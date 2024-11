“Por mis hijas doy la vida”: el padre de Wanda Nara desafió a Mauro Icardi y defendió el vínculo con L-Gante

Andrés Nara habló sobre Wanda Nara y sus amores (Video: Urbana BA)

Pocas veces Andrés Nara se muestra en los medios con tanta intensidad, pero esta vez, el conflicto que atraviesa su hija Wanda y su reciente vínculo con L-Gante lo impulsaron a hablar con franqueza. Aunque la relación entre padre e hija se mantiene distante, él no dudó en expresar su apoyo hacia la empresaria y lanzar un desafío abierto a Mauro Icardi, quien, según él, contribuyó a agravar la brecha entre él y sus nietas.

“Si ella está feliz, yo estoy feliz”, afirmó Andrés sobre el nuevo romance de su hija. Pese a su sorpresa inicial, destacó que aprueba la relación que capturó la atención mediática. “Si ella está bien, tranquila, es su decisión. Esas cosas son muy personales”. Además, se mostró intrigado y algo fascinado con el cantante de cumbia, de quien destacó su humildad y autenticidad: “Lo conocí en mi cumpleaños hace dos años en la casa de Wanda. L-Gante no es lo que parece, es un tipo coherente, habla con sinceridad y es muy divertido”, comentó.

Sin embargo, el tono cálido con el que describió al músico se volvió áspero al referirse a Icardi. El exsuegro del futbolista que brilla en Turquía, con quien nunca mantuvo una buena relación, no dudó en atribuirle la culpa de su distanciamiento con Wanda. “Yo no tengo ningún afecto con Mauro. Desde el principio estuvimos distanciados por el tema de Maxi López”, explicó, al hacer referencia a su relación cordial con el primer esposo de su hija. “Él nunca hizo nada para acercarme a Wanda y que yo pudiera conocer a mis nietas”, afirmó con amargura.

La relación entre Wanda e Icardi, caracterizada por altos y bajos, fue desde siempre un tema de dominio público, y Andrés no evitó señalar lo que él considera los problemas más profundos en el vínculo: “Te desgasta mucho. Hay cosas personales entre ellos que no sabemos. La gente se conoce cuando se pelea, cuando se divorcia”, reflexionó. Para él, los desencuentros constantes que se filtran a través de los medios son una muestra del desgaste y de los aspectos negativos que pesan sobre la relación.

Andrés Nara está distanciado de su hija, pero no duda en apoyar cada una de sus decisiones y defenderla (RS Fotos)

Pero el punto más álgido de la entrevista llegó cuando el periodista Matías Vázquez del ciclo Nightshow (Urbana BA) le preguntó si, en un caso de conflicto grave, estaría dispuesto a enfrentarse con el deportista por proteger a su hija. “Por mis hijas doy la vida. Si pasa eso, me lo llevo puesto”, respondió con firmeza, al dejar en claro que no dudaría en actuar si percibe que Icardi hostiga a Wanda o amenaza su bienestar. “Si se pasa el límite… no la va a tener fácil. Haría lo necesario para que se olvide de perjudicar a mi hija”, enfatizó, dando un mensaje directo y sin ambigüedades.

Durante la conversación, también insinuó que, en algún momento, Nora Colosimo, madre de Wanda, le habría pedido ayuda para intervenir en la protección de su hija. “Yo sé cómo pescar y cómo subir al bote”, respondió en tono metafórico, sugiriendo que, si la situación lo requiere, está preparado para defender a Wanda con experiencia y cautela. “No me voy a meter en una jaula con el león, pero sé cómo cazarlo”.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el futbolista reclame la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, éste advirtió sobre la reacción que podría tener un hombre despechado: “Un hombre desesperado puede hacer cualquier cosa por bronca o despecho, y atacar donde más duele. La parte más débil no es la económica”. Aunque evitó profundizar, dejó entrever que Icardi podría usar la tenencia como herramienta para afectar a Wanda.

Al ser consultado sobre el reciente rumor de que Icardi estaría saliendo con una mujer turca, optó por la cautela, aunque insinuó que un nuevo romance podría facilitar una separación definitiva. “Las cuestiones amorosas son muy especiales y personales. A veces lo que se ve no es lo que parece. Quizás Wanda esté buscando darle una lección con L-Gante por situaciones vividas que explotan ahora. Pero, al final, solo ellos saben lo que realmente sienten”.