Se conoció el gesto que tuvieron Wanda y Zaira Nara tras enterarse de la detención de su padre

Alicia Barbasola dio detalles del diálogo que tuvieron Zaira y Wanda cuando Andrés estuvo preso (Video: A la tarde, América)

Luego de que Andrés Nara recuperó su libertad, tras permanecer cuatro días detenido por violencia de género, Alicia Barbasola relató cómo fue su estadía en la comisaría y rememoró la polémica situación. Entre otros detalles, contó cómo fue el diálogo de Wanda y Zaira con su padre en la sede policial.

Este martes, luego de que circulara el rumor de que Andrés Nara había roto la perimetral impuesta por la fiscalía, Barbasola fue invitada A la tarde (América) para hablar al respecto. En ese contexto, la bailarina negó la acusación y expresó cómo se sentía al respecto. “Él es de gritar, imperativo. Yo soy sarcástica, tal vez las dos cosas están bien o están mal, pero esa es la cosa en cuestión”, comentó la joven al respecto.

Fue entonces cuando Karina Mazzocco le preguntó por el apoyo de la modelo y la empresaria a su padre: “Las hijas de Andrés de verdad que aparecieron, acompañaron. ¿Es así?”. Inmediatamente, Barbasola respondió y dio detalles de cómo fue el contacto de la familia: “Es real que hablaron con él, de hecho con Zaira nos comunicamos a través de mi teléfono. Yo pedí permiso al comisario, y a través de mi teléfono pudo hablar con Zaira. De hecho, Zaira acercó a un abogado al lugar, que vino en ese momento para ver cómo estaba todo. Estuvieron presentes, eso es real”.

Andrés Nara Reveló Lo Ocurrido Con Barbasola

Por último, la conductora le consultó cómo se sentía al no poder ver a su marido debido a la perimetral de la fiscalía. “Directamente no vamos a poder vernos. La realidad es que obviamente lo quiero por todo lo que vivimos, sé la clase de persona que es. Esto fue totalmente desafortunado y no tiene que volver a pasar, él lo sabe. Decirte qué va a pasar a futuro no lo sé. Yo estoy enamorada de él y yo sé que él también. Pero sé que tenemos que sanar”, cerró Barbasola.

Andrés Nara recuperó su libertad

Finalmente, días atrás, el padre de Wanda y Zaira Nara contó lo sucedido, en charla con A la tarde: “Estoy mal, confundido, angustiado”, comenzó su relato, para luego destacar que “fue un detalle tonto dentro de una discusión menor. A ver, que duden está perfecto, pero que te juzguen está mal”, intentando poner el foco en lo que se generó alrededor del caso.

“Hubo una ex que salió a decir que yo había tenido algo en un tiempo, quedó confuso el tema y yo dije que no podía ser y ahí empezó”, explicó sobre las declaraciones vertidas por Cari Nara, ante lo que Karina Mazzocco, conductora del ciclo, intentó indagar aún más: “¿Te referís a lo que dijo que había estado con vos?”. Fue entonces que Andrés expresó: “Algo así, pero bueno el punto fundamental es que yo no lo tomé bien y empezamos una discusión típica de parejas, de idas y vueltas y confusiones que se elevó cuando estábamos llegando a mi casa”.

Sobre lo sucedido posteriormente, el empresario explicó que lo que en un principio se había dicho, que la policía los encontró con la rodilla de él presionándola a ella contra el piso, mientras con el puño apoyado en la mejilla de ella la mantenía reducida era totalmente falso: “Eso no está en el expediente ni en la causa. Desde el portón de mi casa hasta donde ocurrieron los acontecimientos hay 50 metros, por lo que no hay nadie que pueda mirar ahí, y los vecinos no tienen forma de ver nada, así que los que dicen que yo estaba arriba es mentira. Yo nunca le puse la rodilla arriba, lo saben la policía, los abogados y la Justicia, no entiendo por qué insisten”.