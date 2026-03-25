América Latina

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz y su grupo de ataque

Las actividades incluyen la participación de agrupaciones como la Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9, quienes compartirán entrenamientos y tareas coordinadas según la planificación anual estadounidense

Guardar
EEUU reforzará su presencia en
EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz (Créditos: USS Nimitz)

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares junto a las armadas de diez países en su despliegue por mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

El grupo de ataque del USS Nimitz llevará a cabo ejercicios con las fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según informó el Comando Sur de Estados Unidos.

Las unidades circunnavegarán América como parte del despliegue Southern Seas 2026, con escalas previstas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Esta será la undécima edición de los ejercicios Southern Seas en la región desde 2007.

El grupo de ataque del USS Nimitz, que incluye al destructor clase Arleigh Burke USS Gridley, está conformado por el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9. Entre sus medios, se encuentran cazas F-18, aviones EA-18G (adaptados para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.

Miembros de la prensa filman
Miembros de la prensa filman al portaaviones estadounidense USS Nimitz acercándose a una base naval en Busan, Corea del Sur (REUTERS/Archivo)

El Nimitz y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101) realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar junto a fuerzas marítimas de naciones aliadas durante la circunnavegación del continente sudamericano.

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU/Cuarta Flota, afirmó: “El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo. Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable”.

“Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, agregó.

Un F-18 Super Hornet de
Un F-18 Super Hornet de la marina estadounidense aterrizando en la cubierta de vuelo del USS Nimitz (Jeon Heon-kyun/REUTERS)

Por su parte, el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, señaló: “Esperamos continuar el legado de trabajo en equipo de Nimitz al interactuar y entrenar junto a nuestros socios regionales”. El despliegue busca fomentar la buena voluntad, fortalecer alianzas marítimas y contrarrestar amenazas comunes.

Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas en territorio ecuatoriano desde hace varias semanas atrás, según informó el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM).

De acuerdo con el comunicado, estas acciones reflejan el compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo. El general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, declaró: “Juntos, estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que desde hace tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio”.

El USS Gridley impondrá su
El USS Gridley impondrá su presencia marítima en América Latina (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

La Guardia Costera estadounidense y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también participa de los operativos con la Armada de Ecuador. El sábado pasado, en una misión conjunta, incautaron 2,9 toneladas de droga cerca de las islas Galápagos.

Por otra parte, Francis L. Donovan visitó Venezuela tras la operación exitosa del SOUTHCOM en Caracas, la cual finalizó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro. El general estadounidense se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con quien estableció acuerdos para fortalecer la colaboración entre ambos países. Los compromisos alcanzados se centraron en la lucha contra el tráfico de drogas y la prevención de acciones terroristas en la región.

La política norteamericana llevada adelante por la administración del presidente Donald Trump se enmarca en la Operación Lanza Sur.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la misión “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”. Añadió: “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.

El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso tras la toma de posesión de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 24 de marzo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró meses atrás a la prensa, tras una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, que el foco operativo se concentra en frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense mediante el combate a “narcoterroristas organizados”. Rubio afirmó que esa es la directiva autorizada por el presidente Donald Trump y que “eso es lo que el ejército está haciendo” en la zona.

Temas Relacionados

USS NimitzportaavionesEEUUSOUTHCOMAmérica LatinaOperación Lanza SurUSS GridleyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La enviada especial de Estados Unidos impulsa acuerdos de seguridad en Costa Rica

El recorrido de la funcionaria estadounidense incluyó reuniones con líderes de ambos países centroamericanos, en las que se revisaron sistemas tecnológicos y se presentaron nuevos protocolos de colaboración en temas de migración y crimen organizado

La enviada especial de Estados

La policía de Guatemala detiene a “Big Lips” por orden de extradición de Estados Unidos

Las autoridades nacionales arrestaron a un ciudadano con doble nacionalidad, requerido en territorio estadounidense por varios delitos graves, incluido homicidio, y vinculado a otros ilícitos como conspiración armada y agresión con arma peligrosa

La policía de Guatemala detiene

Organización demanda acción internacional ante agravamiento de crisis en Nicaragua

Un grupo de activistas exiliados advierte que la pasividad ante las graves vulneraciones cometidas en el país centroamericano facilita la impunidad y la repetición de delitos contra la población, instando a una respuesta sostenida de la comunidad global

Organización demanda acción internacional ante

Canal de Panamá no limitará participación en nuevo embalse: empresas europeas y chinas podrán competir

El proceso incluirá una precalificación rigurosa para asegurar que solo participen empresas con experiencia en grandes obras hidráulicas.

Canal de Panamá no limitará

El régimen de Nicaragua otorga nueva licencia de minería a empresa china en el Caribe Sur

La adjudicación de 157.25 hectáreas a una firma extranjera consolida la tendencia de ampliación de operaciones extractivas en la región. Organizaciones ambientales advierten sobre el impacto de la expansión minera china en el país

El régimen de Nicaragua otorga
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
AztLÁn, túnel del tiempo: exposición

AztLÁn, túnel del tiempo: exposición de arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes CDMX

María Lamela llega a su límite y estalla contra los concursantes de ‘Supervivientes 2026′: “No estáis respetando”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de marzo de 2026

Los directores de ‘Proyecto Salvación’ sobre su despido de ‘Star Wars’: “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”

El rincón en el corazón del Pirineo aragonés conocido como ‘el pueblo de las cien reliquias’ que es una parada clave en el Camino de Santiago

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán le

El régimen de Irán le respondió a Trump, afirmó que “nunca” alcanzarán acuerdo y amenazó con mantener los precios del petróleo altos

El brent cae un 4 %, hasta los 100 dólares, ante una posible desescalada en Oriente Medio

Rusia y Brasil acuerdan extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica

Arde terminal portuaria rusa en Ust-Luga tras masivo ataque ucraniano

La UE elegirá este miércoles la sede de la Autoridad Aduanera a la que aspira Málaga

ENTRETENIMIENTO

Los directores de ‘Proyecto Salvación’

Los directores de ‘Proyecto Salvación’ sobre su despido de ‘Star Wars’: “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”

Disney prepara una nueva película de ‘Cenicienta’ en acción real: estará centrada en las hermanastras de la icónica princesa

Sorpresa en el universo ‘El señor de los anillos’: habrá una nueva película basada en capítulos inéditos del libro de Tolkien sobre los hobbits

Así luce la casa de Hannah Montana 20 años después del estreno de la serie

BTS arrasa en Netflix: su concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores