a toda una generación que creció viéndola en series como Chiquititas y, especialmente, en Rebelde Way. Como Marizza Spirito, la rebelde y carismática protagonista de la tira juvenil de Morena, se convirtió en un ícono cultural que trascendió la pantalla, impactando no solo en Argentina, sino en varios países donde la serie fue emitida y donde la banda Erreway tuvo éxito musical y giras. Cuando la novela se estrenó en 2002, la joven actriz ya tenía experiencia en la televisión gracias a su rol como “Pato” en Chiquititas. Sin embargo, su interpretación de Marizza marcó un antes y un después en su carrera.

Cris Morena Dio Detalles De La Vida De Camila Bordonaba

El personaje, conocido por su espíritu desafiante y su estilo único, representó un modelo a seguir para muchos adolescentes. Su look, que evolucionó desde un estilo clásico a rastas y cabello pelirrojo en la segunda temporada, reflejaba el carácter disruptivo y auténtico de Marizza.

A nivel narrativo, su la joven destacaba por su relación tensa pero entrañable con su madre, interpretada por Catherine Fulop, y su romance con el personaje de Benja Rojas, formando una de las parejas más recordadas de la televisión juvenil. Pero más allá de los guiones, el impacto de Marizza residía en la capacidad de conectar con los chicos de la época, quienes veían en ella una voz que cuestionaba normas sociales y promovía la autenticidad.

Junto con Felipe, Rojas y Lopilato, Camila formó parte de Erreway, la banda musical surgida de la serie. Con discos como Señales y Tiempo, el grupo llevó la música de Rebelde Way a escenarios internacionales, logrando giras en países como España, Israel y otros puntos de América Latina. A través de sus canciones, el cuarteto amplificó el mensaje de la serie: rebeldía, amistad y la búsqueda de un lugar en el mundo.

Felipe Colombo Habla De Su Relación Con Camila Bordonaba (Video: Ciudad Magazine)

El éxito de Erreway continuó incluso después del final de la serie, consolidándose con la película Erreway: Cuatro Caminos (2004), que reunió nuevamente a los personajes. Aunque la banda eventualmente se disolvió y los actores tomaron caminos diferentes, el regreso de la formación original con la gira anunciada para 2024 demuestra la fuerza de su legado. La figura de Bordonaba, en particular, ha sido un motor de entusiasmo entre los fanáticos debido a su ausencia prolongada de la vida pública.

El lazo entre Camila y Felipe se remonta a las primeras apuestas de Cris Morena. Aunque ahora viven en contextos y regiones diferentes, ambos han sabido mantener su amistad. En una entrevista, el joven describió a Camila como alguien con “un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor”. Además, confesó que la admira profundamente por su capacidad de mantenerse fiel a sus convicciones y su elección de vida en el sur argentino.

Felipe también ha compartido anécdotas que reflejan el carácter de Camila. Una de las más recordadas ocurrió durante las grabaciones de Chiquititas, cuando él, recién llegado de México, intentó agradecerle por su apoyo y ella respondió con su característica sinceridad: “No somos amigos, somos compañeros de trabajo”. A pesar de este comienzo directo, la relación entre ambos evolucionó hacia una amistad sólida que perduró en el tiempo, tal es así que se convirtió la madrina de su hija.

En 2019, Camila incluso participó como invitada en el programa de radio de Felipe, una de las pocas ocasiones en las que volvió a exponerse públicamente. En esa oportunidad, hablaron sobre su vida actual y los recuerdos de los años compartidos en televisión.

La vuelta de Erreway

El Detrás De Escena Del Anuncio De La Vuelta De Erreway

El tour comenzará el 24 de abril de 2025 en Quito, Ecuador, y continuará en Guayaquil y Lima antes de cruzar a Europa. En junio, la banda se presentará en el Teatro Palapartenope de Nápoles, el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Por el momento, no se anunciaron fechas en la Argentina, lo que mantiene a los fanáticos locales en vilo. El regreso de Rojas, Colombo y Bordonaba, sin la presencia de Luisana Lopilato, quien se ausentará por cuestiones de agenda, promete ser una celebración de la música y la amistad que marcó a toda una generación.