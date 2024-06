La China Suárez y L-Gante, cada vez más cerca: todos los detalles

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica

Eugenia “China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica tras una publicación realizada en sus redes sociales, en donde es una figura activa que suele compartir con sus seguidores el paso a paso de sus días, desde las distintas jornadas de grabación en lo que respecta a ficciones y música, además de los momentos de intimidad en familia.

En ese marco en las últimas horas desde su cuenta de instagram publicó una instantánea en que se la puede ver mordiendo una soga con bordes metálicos, mientras en el fondo se distinguen un espacio que semeja a un camarín con un bolso, espejos, un sillón y un puf. Pero el detalle que más llamó la atención en principio es que al costado se pueden ver dos pies, de los que no había mucha más información.

Sin embargo, la imagen fue luego compartida por L-Gante en su propio perfil de Instagram, lo que deja a las claras que estaba mencionado en la publicación -al menos en forma oculta- además de alimentar los rumores de que los pies que se pueden observar al costado de la imagen pertenecen a él.

La imagen publicada por la China Suárez y compartida por L-Gante

La ausencia de una descripción acompañando la imagen generó las más diversas especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre estos dos personajes de la farándula, ya que no se los había visto juntos en público anteriormente. La publicación llenó de preguntas a los seguidores de ambos, quienes intentaban descifrar el vínculo que los une.

Esta interacción en redes sociales llega en un momento donde las vidas públicas de China Suárez y L-Gante fueron objeto de numerosos rumores y atención mediática. Si bien la imagen por sí sola no confirma ni desmiente ninguna relación o proyecto conjunto, fue suficiente para despertar la curiosidad y los comentarios de sus respectivos fanáticos, quienes no dudaron en que se trata de una futura colaboración musical.

Además, según la información a la que accedió Teleshow, el pasado martes 11 de junio por la tarde se produjo la grabación del videoclip entre ambos en la zona de Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Desde que la actriz decidiera emprender su camino solista en la música, ya realizó colaboraciones con El Polaco, Rodrigo Tapari y Ecko. En tanto que del lado del máximo exponente de la Cumbia 420 este trabajo en conjunto le puede llegar a traer muchos dolores de cabeza teniendo en cuenta su pasado cerca de Wanda Nara, con quien la actriz tiene una disputa personal.

La controversia entre Wanda Nara y la China Suárez, cabe recordar, se originó en 2021. Diversos mensajes intercambiados vía WhatsApp, Instagram y Telegram habrían conducido a un encuentro entre Suárez y Mauro Icardi en un hotel en Francia, mientras Nara estaba en Milán por la Semana de la Moda.

Además, durante el impasse que se produjo tras estallar el ya célebre “Wandagate”, la hermana de Zaira Nara estuvo muy cerca de L-Gante, mostrándose muy cómplice, participando de un videoclip suyo e, incluso, manteniendo una especie de relación clandestina que trascendía la amistad. Si bien nunca lo confirmaron, tampoco negaron de plano la cuestión amorosa.

L-Gante recordó cómo fue su encuentro con Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas el cantante estuvo de invitado en Nave Nodriza, el ciclo de streaming que conduce Moria Casán en el canal Picnic Extraterrestre, y dio detalles de su vínculo con la mediática. “¿Te calentaste con Wanda? ¿Qué te pasó? ¿Se te paró?”, preguntó Moria, fiel a su estilo desenfadado. “A ver... Me había comenzado a hablar. Me mencionó en una foto, bastante linda, a la cual le puso una canción mía que había grabado con Tini, que se llama ‘Bar’. Entonces ahí había un motivo como para responderle algo...”, comenzó recordando L-Gante, no sin cierto nerviosismo.

L-Gante y Wanda y uno de sus encuentros públicos

“Después de eso, la conocí en un evento que habían hecho en el (hotel) Sheraton. Estuvo sentada al lado mío y ahí tuve la oportunidad de hablar, conocerla bien”, prosiguió. “¿Y te gustó?”, interrogó la conductora. “Y sí... Obvio”, dijo él. “Nunca supe si es armado o no armado, pero como se le dio tanta inflada parecía que era una fake”, lo pinchó la mamá de Sofía Gala Castiglione. “Claro, no sabés si es verdad o era mentira. No tengo idea si ella se estaba separando o qué. Y yo con tal de comprobar si la otra persona está actuando, yo actúo”, replicó L-Gante.

“¿Pensás que te agarró como manera de vengarse de su marido?”, insistió La One. “No, eso no, porque si alguien quiere romper la película, no creo que me apuntaría a mí. Creo que iría por algo más verdadero, más genuino. Yo no tengo músculos ni tengo los millones que tiene Mauro, ni nada de eso. Fue algo imprevisto, creo yo”, dijo el músico. “Tal vez ella sintió algo con vos, emocional, que no lo sintió con otro... Te debe haber sentido muy genuino”, acotó Moria. “Fue impactante. Ni siquiera me creían mis amigos o mi tío que yo había estado al lado de Wanda. Hasta que un día fue a mi casa del barrio...”, recordó él.