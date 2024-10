La hija de la Tota Santillán mostró el último audio que le envió el conductor: “Va a ser muy difícil no tenerlo”

La hija de La Tota Santillán compartió el último audio que le envió su padre (Video: Socios del espectáculo)

La muerte de la Tota Santillán dejó un profundo vacío en el mundo del espectáculo. A días de conocerse su partida terrenal, su círculo cercano continúa recordándolo con cariño. La figura de la movida tropical quedó grabada en el corazón de ellos, en especial de su hija Daniela. En ese marco, la joven dio a conocer en Socios del Espectáculo (El Trece) el último audio que le envió a su teléfono celular.

Este lunes por la mañana, el equipo del ciclo mostró la entrevista que realizó el periodista Matías Vázquez junto a la hija de la Tota. Tras dar a conocer algunos aspectos de su vínculo con el presentador, ella se refirió al último mensaje de WhatsApp que guarda desde su partida. “Papá te ama, ¿sabés? Con toda el alma. Saludos a mis nietos, a Martina y a Santino. ¡Los quiero, los amo! Después hacemos una videollamada, si querés”, fueron las palabras que utilizó el presentador en aquella conversación, que se convirtieron luego en las últimas de su vida.

Luego de reproducir la grabación, el periodista le consultó a Daniela cómo le parecía que debían recordar a su progenitor. Con la voz quebrada, ella le contestó: “La mirada que tenía conmigo… Nadie lo va a hacer igual. Lo hacía con mucho amor y orgullo. Todos los días me despertaba con un ‘Te amo’ y un ‘Hola, mi amor’”. Además, se refirió al último recuerdo que tiene de la Tota: “Tener que escucharlo solamente por un mensaje… Si me llegan a robar el celular me muero”.

A corazón abierto, la hija de la Tota compartió el último mensaje que le envió por WhatsApp (Socios del Espectáculo - El Trece)

Y como cierre de aquella íntima entrevista, la muchacha dejó en claro cómo se siente tras su muerte. “Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”, sentenció con los ojos llenos de lágrimas por el vaivén de emociones que suscitó aquella reflexión.

Esta no fue la primera vez que ella se refirió a su papá. A poco tiempo de su fallecimiento, Daniela fue invitada a hablar con Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos (América). En esa ocasión, el conductor le recordó a la invitada el gran vínculo que Santillán tenía con el Potro Rodrigo. Incluso, se refirió a las sentidas palabras que Beatriz Olave, la madre del fallecido cantante de cuarteto, realizó en alusión a que tanto la Tota como el artista cordobés estaban en el cielo. Sin dar vueltas, Daniela comentó que “están todos muertos ya”.

El presentador de 57 años falleció el pasado 23 de septiembre (Estamos a tiempo - América)

En un intento de llevar emotividad a la emisión, Luis le confió a la mujer que existía una profunda amistad entre ambas figuras. Lejos de referirse a Olave, ella respondió: “Estuvo en todo momento mi papá, nosotros también, me acuerdo mucho de esa época. Tenía doce años. Su deseo era descansar junto a Rodrigo. Sus amigos nos llamaron y nos ofrecieron el lugar, porque mi papá iba todos los meses a ver a Rodrigo. Papá no hablaba de la partida de él, hablábamos de otras cosas”.

En cuanto a su rol como progenitor, la entrevistada se refirió al impacto que tuvo en Santillán estar alejado de sus hijas menores. En ese sentido, la entrevistada aseguró: “A él le quitaron el derecho a la paternidad. Los mayores tuvimos una vida maravillosa. Si contaran todas las anécdotas…”.