Luisana Lopilato explicó por qué no estará en la vuelta de Erreway: la frase que ilusionó a sus fans

Luisana Lopilato habló del regreso de Erreway (TikTok Lulopilato)

El anuncio del regreso de Erreway, la icónica banda nacida de la telenovela juvenil Rebelde Way, generó una ola de nostalgia entre sus seguidores. Sin embargo, en medio de la euforia por la gira mundial Juntos otra vez, un nombre faltó en los titulares: el de Luisana Lopilato, quien interpretó a la inolvidable Mía Colucci. Desde Canadá,donde vive con su marido Michael Bublé y sus cuatro hijos, la actriz y cantante explicó con un mensaje directo, pero emotivo, los motivos de su ausencia, lo que dejó una mezcla de tristeza y esperanza entre los fanáticos.

“Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos”, comenzó Lopilato en un video publicado en su perfil de TikTok. El tono cálido de su voz contrastaba con el anuncio que vino después. “No voy a poder formar parte esta vez, pero quién te dice que alguna vez me subo en algún show y los visito”, deslizó. Y sumergió a sus fans en un halo de tristeza, pero al mismo tiempo, de esperanza.

La noticia del reencuentro de Erreway había comenzado a circular días antes, cuando los perfiles oficiales en redes sociales bajo el nombre errewaytour2025 confirmaron que Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba volverían a los escenarios el año próximo. Un video promocional protagonizado por Rojas y Colombo, titulado con la frase “Soy quien soy por nuestra historia…” -extraída de la canción “Memoria”-, reavivó la emoción entre quienes crecieron con la banda y la descubrieron años después en plataformas de streaming.

Rebelde Way fue una de las telenovelas juveniles de mayor furor no solo en Latinoamérica, sino también en Europa

Sin embargo, la ausencia de Lopilato generó preguntas inmediatas. ¿Por qué no estaría Mía Colucci, el corazón glamoroso y temperamental del cuarteto? La respuesta llegó en su propio estilo: directa, sin rodeos, pero con cariño hacia los fanáticos y sus excompañeros.

“Básicamente, es por temas de calendario”, explicó la actriz, quien desde hace años reside en Vancouver, Canadá, junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. 2025 será un año cargado de compromisos laborales que la alejarán de los escenarios con Erreway. En marzo, rodará una película en Vancouver, que será distribuida por Amazon. En mayo, viajará a la Argentina para filmar Pepita la pistolera, un proyecto que le entusiasma profundamente, basado en uno de los personajes más populares de la historia criminal argentina. Para la segunda mitad del año, tiene previsto embarcarse en un tercer proyecto, posiblemente en España, aunque los detalles aún no fueron confirmados.

Felipe Colombo y Benjamín Rojas protagonizaron un reel en el que viajan en carretera rumbo a una casona. Se presume que la persona detrás de la puerta es Camila Bordonaba, una de las exintegrantes.| Instagram @errewaytour2025

“Estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, expresó. Sin embargo, dejó claro que su afecto por Rebelde Way y Erreway permanece intacto: “Para mí, Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir orgullosa y estoy muy agradecida por todo su cariño”.

El gesto de apoyo hacia sus excompañeros fue contundente. “Estoy feliz con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y se los dije a ellos. Saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo. ¡Vamos que la van a romper!”, exclamó, mostrando que, aunque no esté presente físicamente, su espíritu acompaña el reencuentro.

Para los fanáticos, la ausencia de Lopilato es un golpe que pesa. Su personaje no solo era una de las figuras centrales de Rebelde Way, sino también un ícono para toda una generación. Glamour, drama y carisma definieron a Mía, y su papel en la banda era una extensión natural de esa personalidad arrolladora.

Felipe Colombo y Benjamín Rojas protagonizaron un impactante clip dividido en 2 partes. Este lunes, la segunda parte develó la presencia de Camila Bordonaba como la tercera integrante de la banda en su regreso.(Instagram @errewaytour2025)

Cuando Erreway lanzó el álbum Vuelvo en 2021, con canciones inéditas grabadas en 2008, Lopilato ya no formaba parte del grupo. Aun así, su conexión emocional con el proyecto seguía siendo evidente, y los seguidores albergaban la esperanza de verla nuevamente en escena junto a sus compañeros.

“Luisana era el alma del grupo”, comentó un fanático en redes sociales, resumiendo el sentimiento general. No obstante, muchos encontraron consuelo en su promesa de posibles apariciones sorpresa: una visita inesperada en algún concierto podría ser el momento más emotivo de la gira.

A pesar de la anunciada ausencia, la gira mundial sigue generando enorme expectativa. El tour comenzará el 24 de abril de 2025 en Quito, Ecuador, y continuará en Guayaquil y Lima antes de cruzar a Europa. En junio, la banda se presentará en el Teatro Palapartenope de Nápoles, el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La recordada 'Marizza Spirito' de Rebelde Way impactó a miles de seguidores con su regreso

Por el momento, no se anunciaron fechas en la Argentina, lo que mantiene a los fanáticos locales en vilo. Sin embargo, el regreso de Rojas, Colombo y Bordonaba promete ser una celebración de la música y la amistad que marcó a toda una generación.

Aunque Luisana Lopilato no estará físicamente en los escenarios, su legado como parte de Erreway y Rebelde Way sigue intacto. Como ella misma dijo, estos proyectos la hicieron sentir orgullosa y le permitieron conectar con miles de personas en todo el mundo. “Soy quien soy por nuestra historia…”, rezaba el video promocional, y esa frase encapsula perfectamente el impacto duradero de un fenómeno que, incluso con ausencias, sigue emocionando y reuniendo a quienes crecieron con su música.

Quizás, en algún momento de la gira, las luces se atenúen, los acordes de “Memoria” llenen el aire y, por un instante, la nostalgia vuelva a reunir a los cuatro. La historia continúa.