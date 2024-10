Una recorrida por el camarín de la China Suárez en el spin-off de El Marginal: colchón inflable, Hello Kitty y mucho color rosa

El particular camarín de la China Suárez mientras graba En el barro (Video: Instagram)

En el mes de julio, los fanáticos de El Marginal recibieron una muy esperada noticia: el mundo de los hermanos Borges se agranda con un spin-off. Se trata de En el Barro, que contará los secretos y las penurias de la vida en prisión, esta vez en un penal de mujeres, bajo la dirección y producción de Sebastián Ortega, y con la autoría de Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada y Omar Quiroga. Las grabaciones comenzaron hace algunos meses, y la historia contará con el refuerzo de la China Suárez, quien hará una participación especial de la serie y se suma a María Becerra, quien tendrá su debut actoral.

Entre el elenco estelar que tendrá esta nueva apuesta de Netflix se encuentran figuras como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Ana Rujas, Carolina Ramírez y Ana Garibaldi, quien interpretaba a Gladys Guerra, la esposa de Mario Borges. Por medio de su perfil de Instagram, Suárez empezó a dar algunos indicios de su futuro al mostrar la puerta de su camarín, en lo que fue su retorno a las redes sociales tras la muerte de su perro Apolo.

Horas más tarde, se conocieron más detalles de las instalaciones que le brindaron a la actriz. Fue Erika De Sautu Riestra, otra de las protagonistas de la tira, la encargada de hacer el pequeño tour, con un suave golpe en la puerta, pidió permiso para ingresar y se escuchó: “Adelante”. La primera imagen muestra un colchón inflable de color rosa, que tiene un respaldo, dos columnas en los pies a modo de castillo y un acolchado a juego.

Acostada con el guion frente a ella y el celular en la mano, la China comenzó a reírse, ya que la agarraron in fraganti. “En el pelotero, es la hija de Luli Pop que creció”, bromó Érika, generando más risas por parte de la cantante de “Corazón de Cartón”. El colchón no es la única comodidad con la que cuenta, sino que tiene una pequeña heladera de color rosa con stickers de Hello Kitty, un personaje animado del que se declaró fanática en más de una ocasión.

Esta heladera está repleta de bebidas para no pasar sed en ningún momento. Por otro lado, tiene una mesa de luz redonda que está abarrotada de cosas, entre las que destaca un muñeco de Chucky y una foto de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Frente a la improvisada cama, tiene un pequeño escritorio que le sirve para apoyar las cosas, como el termo de agua, el perfume y accesorios para tener siempre a mano.

“Nosotras nos creíamos top con nuestras camitas”, comentó Riestra y la actriz de Casi Ángeles se ofreció a darle una mano: “Yo te lo decoro ahora”. Si bien todavía no se sabe el papel que va a encarnar Eugenia, se mostró que tiene las cejas cortadas a la mitad, entrando de a poco en personaje.

Esta no es la primera vez que muestran el detrás de escena de las grabaciones. Cuando se inició el rodaje, Zenere compartió una imagen con algunas de sus compañeras del elenco. En la imagen se ve a la actriz que encarnó recientemente a Nahir Galarza, junto a Ana Garibaldi, Erika de Sautu Riestra, Carolina Ramírez y Camila Peralta, quienes se pondrán en la piel de las reclusas de la ficción. Una postal en blanco y negro y en modo selfie, que capta un momento relajado y con buena onda en medio de la filmación.

Hasta el momento no hay fecha de estreno para esta nueva serie, sin embargo, la ansiedad entre los seguidores va en aumento y la esperan con muchas expectativas esta nueva historia que va levantando temperatura con cada información que trasciende al respecto.