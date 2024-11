Andrés Nara dio un paso al costado en el conflicto entre Wanda y Mauro Icardi: “No quiero meterme más”

Este lunes, en diálogo con Teleshow, Andrés Nara fue contundente en su opinión acerca de la separación de Wanda y de Mauro Icardi. “No voy a hablar, la verdad que hoy no tengo ni idea de nada. No me voy a meter más y menos en algo que no sé, son temas de pareja, que son muy complicados. No sé si se arreglan, no tengo ni idea. La verdad que no sé nada y no me quiero meter más”, sostuvo firme el padre Wanda y de Zaira Nara.

De este modo, Andrés tomó la determinación de guardar silencio frente al conflicto entre Wanda y Mauro Icardi. Durante años, el vínculo entre él con Wanda y Zaira estuvo marcado por tensiones generadas, en gran medida, por sus comentarios públicos sobre la vida privada de sus hijas. En entrevistas anteriores, Andrés llegó a opinar abiertamente sobre las relaciones amorosas de Wanda y de Zaira, algo que generó malestar y un evidente distanciamiento.

Este nuevo enfoque de Andrés contrasta con su comportamiento anterior, que incluyó declaraciones que las hermanas consideraron fuera de lugar e, incluso, proyectos mediáticos que desataron críticas, como su incursión en el teatro y la música junto a su pareja de aquel momento, Cari Nara. Para algunos, este cambio refleja un intento consciente de Andrés de priorizar el vínculo familiar sobre la atención mediática. El silencio del padre de la conductora de Bake Off Famosos, en esta oportunidad, no solo evita nuevos conflictos, sino que refuerza su aparente decisión de no repetir errores del pasado.

Andrés Nara habló sobre Wanda y opinó abiertamente

Sin embargo, Andrés Nara ha expresado hace unos días su disposición a proteger a su hija Wanda en medio de las tensiones familiares que involucran al futbolista Mauro Icardi y al cantante L-Gante. En una entrevista con Urbana BA, Nara afirmó que haría lo necesario para salvar el bienestar de su hija, incluso si eso implica enfrentarse a Icardi, a quien culpa del distanciamiento de Wanda y de sus nietas.

El conflicto entre la pareja fue objeto de atención mediática debido a sus altibajos. Según Andrés Nara, la relación con el futbolista nunca fue buena, especialmente por su vínculo con el primer esposo de Wanda, Maxi López. Nara sostiene que Icardi no ha hecho esfuerzos para mejorar la relación familiar, lo que ha contribuido a su alejamiento de sus nietas, Francesca e Isabella.

En cuanto al nuevo romance de empresaria con L-Gante, su padre ha mostrado su apoyo, destacando la autenticidad y humildad del cantante. Aunque inicialmente se mostró sorprendido, afirma que si “su hija es feliz, él también lo es”, y respeta su decisión personal de estar con el músico.

Andrés Nara y parte de su familia cuando tuvieron la posibilidad de poder convivir en familia, a pesar de su divorcio de Nora madre de las chicas

Durante la entrevista, Nara también mencionó que, en caso de un conflicto grave, no dudaría en actuar para proteger a Wanda. “Por mis hijas doy la vida”, afirmó, enfatizando que no permitiría que Icardi perjudicara a Wanda. Además, insinuó que estaría preparado para intervenir si la situación lo requiere, utilizando una metáfora sobre saber “pescar y subir al bote”.

El tema de la custodia de las hijas de Wanda e Icardi, Francesca e Isabella, también fue abordado. Nara advirtió sobre las posibles acciones de un hombre desesperado, sugiriendo que Icardi podría usar la custodia como herramienta para afectar a Wanda.

Finalmente, al ser consultado sobre los rumores de un nuevo romance de futbolista del Galatasaray con una mujer turca, el padre de Wanda optó por la cautela, sugiriendo que podría facilitar una separación definitiva entre la pareja. Sin embargo, subrayó que solo ellos conocen realmente sus sentimientos y sus motivaciones.