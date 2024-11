La China Suárez y su escapada a México: look casual, cena con amigos y desfile de moda

La China Suárez viajó a México (Video: Instagram/sangrejaponesa)

Además de su trayectoria como actriz y recientemente como cantante, Eugenia La China Suárez tiene una gran presencia en las redes sociales. Con más de seis millones de seguidores en Instagram, allí comparte detalles de su cotidianeidad, como el vínculo con sus tres hijos, perlitas de sus diferentes proyectos y los looks que elige para los eventos. En las últimas horas, mostró las postales de su viaje a México, país en el que fue parte del desfile de una reconocida marca de ropa y perfumes.

Este viaje coincide con la llegada de Mauro Icardi al país, con quien tuvo una particular coincidencia en las redes sociales y a quien se la vinculó románticamente en el año 2022 tras el escándalo que se conoció como Wandagate. En la primera publicación que hizo en su feed, mostró cómo fue el viaje en avión. Con un look cómodo y relajado, compuesto por un suéter de color rojo, anteojos, un jean holgado y una cartera rosa con la forma de Hello Kitty, la actriz viajó en primera clase junto a Caro Nolte, su representante.

El look confortable de la China Suárez para viajar a México

Eugenia junto a su representante, Carla Nolte

Una vez que llegó al aeropuerto de Ciudad de México, fue recibida por un hombre que sostenía un cartel con su nombre y que fue el encargado de llevarla al hotel. Allí la esperaban un gran ramo de flores y una habitación con una gran vista al patio interno, el cual tiene una gran fuente en el centro acompañada por una importante vegetación. Horas más tarde subió el video de dos insectos posados en la flor de cempasúchil, también conocida como damasquina, la flor clásica del Día de los Muertos.

“Viva México”, escribió junto a una fotografía del Ángel de la Independencia, un monumento que se encuentra en una de las grandes avenidas de la ciudad. Se trata de una estructura hecha de piedra con una gran escultura de color dorado en la punta. Por la noche salió a cenar con su representante, su peluquero Juan Manuel Cativa y Tomás Garrahan, amigo de Eugenia hace varios años.

Tras un largo día volvió a su habitación y se encontró con los regalos que envió la marca para que los luzca en el desfile de modas. Anteojos de sol, aros, llavero, perfume, una cartera, un libro y maquillaje fueron solo algunos de los obsequios de la marca de la que es embajadora.

La cartera que eligió como accesorio para viajar a México

Días atrás, la confirmación de la relación entre Wanda Nara y L-Gante trajo nuevamente a la escena a Suárez, quien reaccionó a la noticia de la manera más fría. Cabe recordar que Eugenia fue vinculada como la tercera en discordia entre Mauro y la empresaria en el año 2021, esto generó la primera separación del matrimonio y ahora nuevamente entró en escena la actriz. En el caso del cantante de cumbia 420, la actriz de Casi Ángeles fue relacionada a raíz de una colaboración musical que derivó en rumores de romance, no ocultó su incomodidad cuando fue consultada sobre la noticia.

Mientras estaba en el set de grabación de la serie En el Barro, el spin-off de El Marginal, la nueva producción de Sebastián Ortega, Eugenia fue interceptada por Oliver Quiroz, el cronista del programa A la Tarde (América). “China, cómo estás, ¿todo bien?”, consultó el periodista, y la actriz respondió brevemente: “Muy bien”. Pero la entrevista tomó un giro cuando el periodista aprovechó para preguntarle sobre el romance de Wanda y L-Gante.

Ante esto, La China se dio la vuelta, dedicándole una mirada letal al reportero, y caminó hacia el motorhome sin decir una palabra más. Mientras subía al vehículo, el cronista le lanzó otra pregunta: “¿Te sorprendió la noticia?”, pero la ex Casi Ángeles optó por ignorarlo por completo, dejando en claro que no quería hablar sobre el tema.