La historia de Erreway, el grupo que construyó su propio espíritu adolescente y anunció su regreso tan esperado

El videoclip "Resistiré", Rebelde Way

Rebelde Way no fue solo una exitosísima telenovela juvenil ideada por Cris Morena y estrenada en 2002. Fue el punto de partida de un fenómeno que traspasó la pantalla, se volcó a los escenarios y giró por todo el mundo a partir del fenómeno Erreway, la banda que nació del corazón del programa, y que con su dosis justa de pop y rock conquistó a una generación de adolescentes en Latinoamérica y Europa. En 2008 la historia llegó a su fin, aunque quedó suspendida en el tiempo, esperando que alguien la retome. Ahora, tres de sus integrantes originales se reúnen para devolver a sus fans la magia de aquellos días.

Erreway surgió directamente de la telenovela juvenil Rebelde Way, creada por la reconocida productora argentina, quien ya tenía un historial de éxitos en el mundo del entretenimiento adolescente, como Jugate Conmigo y Chiquititas. Estrenada en 2002, y con los protagónicos adolescentes de Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, la serie presentó las aventuras de un grupo de estudiantes del ficticio Elite Way School, un colegio donde los problemas típicos de la adolescencia se mezclaban con amores imposibles, sueños artísticos y la lucha por encontrar la propia identidad.

Mía Colucci (Lopilato), Marizza Pía Spirito (Bordonaba), Pablo Bustamante (Rojas) y Manuel Aguirre (Colombo) fueron los personajes de esta historia que recorría la vida de un grupo de chicos dentro de una escuela pupila, donde los conflictos adolescentes se entrecruzaban con los de los adultos.

Erreway marcó una época en los adolescentes y actualmente siguen sonando sus canciones

A medida que los personajes principales desarrollaban sus intereses y conflictos dentro de la trama, también formaban una banda de música. Y los actores que les daban vida experimentaron una vez más aquella máxima de que la realidad siempre supera a la ficción. Así nació Erreway, que rápidamente trascendió las fronteras de la tira para convertirse en un grupo musical con una fuerte identidad propia y con un alcance que ni el guionista más audaz había aventurado.

La combinación de televisión y música resultó ser un acierto rotundo. Las canciones de la banda, interpretadas en la serie, pronto empezaron a liderar las listas de éxitos en Argentina y otros países. Su alcance no tardó en expandirse a Latinoamérica, Europa y Asia, consolidando un fenómeno internacional que no conoció fronteras idiomáticas ni culturales. Fueron un éxito rotundo en países como Israel, Grecia o Filipinas. Y tuvieron casi en tiempo real la versión mexicana de la tira, la también exitosa telenovela Rebelde.

“Rebelde Way marcó a una generación que aún hoy canta sus canciones”, recuerdan los actores cada vez que pueden, representándose ellos mismos en los ojos y los corazones de sus fans. Temáticas universales y eternas, como la amistad, amores adolescentes, los conflictos generacionales y lucha por los sueños, resonaron profundamente en una audiencia que los hizo propios. Una identificación que se trasladó a la banda y a sus letras y que penetró en las generaciones posteriores.

Luisana Lopilato habló del regreso de Erreway

Entre 2002 y 2004, Erreway lanzó tres álbumes que dejaron una marca indeleble en el pop juvenil: Señales, Tiempo y Memoria, casi una mirada conceptual de su tiempo. Con un total de 36 canciones, temas como “Bonita de más”, “Será de Dios” y “Sweet Baby” se convirtieron en auténticos himnos de la época.

El grupo también incursionó en el cine con la película Erreway: 4 Caminos, que mostró una versión más madura de los personajes y exploró nuevas narrativas. Aunque esta historia cerró un ciclo antes de la separación del grupo, que se cristalizó definitivamente en 2008.

Tras su apogeo inicial, Erreway se disolvió oficialmente en 2004. Aunque intentaron un regreso en 2007, no lograron consolidarse como grupo, y cada miembro tomó un camino diferente. Luisana Lopilato, quien no participará en la gira actual, se convirtió en una de las actrices más destacadas de su generación y actualmente reside en Canadá, con su esposo Michael Bublé y sus cuatro hijos. Felipe Colombo y Benjamín Rojas continuaron trabajando en proyectos musicales y teatrales, surfeando con éxito la siempre complicada transición del galancito teen al actor maduro. Por su parte, Bordonaba se alejó de los focos mediáticos pero no del arte, que desarrolló desde su vida en el interior del país.

El regreso y la gira mundial

Erreway formado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato

A pesar de los años, la nostalgia por Erreway nunca desapareció. Hoy, el grupo se prepara para una nueva gira que reunirá a Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas en un homenaje a los fans que mantuvieron vivo su espíritu. Aunque Luisana Lopilato no formará parte del reencuentro, los integrantes prometieron que la esencia de la banda permanecerá intacta. Y la actriz que dio vida a Paola Argento deslizó que podría ocasionalmente subir al escenario, lo que alimenta un poco más la fantasía.

“El tour será un homenaje a los seguidores que, después de más de dos décadas, siguen manteniendo vivo el espíritu de Erreway”, afirmaron los artistas. Durante el espectáculo, no faltarán clásicos como “Sweet Baby” y “Será porque te quiero”, garantizando una experiencia cargada de emociones y recuerdos.

Y es que el impacto de Erreway va más allá de su música. Es el símbolo de una época en la que la televisión y la música se combinaron para crear un fenómeno cultural que marcó a millones de jóvenes. Ahora, con su regreso, la banda revive no solo las canciones, sino también los sueños y las emociones de aquellos que crecieron con ellos.