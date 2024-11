La reacción de Cande Molfese en Bake Off Famosos cuando Wanda Nara le consultó por su relación con Gastón Edul

Wanda Nara le consultó a Cande Molfese por su relación con Gastón Edul

A lo largo del programa, los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) formaron un fuerte vínculo. Desde ayudarse mutuamente en la preparación de los postres hasta apoyarse anímicamente en momentos cruciales de la competencia. Sin embargo, entre tortas y otras delicias, los rumores de amor entre Cande Molfese y Gastón Edul se fueron cocinando en el certamen.

Desde llamativas frases a tiernos gestos, la relación entre el periodista deportivo y la actriz comenzó a crecer programa a programa. Pero tras la eliminación del participante, la artista decidió concentrar sus esfuerzos en demostrar su potencial para alcanzar la final del certamen. Así las cosas, este martes, la joven se focalizó en la prueba creativa: realizar tres tartas frutales. Fue en ese momento que Wanda Nara arribó a su estación. En su recorrido habitual por la carpa donde habla con las diferentes figuras, la conductora le preguntó a la joven por el reciente eliminado.

“¿Cande, volvió la foto de Almendra?”, dijo la empresaria. En un intento por explicar su decisión, Molfese expresó: “Sí, porque hoy estuve muy desconcentrada y sentía que ella me podía aportar”. Fue el momento que eligió Nara para ahondar más en los sentimientos de la actriz: “¿Y la de Edul cuándo va a venir?”. Pero lejos de responder de forma positiva, la pastelera comentó: “No, la de Edul no. Angelita (Leiva) le ponía la foto, no yo”.

Con la idea de ser más incisiva, Wanda le preguntó por su vínculo con Gastón fuera del programa: “¿Nunca se vieron solos?”. Tras la negativa de la joven, la cantante subrayó: “Y por qué cuando él se fue me dijo “cuidame a Cande”. Con una amplia sonrisa que evidenciaba su alegría y entusiasmo, Molfese preguntó: “¿Dijo eso? qué sorpresivo”.

Inmediatamente, Nara cambió el eje de la conversación a las pruebas culinarias: “¿Cómo ves la competencia?”. Fue el momento en que Cande admitió el complicado panorama que advertía: “Tengo muchas ganas, pero está heavy la cosa, somos muy pocos. Estoy a medias, no sé por qué me veo con un pie afuera de la carpa”. En un intento por subirle el autoestima, la cantante le dijo: “Qué mala energía Cande, hay que cambiarla urgente. Poné cuatro fotos de Almendra que tenga familia, tenés que cambiar estas vibras”. “Tenés razón, estoy con el pensamiento negativo. No sé por qué estoy así”, afirmó Molfese para despedir a la conductora.

Después de un arduo proceso, la joven fue destacada por el jurado de Bake Off Famosos por la elaboración de su torta vertical. Al conocer la noticia, la actriz reaccionó y le comentó a Nara: “Cuando viniste a mi isla te dije que estaba maso. Cambié la onda, estaba con las vibras bajas. Últimamente vengo bien, con el puesto 1 o 2, entrando en el podio”. Aun así, Molfese no logró cambiar la percepción del jurado, quienes mencionaron su reciente rendimiento y la ubicaron en la cuerda floja junto a Eliana Guercio y Cami Homs. De esta manera, en el próximo programa Molfese deberá lucirse para evitar la eliminación.

La foto de Gastón Edul y Cande Molfese

Días atrás comenzó a circular por redes sociales una imagen de Molfese y Edul caminando juntos tomados de la mano luego de que se llevara a cabo la fiesta de clausura de las grabaciones de Bake Off Famosos. El evento, de gran envergadura, reunió a participantes, miembros del jurado como Maru Botana, la conductora Wanda Nara y parte del equipo de producción. Las redes se llenaron rápidamente de fotos inéditas y videos de la celebración, capturados por los mismos asistentes, mostrando un ambiente distendido y festivo.

Sin embargo, la imagen que encendió las alarmas de los fanáticos no fue tomada por un asistente de la fiesta, sino por un observador externo. La cuenta de Instagram @lomaspopu, conocida por compartir contenido viral de celebridades, publicó una foto en la que se ve a Gastón Edul y Cande Molfese de la mano durante la celebración. La instantánea, que circuló velozmente por Internet, alimentó las esperanzas de aquellos que desean ver confirmada la relación entre ambos.

Ante la viralización de la imagen y las preguntas que surgieron en torno a ella, Teleshow decidió contactar a los protagonistas en busca de una declaración que esclareciera la situación. La respuesta fue dispar: mientras la actriz optó por el silencio y no respondió a las consultas del medio, el periodista habló para aclarar los hechos. “La foto la recortaron, es de la fiesta de Bake Off, estamos todos ahí, pero sacaron a Damián de Santo, Marcos Milinkovic, Mariano Iúdica y a Vero Lozano”, explicó el cronista de TyC Sports. Con su respuesta, buscó contextualizar la captura de la imagen y enfatizar que se trataba de un momento grupal que había sido editado para resaltar una conexión específica que, según él, no existe. Y añadió con contundencia: “No estoy en nada y menos de manera oficial, la verdad es esa”, sentenció, dejando en claro que los rumores de romance no tenían fundamento.