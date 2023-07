Andrés Nara habló de la salud de Wanda en Polémica en el Bar: “Es una situación muy delicada”

Andres Nara revelo el estado de salud de Wanda Nara Redaccion

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado desde la tarde del jueves, cuando trascendió que Wanda Nara había ingresado de urgencia la noche anterior en el Sanatorio Los Arcos por un dolor abdominal. Desde entonces le están realizando estudios para conocer su estado de salud, en medio de un profundo hermetismo ya que ni la institución médica ni la conductora se refirieron al asunto de manera pública.

La única persona del entorno de Wanda que habló fue su padre Andrés, con quien ella mantiene una relación distante. Luego de pasar por diferentes programas de televisión, en las últimas horas del viernes el hombre visitó Polémica en el Bar donde volvió a manifestar su preocupación por la salud de su hija y dio más precisiones de lo ocurrido durante su visita a Los Arcos.

Tal como le había contado a Teleshow, Nara señaló que al llegar a la clínica a su hija ya le habían dado el alta y que no le habían querido dar más precisiones sobre su cuadro. “Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, aseguró.

“¿Lo de Fundaleu dónde lo escuchaste?”, le preguntó el periodista Gabriel Schultz. “Hoy lo escuché que estuvo un periodista en Fundaleu”, respondió. Luego, recibió un cuestionamiento de Flavio Mendoza, quien objetó que no haya intentado ver a su hijo. “Yo entro con un auto y rompo la puerta, pero trato de saber qué le pasa”, apuntó el coreógrafo. “No pude entrar porque tenemos una diferencia que no está tan fácil, tengo un problema. Hay una diferencia personal que no quiero contar, es muy personal”, explicó el invitado.

Andrés Nara visitó Polémica en el bar en medio de los rumores de salud de Wanda

Tanto el creador de Stravaganza como Eliana Guercio fueron muy críticos de la actividad mediática de Nara teniendo en cuenta la situación de su hija. “Hay que separar la parte mediática de la parte familiar. Jamás llamé a una productora para ir. Ayer ustedes dijeron muchas pavadas”, señalo el hombre en un debate que tuvo momentos fuertes.

“¿Es verdad que Zaira te pidió que por favor que no vengas a Polémica en el Bar?”, le preguntó Eliana. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa pero yo voy a hablar como padre en la situación especifica mía de la salud y sacando la parte mediática” respondió. “¿No te pidió por favor que no vengas?”, insistió la esposa de Chiquito Romero, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas, y Andrés se mantuvo en la negativa. “¿Vos tenés esa versión?”, le preguntó la conductora y Guercio asintió: “Tengo esa información”.

Más adelante, Nara reconoció haber hablado con su hija menor, aunque no quiso revelar el contenido de la charla. “Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine”, explicó. “No se lo estás respetando, Andrés”, lo interrumpió la vedette que no podía controlar las lágrimas. “Acabás de decir que está haciendo un tratamiento, vos no tenés que estar acá”, agregó casi a dúo con Mendoza.

“Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabes que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión. No tenés que estar acá ni para hablar del clima”, prosiguió Guercio. “Tenes que estar en la puerta de la casa aunque no te abran”, agregó Mendoza. “Tu hija, cuando yo la conocí, te tenía como un ídolo y ahora la estás defraudando”, sumó Eliana, en un diálogo que ya no tuvo vuelta atrás: “Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, cerró Nara, y así siguió la conversación, cada uno manteniendo su postura.

